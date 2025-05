ผู้จัดการใหญ่'เครดิต บูโร'โพสต์ฯรายงานภาวะหนี้ ณ สิ้นสุดไตรมาส1/68 จำนวน 13.5 ล้านล้านบาท

ขอรายงานภาวะหนี้สินครัวเรือนที่จัดเก็บข้อมูลในระบบเครดิตบูโร สิ้นสุดไตรมาสที่ 1/2568 ดังนี้นะครับหนี้สินครัวเรือนในภาพใหญ่ของประเทศอยู่ที่ 16.2ล้านล้านบาทหนี้สินครัวเรือนที่มีการจัดเก็บในระบบเครดิตบูโรที่มาจากสถาบันการเงินกว่า 160แห่งมีอยู่เท่ากับ 13.5ล้านล้านบาทหนี้เสีย,NPLs มีจำนวน 1.19ล้านล้านบาทลดลงจากเดือนมกราคม 2568จำนวน 3หมื่นล้านบาท หนี้เสียนี้ครอบคลุมจำนวนลูกหนี้ 5.15ล้านคน,9.13ล้านบัญชีเจาะลงมาในหนี้เสียตั้งแต่ 1แสนบาทลงมาพบว่ามีอยู่เป็นจำนวนเงิน 1.2แสนล้านบาทหรือประมาณ 10%ของยอดหนี้เสียนั้นครอบคลุมจำนวนรายของคนที่เป็นลูกหนี้ 3.28ล้านคน,4.44ล้านบัญชี ถ้าเรามีมาตรการแก้หนี้ตรงนี้แบบเบ็ดเสร็จก็จะช่วยคนได้เป็นจำนวนหลายล้านคน หนี้ส่วนใหญ่คือหนี้ไม่มีหลักประกัน, เจ้าหนี้มีการกันสำรองเต็มร้อยไปแล้วตามมาตรฐานการบัญชี ที่สำคัญคือเจ้าหนี้ติดต่อไม่ค่อยจะได้ แต่ลูกหนี้เหล่านั้นยังอยู่ในสังคมเรา ยังมีชีวิต ยังดิ้นรนฟันฝ่าอยู่ ช่วยเขาตรงนี้ให้กลับมาเป็นกำลังในการทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจดีกว่าหรือไม่ ฟ้องร้องบังคับคดี 10ปีมันคุ้มหรือไม่...นี่คือคำถาม แน่นอนครับท่านที่ไม่เห็นด้วยก็จะบอกว่ามันจะบ่มเพาะนิสัย, วัฒนธรรม เป็นหนี้ไม่ใช้หนี้ แต่ต้องเข้าใจความจริงของชีวิตในเศรษฐกิจยามนี้ว่า การเป็นหนี้เสีย ถูกตามหนี้เข้มข้น ถูกดำเนินคดี กู้เงินไม่ได้ มันคือการลงโทษในหลายปีมานี้ ไม่นับว่าช่วงโรคระบาดก็ไม่มีการรอลงอาญาน่าจะมีสัดส่วนกับความผิดหลงที่ไม่จ่ายหนี้ของมูลหนี้ต่ำกว่าแสนบาทหรือไม่ ขณะที่เจ้าหนี้ถ้าจะตัดสูญตัดใจก็ไม่น่าจะกระทบกำไรของท่านเท่าใดแล้วอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้สูญก็น่าจะได้ประโยชน์ทางภาษีอากรไปแล้วหรือไม่ อัตราเปอร์เซ็นต์ในการขายทิ้งให้กับ AMC ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากมายอะไรหรือไม่... เราๆท่านๆลองคิดดูนะกันครับหนี้กำลังจะเสียหรือ SM.ก็อยู่ในระดับที่ 5.75แสนล้านบาท เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนก็อยู่ที่ 6.44แสนล้านบาทลดลงมา yoy 10.8%การเร่งปรับโครงสร้างหนี้หลังเป็นหนี้เสียหรือทำ TDR.นั้นมียอดคงค้าง 1.08ล้านล้านบาทเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนก็อยู่ที่ 1.07ล้านล้านบาท yoy.แทบไม่ขยับแต่การทำ DR.หรือปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกัน, การปรับโครงสร้างหนี้ก่อนไหลมาไปเป็น NPLs.นั้นตอนนี้มาอยู่ที่ 1.12ล้านล้านบาทแล้ว ตัวเลขที่เพิ่ม QoQ.เพิ่มสูงถึง 31.7% สิ่งนี้มันสะท้อนได้บ้างว่า คนเป็นหนี้, ไปไม่ไหว, ผ่อนติดขัด เจ้าหนี้ถูกกติกาบังคับให้ต้องยื่นข้อเสนอให้ลูกหนี้ทำ DR.ตัวเลขมันขึ้นเร็วมากจากการรายงานครั้งแรกเมื่อเมษายน 2567 เขื่อนยักษ์ DR.มันจึงยกสูงกั้นการไหลมาเป็น NPLs.อย่างที่เห็นกันประเด็นเล็กๆคือ ลูกหนี้ที่ทำ DR. แล้วผ่อนได้ตามสัญญา DR. เขาคือคนที่มีแผล รบกับหนี้แล้วไม่ค่อยชนะ เขาควรได้ยาสมานแผลช่วย"ยี่ห้อ คุณสู้ เราช่วย" เพราะเขาสู้ไงครับ เขาไม่ยอมแพ้จนไหลไปเป็น NPLs. ทำไมเราไปมองว่า เขาผ่อนได้ดีแล้ว จึงไม่ให้เขาเข้าร่วมโครงการ คุณสู้ เราช่วยอยากให้มีมือที่เมตตา ใจที่เป็นธรรม ลดลงมาช่วยกันตรงนี้ดีมั้ย มันรมณีย์กว่าการไปพูดเอาหล่อเอาสวยมั้ย เพราะตอนนี้โครงการที่ตั้งใจไว้มันยังห่างเป้าทั้งจำนวนราย จำนวนเงินไม่ใช่เหรอครับ เงินที่เตรียมมาช่วยก็เหลือบานนี่ครับจะเก็บถุงยังชีพ ห่วงยาง ยามเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเวลานี้ เพื่อให้หนูแทะในโกดังเอาไว้รอเหตุแผ่นดินพิโรธในครั้งหน้า... เพราะอะไร(ถามเป็นชื่อเพลงของพี่ป้าง จะได้ดูสุภาพเรียบร้อย)สุดท้ายต้องขออภัยนะครับที่ไม่เขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดไทยคำอังกฤษคำตามวัฒนธรรมนิยมของท่านๆนะครับ เรามันสำนึกตัวว่าเป็นเด็กบ้านนอกคอกนา ไม่ได้ร่ำเรียนสูงส่ง บ้านอยู่บนดอยครับ ไม่ได้อยู่บนหอคอย ก็ได้แต่โก่งคอขันเป็นไก่ทุกโมงยามที่ข้อมูลใหม่ออกมา เผื่อเทวดาท่านๆจะได้สดับตรับฟังบ้าง..รูปที่เหลือก็คือสิ่งสะกิดใจให้เราครวญคึดคำนึงว่าเราทำอะไรกันอยู่..#การตัดสินใจไม่ทำอะไร, kick the can down the road, No Action Talk Only, มันคือนิยามของ moral hazard อย่างที่ท่านชอบพูดเหมือนกันนะครับผม##