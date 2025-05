BKGI จับมือ MGI Tech ขยายแพลตฟอร์ม NGS

แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท MGI Tech จำกัด เพื่อขยายการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม NGS (Next Generation Sequencing) ฟาก “ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์” ประธานกรรมการ ระบุเพื่อยกระดับศักยภาพในการให้บริการตรวจพันธุกรรมและจีโนมิกส์ในประเทศไทย รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านการวินิจฉัยขั้นสูง มั่นใจการขยายความร่วมมือการให้บริการกับพันธมิตร ช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯให้แข็งแกร่งในระยะยาว

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) เปิดเผยว่า บริษัทฯประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ MGI Tech ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรม NGS (Next Generation Sequencing) เพื่อยกระดับศักยภาพในการให้บริการตรวจพันธุกรรมและจีโนมิกส์ในประเทศไทย ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมาย เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านการวินิจฉัยขั้นสูง ทั้งในภาคสาธารณสุข การแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การเกษตรนายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร BKGI กล่าวว่า นับเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ในการขยายการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม MGI ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านจีโนมิกส์ล้ำสมัย เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมคุณภาพสูง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและการแพทย์แม่นยำในภูมิภาค การขยายการให้บริการใหม่ๆร่วมกับพันธมิตร จะช่วยขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนผลการดำเนินงานบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดMr. Duncan Yu, President, MGI Tech Co., Ltd. กล่าวว่า MGI Tech เป็นบริษัทในเครือของ BGI Group ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ โดยบริษัทฯมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแพลตฟอร์ม NGS (Next Generation Sequencing) ที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่า พร้อมทั้งจัดจำหน่ายเครื่องมือและน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันถูกนำไปใช้งานแล้วในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกทั้งนี้ BKGI จะนำแพลตฟอร์ม NGS ของ MGI Tech เข้ามาให้บริการในประเทศไทย เพื่อรองรับการตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรม การคัดกรองโรคทางพันธุกรรม และการวิจัยด้านจีโนมิกส์ และ BKGI ยังเปิดรับความร่วมมือกับผู้ผลิตน้ำยาที่สามารถใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มของ MGI เพื่อร่วมกันขยายตลาด NGS ให้ครอบคลุมทั่วประเทศขณะที่ BKGI และ MGI Tech มองว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นจุดหมายสำคัญในการผลักดันระบบนิเวศของการแพทย์แม่นยำในประเทศไทย ด้วยการเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการตรวจพันธุกรรมคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในภูมิภาคต่อไป