เดโมแครตสายคริปโตเบรก! ถอนหนุนร่างกฎหมาย Stablecoin นาทีสุดท้าย จุดชนวนความตึงเครียดภายใน

กลุ่มวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต 9 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้เคยแสดงจุดยืนสนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโต ประกาศคัดค้านร่างกฎหมาย Stablecoin ที่ผลักดันโดยพรรครีพับลิกัน หากยังใช้เนื้อหาในรูปแบบปัจจุบัน ส่งผลให้โอกาสในการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายที่วุฒิสภาสหรัฐฯ เตรียมลงมติในอีกไม่กี่วันข้างหน้าร่างกฎหมายนี้มีชื่อเต็มว่า พระราชบัญญัติแนะนำและจัดตั้งนวัตกรรมระดับชาติสำหรับ Stablecoins ของสหรัฐฯ (Guiding and Empowering the Nation for Innovation in the United States Act – GENIUS) ซึ่งนำเสนอโดยวุฒิสมาชิก Bill Hagerty จากพรรครีพับลิกัน และได้รับแรงสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมคริปโตในฐานะ “จุดเปลี่ยน” ที่จะวางรากฐานด้านกฎระเบียบสำหรับ Stablecoin อย่างเป็นทางการครั้งแรกในสหรัฐฯอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา Politico รายงานว่า วุฒิสมาชิกเดโมแครต 9 ราย ได้แก่ Ruben Gallego, Mark Warner, Lisa Blunt Rochester, Andy Kim, Raphael Warnock, Catherine Cortez Masto, Ben Ray Luján, John Hickenlooper และ Adam Schiff ได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ไม่สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยระบุว่า “ยังมีประเด็นสำคัญจำนวนมากที่ต้องแก้ไข” และจะไม่สนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมาย เว้นแต่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมนอกจากนี้พวกเขาเรียกร้องให้มีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่1.การป้องกันการฟอกเงิน (AML)2.ความมั่นคงแห่งชาติ3.การกำกับดูแลผู้ออกหลักทรัพย์จากต่างประเทศ4.กลไกรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายในอนาคตก่อนหน้านี้ ร่างกฎหมาย Stablecoin ฉบับนี้เคยผ่านการเห็นชอบในระดับคณะกรรมาธิการธนาคารของวุฒิสภาเมื่อเดือนมีนาคม โดยมีสมาชิกเดโมแครตบางส่วนร่วมสนับสนุน แต่แม้จะมีการแก้ไขเนื้อหาเพื่อบรรเทาความกังวลของพรรคเดโมแครตแล้วก็ตาม กลับยังไม่เพียงพอที่จะรักษาการสนับสนุนไว้ได้ในขั้นตอนถัดไปทั้งนี้ วุฒิสมาชิก Kyrsten Gillibrand และ Angela Alsobrooks ไม่ได้ร่วมลงชื่อหรือผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ร่วมกับ Hagerty แต่อย่างใดแม้จะมีเสียงคัดค้านชัดเจน แต่กลุ่มวุฒิสมาชิกเดโมแครตก็ย้ำว่าตนยังคงสนับสนุนการกำกับดูแลอุตสาหกรรมคริปโตอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมแสดงความตั้งใจ “ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาร่างกฎหมายให้ดียิ่งขึ้น”ในอีกฟากหนึ่งของสมรภูมินี้ Caitlin Long ซีอีโอของ Custodia Bank ได้ออกมาวิพากษ์ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างเผ็ดร้อนว่า ยังคงเดินหน้ากีดกันคริปโตอย่างเงียบๆ โดยเฉพาะการขัดขวางไม่ให้ธนาคารออก stablecoin บนบล็อกเชนสาธารณะที่ไร้การขออนุญาต ทั้งที่มีท่าทีผ่อนปรนเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมาโดย Long เปิดเผยว่าแม้ Fed จะเพิ่งยกเลิกแนวปฏิบัติที่เข้มงวดเกี่ยวกับคริปโต 4 ฉบับก่อนหน้านี้ แต่แถลงการณ์หลักเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2023 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และยังประสานแนวนโยบายกับฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน อย่างชัดเจนคำแนะนำของ Fed นั้น ยังคงห้ามไม่ให้ธนาคารมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสินทรัพย์ดิจิทัล และไม่อนุญาตให้ธนาคารออก stablecoin ของตนเองบนบล็อกเชนที่ไม่ผ่านการอนุญาตจากรัฐอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ตาม Long ระบุชัดว่า หากร่างกฎหมาย Stablecoin ของรัฐบาลกลางสามารถผ่านได้สำเร็จ จะสามารถลบล้างแนวทางของ Fed ได้ในระดับหนึ่ง และกล่าวสั้น ๆ แต่มีน้ำหนักว่า “รัฐสภาควรเร่งออกกฎหมายนี้โดยเร็ว”