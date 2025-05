เจาะ 5 อินไซต์ที่อยู่อาศัยมัดใจผู้บริโภค ถอดรหัสบ้านหรู'ไอรา เรซสิเดนซ์ งามวงศ์วาน' ตอบโจทย์ทุกมิติ

เปิด 5 อินไซต์ที่อยู่อาศัยมัดใจผู้บริโภคยุคใหม่ นายณ์ เอสเตท ส่งผลงานมาสเตอร์พีซ ‘ไอรา เรซสิเดนซ์ งามวงศ์วาน’ ส่ง 2 นักออกแบบบ้านและแลนด์สเคปชั้นนำจัดเต็มบ้านเดี่ยวน่าอยู่ สุขภาวะดี เพียง 24 ยูนิต ตอบโจทย์ทุกมิติการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน

‘นายณ์ เอสเตท’

เป็นสถานที่เดียว ที่สามารถให้ความผ่อนคลายและหลีกหนีจากความวุ่นวาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่แท้จริงของการพักผ่อนด้วยแนวคิด Breaking New Ground คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ จาก “นายณ์ เอสเตท” (NYE ESTATE) พร้อมด้วยสองนักออกแบบชั้นนำของวงการ ประภาพร บำรุงไทย กรรมการบริหารและสถาปนิก, และ ชัชนิล ซัง กรรมการบริหารและ Landscape Studio Director จากบริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม “อาศรมศิลป์ จำกัด” ได้ทำงานร่วมกันในการถอดรหัส “บ้าน” ที่ตอบโจทย์ 5 ความต้องการหลักของผู้บริโภคในปี 2568 ผ่านโครงการ "ไอรา เรซสิเดนซ์ งามวงศ์วาน"(NYE ESTATE) ให้ความสำคัญกับการค้นหาความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ ผ่านการวิจัยแบบสนทนากลุ่ม และการคิดเชิงออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาและนำมาซึ่งการพัฒนาแนวคิดใหม่ จนเป็นที่มาของบทสรุป 5 อินไซต์ที่น่าสนใจนี้ คือ1. บ้านที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน (Sustainability)2. เวลบีอิ้ง ซัพพอร์ตสุขภาพกายและใจให้กับผู้อยู่อาศัย (Wellbeing)3. กรีน คอมมูนิตี้ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ (Green Community)4. มีความเป็นส่วนตัวสูง (Privacy)5. มัลติ เจเนอเรชัน รองรับไลฟ์สไตล์ของคนทุกวัยในครอบครัว (Multi - Generation)นางสาวประภาพร บำรุงไทย กรรมการบริหาร และสถาปนิก กล่าวว่า โจทย์หลัก คือคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดี ในด้านการเป็นกรีนคอมมูนิตี้ เนื่องจากชีวิตของคนในสังคม จะเต็มไปด้วยมลภาวะ จึงมีความตั้งใจออกแบบให้โครงการนี้ดีต่อสุขภาพกายและใจ เป็นพื้นที่สำหรับมัลติ เจเนอเรชั่น อย่างแท้จริง ตั้งแต่ วางผังให้โครงการเป็นกรีน คอมมูนิตี้ ออกแบบให้ระบบสัญจรทางเท้าต่อเนื่องเชื่อมกันทั้งโครงการและสามารถเป็นทางวิ่งได้ด้วย พร้อมกับปลูกต้นไม้ใหญ่ตลอดแนวถนนหลัก ออกแบบให้พื้นที่ส่วนกลางเป็น Universal Design รองรับไลฟ์สไตล์และกิจกรรมของทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยส่วนการวางผังตัวบ้านดีไซน์ให้มีลักษณะเป็นคลัสเตอร์ โดยบ้านทุกหลังสามารถเชื่อมต่อกับสวนส่วนกลางโดยตรง ซึ่งทำให้เกิดชุมชนที่ร่มรื่น จำนวนรถยนต์วิ่งผ่านบ้านแต่ละหลังน้อยลง ช่วยลดเสียงรบกวน และเพิ่มความเป็นส่วนตัว พร้อมกันนี้ยังวางตำแหน่งบ้านตามแนวทิศเหนือใต้ เพื่อหลบแดดทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เปิดทางให้บ้านรับลมธรรมชาติจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศใต้ได้อย่างเต็มที่ ออกแบบพื้นที่ให้เหมาะกับการอยู่อาศัยของทุกช่วงวัยนางสาวชัชนิล ซัง กรรมการบริหาร และ Landscape Studio Director กล่าวว่า หัวใจของการออกแบบโครงการนี้ คือการทำให้ทุกวันเหมือนการพักผ่อนในรีสอร์ท และสร้างบ้านที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตทั้งกายและใจ แตกต่างจากบ้านจัดสรรทั่วไปที่มักออกแบบเป็นกล่องสี่เหลี่ยม พร้อมสวนส่วนกลางสำหรับให้ทุกบ้านใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการออกแบบภูมิทัศน์ สวนส่วนกลาง ให้มีพื้นที่ใช้งานทั้งแบบ Passive และ Active กระจายอยู่ทั้งสองสวน จัดองค์ประกอบของ The terrace and koi pond เป็นพื้นที่นั่งริมน้ำที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย มีเสียงของน้ำ โอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่โซนของ Pet Friendly มีประตูรั้วและแนวไม้พุ่มแบ่งแยกจากส่วนอื่นชัดเจน มี Relaxation Area (Co-working space) พื้นที่นั่งพักผ่อนและนั่งทำงานใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ และ Education Playground พื้นที่เล่นและเรียนรู้ธรรมชาติ รวมไปถึง Reflexology path ภายในสวนออกแบบให้มีทางเดินนวดเท้าท่ามกลางธรรมชาติ รองรับผู้อาศัยทุกวัยโดยโครงการ ‘ไอรา เรซซิเดนซ์ งามวงศ์วาน’ ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รายล้อมด้วยโครงการที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานที่ครบครัน ห่างจากเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ประมาณ 1.5 กม. โครงการประมาณ 7 ไร่ มีพื้นที่สีเขียว 8.79% ของโครงการ มีเพียง 24 ยูนิตเท่านั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 410 และ 380 ตร.ม.ราคาขายเริ่มต้น 29 ล้านบาท.