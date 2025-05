แสนสิริ รุกไตรมาส 2 เผยโฉม‘นาราสิริ บางนา กม.10’ ไพรเวทเพียง 56 ครอบครัว

แสนสิริ ย้ำผู้นำแบรนด์บ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี่ ที่ลูกค้า HNWIs เชื่อมั่น-ให้การยอมรับกว่า 40 ปี ชี้มุมมองใหม่ ปัจจัยการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรี่ ดีไซน์สวยงาม ต้อง “Timeless” เป็น “Lifetime Asset Value” โครงการคุณภาพและแบรนด์ผู้พัฒนาอสังหาฯ ที่น่าเชื่อถือ เผยโฉมครั้งแรก NARASIRI BANGNA KM.10 ราคา 60-150 ลบ.ไพรเวทเพียง 56 ครอบครัว มูลค่ารวมกว่า 4,000 ลบ. มีความต้องการซื้อจาก 13 หลังพร้อมโอนฯ สานต่อดีมานด์บ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรี่พร้อมเข้าอยู่โซนบางนา ทำเลไพร์มที่มีโรงเรียนนานาชาติมากที่สุด ตอบโจทย์ คนรุ่นใหม่ ประสบความสำเร็จเร็วและต่อยอดลงทุนสร้างรายได้จากมูลค่าเพิ่ม พรีเซลล์ 24-25 พ.ค. นี้

ประธานผู้บริหารสายงานการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เผยว่า “แสนสิริ สานต่อความสำเร็จผู้นำในกลุ่มตลาดลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ระดับแถวหน้าของประเทศ ตอบโจทย์ดีมานด์บ้านเดี่ยว ลักซ์ชัวรี่ลูกค้ากลุ่ม HNWIs ต่อเนื่อง เดินหน้าเปิดตัวโครงการมาสเตอร์พีซแรกแห่งปี NARASIRI BANG NA KM.10 (นาราสิริ บางนา กม.10) ระดับราคา 60-150 ล้านบาท ภายใต้พอร์ตฯ Sansiri Luxury Collection บ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไพรเวทเพียง 56 ยูนิต รวมมูลค่าโครงการกว่า 4,000 ล้านบาท บน SANSIRI 10 EAST ลักซ์ชัวรี่คอมมูนี้ตี้แห่งใหม่ มูลค่ารวม 18,000 ล้านบาท ที่แสนสิริ มุ่งมั่นพัฒนาภายใต้ความเป็นเลิศมาตรฐานคุณภาพจากความเชี่ยวชาญกว่า 40 ปี ตลอดจนบริการหลังการขายที่สร้าง Value Added มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นที่สุดของประสบการณ์การอยู่อาศัยในสังคมไพรเวทบนพื้นที่ย่านบางนา กับการนำดีไซน์การออกแบบและกลิ่นอาย New York Renaissance Revival ที่ลูกค้ากลุ่ม HNWIs ในย่านบางนาต่างรอคอยให้แสนสิริมาเปิดในทำเลนี้ทั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ในการพัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์นาราสิริ ต้องดูความพร้อมหลายปัจจัย ตั้งแต่ The Best & Prime Location ทำเลที่คู่ควรและเหมาะสม, Target profile ลูกค้าในโลเคชั่นนั้น ตลอดจนดีไซน์การออกแบบที่ได้มาตรฐาน และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ทุกโครงการลักซ์ชัวรี่ เราพัฒนาอย่างเข้าใจและใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุดและเพื่อชีวิตที่ดีของทุกคนสำหรับภาพรวมทำเลบางนา กม.10 มีการเติบโตของราคาที่ดินอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 16% ต่อรอบปีประเมิน ล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 45,000-100,000 บาทต่อตร.วา ในรอบปี 2566-2569 และยังมีดีมานด์ความต้องการบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรี่เฉพาะกลุ่มต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพทำเลที่รองรับการขยายตัวของเมืองในโซนตะวันออก (EEC) ที่กำลังมาแรง รวมถึงเป็นโลเคชั่นที่มีโรงเรียนนานาชาติมากที่สุดถึง 8 แห่ง จึงทำให้ทำเลบางนา เป็นทำเลที่กำลังมาแรงและน่าจับตา ณ ขณะนี้ โดยแสนสิริ พัฒนาโครงการ NARASIRI มาแล้วรวมทั้งสิ้น 9 โครงการ ในหลากหลายโลเคชั่น ศักยภาพ อาทิ วัชรพล, กรุงเทพกรีฑา, นวมินทร์, ย่านฝั่งธน และล่าสุดกับ NARASIRI BANGNA KM.10 ที่สุดของทำเลไพร์มโลเคชั่นบางนา กม.10 ที่มีคฤหาสน์หรูพร้อมโอนให้กับลูกค้า 13 หลังในเฟสแรกNARASIRI คือ แบรนด์ที่ทรงคุณค่าและพิถีพิถัน ได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้าระดับ HNWIs ตลอดกว่า 20 ปี เป็นเสมือนสินทรัพย์คอลเล็กชั่นอสังหาฯ ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งแสนสิริ ปรับเปลี่ยนการดีไซน์ให้เข้ากับลูกค้า Young Successors ยุคสมัยใหม่ ที่ประสบความสำเร็จเร็ว รวมทั้งยังมองหาโอกาสในการต่อยอดลงทุนจากสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคตNARASIRI BANGNA KM.10 หนึ่งในทำเลศักยภาพที่มีโรงเรียน International School มากที่สุด อาทิ VERSO International School,โรงเรียนนานาชาติ Bangkok Patana School และ Berkeley International School อีกทั้งยังตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการเดินทางที่สะดวกสบายแบบไร้รอยต่อ เชื่อมกับถนนสุขุมวิทไปยังย่าน CBD ตลอดจนรายล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ครบครัน อาทิ สนามกอล์ฟซัมมิท วินด์มิลล์, Mega bangna, IKEA, Bangkok Mall เมกะโปรเจ็กต์ในอนาคต ศูนย์การค้าระดับเวิลด์คลาสแห่งใหม่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนใกล้สนามบินสุวรรณภูมิพบกับที่สุดของการอยู่อาศัยในสังคมคุณภาพระดับลักซ์ชัวรี่ NARASIRI BANGNA KM.10 ราคา 60-150 ล้านบาท งดงามและพิถีพิถันในทุกรายละเอียดบนทำเลแห่งอนาคต ที่ไม่เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยแต่ยังเป็นการลงทุนที่สะท้อนถึงคุณค่าในระยะยาว พรีเซลล์ 24-25 พ.ค. นี้ NARASIRI BANGNA KM.10 x PARNARTS เนรมิต “บ้าน” สู่งานศิลป์สุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกพบกับคอลเลคชั่นพิเศษ “YOU ARE MY HOME” โดย ครูปาน–สมนึก คลังนอก ที่มาร่วมตีความความงดงามของคำว่า “บ้าน” ผ่านผลงานศิลปะในแบบฉบับครูปาน มาจัดแสดงอย่างเป็นทางการ รายได้จากการจำหน่ายผลงานบางส่วนจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิเสริมกล้าเพื่อช่วยเหลือเด็กในโครงการ ZERO Dropout.