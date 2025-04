ก.ล.ต.เปิดรับความเห็นปรับเกณฑ์ให้ Tokenized Carbon Credit

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (ผู้ประกอบธุรกิจ) สามารถให้บริการ Tokenized Carbon Credit และ Tokenized Renewable Energy Certificate (REC) และ Tokenized Carbon Allowance* เพื่อเพิ่มช่องทางในการเลือกรับบริการของผู้ลงทุน รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย Carbon Creditตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถนำ Tokenized Carbon Credit และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero ได้แก่ Tokenized REC และ Tokenized Carbon Allowance** มาให้บริการได้ เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และสนับสนุนการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย Carbon Creditก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้1.กำหนดประเภทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero ที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถมาให้บริการได้ ได้แก่ (1) Tokenized Carbon Credit (2) Tokenized REC และ (3) Tokenized Carbon Allowance2.กำหนดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจอื่นเพิ่มเติม ดังนี้ (1) ต้องมีระบบหรือมาตรฐานการคัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ และ (2) ต้องมีระบบหรือมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลอย่างเพียงพอ3.กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจอื่น ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1070 และระบบกลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=NTI2N0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทางอีเมล chananchida@sec.or.th หรือ thanapatk@sec.or.th จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2568หมายเหตุ :Tokenized Carbon Credit/REC/Carbon Allowance คือ การแปลง Carbon Credit/REC/Carbon Allowanceให้อยู่ในรูปแบบโทเคนดิจิทัล** Carbon Credit หรือคาร์บอนเครดิต คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับการรับรองและบันทึกในระบบทะเบียนของหน่วยงานเจ้าของมาตรฐานการรับรองคาร์บอนเครดิตRenewable Energy Certificate (REC) หรือใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน คือ ใบรับรองซึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ในคุณลักษณะของพลังงานไฟฟ้า (energy attribute) ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนประเภทใดประเภทหนึ่งCarbon Allowance หรือสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ สิทธิที่แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับ การจัดสรรให้ปล่อยได้ไม่