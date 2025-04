ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งปรับเกณฑ์ทบทวนความรู้ (refresher) นักวิเคราะห์การลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทบทวนความรู้สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน เพื่อให้นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst : IA) ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของ IAก.ล.ต. มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทบทวนความรู้สำหรับ IA เพื่อยกระดับการทบทวนความรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องซึ่งผู้ร่วมแสดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ก.ล.ต. จึงทบทวนหลักการและจัดทำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ refresher สำหรับ IA ให้มีจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำของหลักสูตรที่ต้องอบรม สอดคล้องกับบทบาทของ IA2. ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ก.ล.ต. ยอมรับ และเป็นหน่วยงานกลางเป็นผู้กำหนดขอบเขตความรู้และมาตรฐานการจัดอบรม และเป็นผู้อนุมัติหลักสูตร refresher course สำหรับการต่ออายุเป็น IA เพื่อดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม3. กำหนดบทเฉพาะกาลรองรับการอบรม refresher course ของ IA ที่ได้เริ่มอบรมตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันไปก่อนแล้ว รวมถึงการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) สำหรับ IA ที่ขาดต่ออายุและมีความประสงค์จะกลับมาขอความเห็นชอบใหม่ทั้งนี้ คาดว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้างต้นจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุงหลักการและร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1069 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NTI2NkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือทาง e-mail : nathiya@sec.or.th หรือ witchulada@sec.or.th จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม2568