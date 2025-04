แสนสิริ พร้อมดันภูเก็ตสู่ World Class Destination ชูกลยุทธ์ศูนย์กลางการเติบโตอย่างยั่งยืน

แสนสิริเผย ภูเก็ตโตต่อเนื่องปี 68 ครองอันดับเมืองระดับโลก พร้อมผลักดัน “ภูเก็ต” สู่ World Class Destination ควบคู่ด้วยกลยุทธ์ “Inclusive Growth Hub” หรือ "ศูนย์กลางการเติบโตไปพร้อมกัน” ทั้งเศรษฐกิจในจังหวัดและสังคม ที่ต้องมีโอกาสได้ประโยชน์จากการเติบโตไปด้วยกันอย่างเท่าเทียม วางแผนเดินหน้าเติบโตคู่กันผ่าน 3 แนวคิด หวังเป็นแรงหนุนในฐานะภาคเอกชน ที่ได้รับความเชื่อมั่นในภูเก็ตจากทั้งกลุ่มลูกค้าไทยและชาวต่างชาติ

“ภูเก็ต เติบโตอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วมาก จนล่าสุดเป็นตลาดระดับพันล้านดอลลาร์เทียบเคียงกับเมืองท่องเที่ยวระดับแนวหน้าอย่างไมอามี่และดูไบ สะท้อนถึงการขยายตัวของการท่องเที่ยว ประกอบกับความมั่นใจในศักยภาพของภูเก็ต ขณะที่การเติบโตด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ในภูเก็ตนั้น การยกระดับคุณภาพชีวิตให้เติบโตไปพร้อมกันเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมาก การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาอาจไม่ได้กระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึง การยกระดับคุณภาพชีวิตจึงต้องมองในหลายมิติและทำไปพร้อมๆ กัน"

Managing Director, Southern Project development บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภูเก็ตยังคงเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงทั้งในด้านการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ โดยแสนสิริ ในฐานะภาคเอกชน ที่เติบโตควบคู่กับภูเก็ต จากการได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในภูเก็ตจากทั้งกลุ่มลูกค้าไทยและชาวต่างชาติ โดยได้รับการตอบรับที่ดีในทุกโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริ ภายใต้การเติบโตมากว่า 14 ปี มีความหวังถึงการมองเห็น การเติบโตที่ต้องมาพร้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยล่าสุด แสนสิริพร้อมผลักดัน “ภูเก็ต” สู่ World Class Destination ด้วยกลยุทธ์ “Inclusive Growth Hub” หรือ "ศูนย์กลางการเติบโตที่มุ่งเน้นการทำให้เศรษฐกิจเติบโตไปพร้อมกับการผลักดันให้สังคมมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน”ในปีนี้ แสนสิริวางแผนเดินหน้าเติบโตควบคู่กับภูเก็ตผ่าน 3 แนวคิด ได้แก่ 1. สนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตไปด้วยกัน ทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพที่สามารถตอบรับทุกความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าในภูเก็ต ทั้งกลุ่มลูกค้าที่อยู่อาศัยในภูเก็ต ประกอบด้วยวิลล่า บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม รวมไปถึงชาวต่างชาติที่ต้องการบ้านพักตากอากาศและวิลล่าเพื่อการพักผ่อน รวมไปถึงการส่งมอบที่อยู่อาศัยพร้อมการบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวด้านการลงทุนได้ในอนาคต2. ผลักดันไลฟ์สไตล์ในภูเก็ตด้วยการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายที่ “The Society” Social Space แห่งแรกของแสนสิริในภูเก็ต ใจกลางย่านเชิงทะเล-บางเทา เดสทิเนชั่นใหม่ที่ทุกคนไม่ควรพลาด จะทำหน้าที่สำคัญเพื่อคอนเน็คเมืองท่องเที่ยวระดับโลก วัฒนธรรมนานาชาติที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่น รวมถึงเอ็นเนอร์จี้และสีสันของเกาะภูเก็ต ทั้งเมือง ชายหาด ให้เป็นที่ประจักษ์กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สอดคล้องตามแนวคิด CONNECT + INSPIRE ที่แสนสิริ ชวนทุกคนมาค้นพบแรงบันดาลใจไม่รู้จบผ่านเรื่องราวของผู้คนที่หลากหลาย ผสานความเป็นผู้นำด้านดีไซน์ของแสนสิริ (Design Leader) กับประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 40 ปี ผลักดันไลฟ์สไตล์ในภูเก็ตผ่านการร่วมมือกับแบรนด์ไทยและระดับนานาชาติ โดยล่าสุดร่วมมือกับ VINN PATARARIN แบรนด์แฟชั่นไทยที่โชว์ผลงานในระดับโลก ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ผ่าน Special Collection ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของ Sansiri Design Collection แนวคิดที่แสนสิริมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ผ่านดีไซน์ที่มากกว่าเรื่องที่อยู่อาศัยและนับเป็นครั้งแรกของการจับมือระหว่างวงการอสังหาริมทรัพย์และแฟชั่นที่จะเผยโฉมบนรันเวย์ ณ The Society โซเชียลสเปซแห่งแรกจากแสนสิริ ที่จะเปิดตัวปลายเดือนเมษายนนี้นอกจากนี้ แสนสิริยังมองถึงการร่วมเป็นแรงหนุน ผลักดัน “Soft Power” ของภูเก็ต ที่จะนำเข้ามาผสมผสานใน The Society เพื่อให้ชาวต่างชาติรู้จักและเติบโตคู่กันไปอย่างยั่งยืน รวมทั้งมองไกลถึงร่วมผลักดันครอบคลุมไปถึงวัฒนธรรมทางภาคใต้อีกด้วยและ 3. การพัฒนาสังคมที่เติบโตไปพร้อมกับเมืองภูเก็ตอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งมั่นตามแนวคิดในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนภูเก็ตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นแนวคิดที่ลดการใช้พลังงาน ใช้วัสดุท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับบริบทโดยรอบ รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการจัดการขยะและการจัดการน้ำเสียและในด้านสังคม แสนสิริ นำเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ มาผสานในการออกแบบโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพ หนึ่งในนั้นคือ ชุดพนักงานแสนสิริ ที่ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนตำบลกมลา ใช้ผ้ามัดย้อมซาโนติก มาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของเสื้อ ประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภูเก็ตต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ตลอดจนส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพผ่านโครงการ Sansiri Academy สร้างทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่กว่า 5,000 คน ให้สามารถพัฒนาเป็นนักเตะมืออาชีพได้ในอนาคต" นายภูมิชาย กล่าวทั้งนี้ แสนสิริให้ความสำคัญกับภูเก็ต โดยเป็นหนึ่งใน Strategic Location ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งทั้งในด้านดีไซน์ คุณภาพ และการบริการ จนเป็นผู้นำตลาดที่อยู่อาศัยในภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จมาแล้วกว่า 28 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนสะสม 28,300 ล้านบาท ขายเร็ว – สร้างจริง – เสร็จเร็ว พร้อมส่งมอบโครงการที่ได้รับความเชื่อมั่นในแบรนด์แสนสิริและคุณภาพ รวมถึงการดูแลหลังการขายจากทีมงานคุณภาพ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมเดินหน้ามุ่งมั่นตามแนวคิดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยล่าสุดในปีนี้ ได้แก่ ดีคอนโด รีฟ ภูเก็ต และ สราญสิริ เกาะแก้ว รีทรีต ที่จ่อคิว Sold out ปิดการขาย, เดอะ เบส บูกิต ที่มียอดขายไปแล้วกว่า 60%, เดอะ เบส ไรส์ ภูเก็ต ที่มียอดขายไปถึงกว่า 70% เดอะ เบส เชิงทะเล บนทำเลมาแรงของเกาะภูเก็ต คว้ายอดขายล่าสุดกว่า 90% จ่อคิวปิดการขาย และ แคนวาส เชิงทะเล ลักซ์ชัวรีคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ล่าสุดเฉพาะภูเก็ต ที่มียอดขายไปถึง 60% ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มชาวต่างชาติ และกลุ่มนักลงทุนชาวไทย บนทำเลที่มาแรงในขณะนี้ในย่านเชิงทะเล ตอกย้ำความเชื่อมั่น.