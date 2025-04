ตลท. รับจดทะเบียน 5 DR ใหม่ อิงหุ้นเทคจีนเทรด 22 เม.ย. นี้

ลาดหลักทรัพย์ฯ รับจดทะเบียน 5 DR ใหม่ อ้างอิงหุ้นเทคของจีน ออกโดย Yuanta เริ่มซื้อขาย 22 เม.ย. นี้

















ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. รับจดทะเบียนหลักทรัพย์ใหม่ 5 DR อ้างอิงหุ้นเทคโนโลยีของจีน ได้แก่ China Mobile,Haier, Meituan, Tencent และ Xiaomi ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 22 เมษายน 2568 นี้สำหรับ DR จำนวน 5 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหุ้นบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ได้แก่• “CHMOBILE19” อ้างอิงหุ้น China Mobile Limited ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของจีน ครอบคลุมบริการมือถือ อินเทอร์เน็ต และโครงข่าย 5G• “HAIERS19” อ้างอิงหุ้น Haier Smart Home Co., Ltd. ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านครบวงจรภายใต้แบรนด์ Haier เน้นการพัฒนาโซลูชันบ้านอัจฉริยะและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT• “MEITUAN19” อ้างอิงหุ้น Meituan แพลตฟอร์ม E-Commerce ไลฟ์สไตล์ของจีน มีบริการที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดส่งอาหาร บริการจองร้านอาหาร ที่พัก และท่องเที่ยว ครอบคลุมบริการในชีวิตประจำวัน• “TENCENT19” อ้างอิงหุ้น Tencent Holdings Limited บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทำธุรกิจในกลุ่มบริการดิจิทัล ได้แก่ เกม โซเชียลมีเดีย การชำระเงินดิจิทัล โฆษณาออนไลน์ และบริการคลาวด์• “XIAOMI19” อ้างอิงหุ้น Xiaomi Corporation Co., Ltd. บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำผู้ผลิตสมาร์ทโฟและอุปกรณ์อัจฉริยะ ได้แก่ สมาร์ทโฟน Xiaomi Series และอุปกรณ์ Mi Smart Homeตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt หรือ DR) เป็นตราสารที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินบาทผู้สนใจศึกษารายละเอียด 5 DR ใหม่ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด https://dr.yuanta.co.th หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/dr