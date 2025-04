BIS เตือนคริปโต-การเงินไร้ศูนย์กลาง อาจทำระบบการเงินสั่นคลอน–เพิ่มช่องว่างความมั่งคั่ง

ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ หรือ BIS ออกรายงานเมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา แสดงความกังวลต่อการเติบโตของตลาดคริปโตและ DeFi ซึ่งกำลัง “เข้าสู่จุดวิกฤต” โดยระบุว่า ขณะนี้จำนวนผู้ลงทุนและเงินทุนในระบบดังกล่าวเพิ่มขึ้นจนส่งผลต่อความมั่นคงของระบบการเงินแบบดั้งเดิม และเพิ่มความเสี่ยงด้านความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้รายงานของ BIS เน้นย้ำว่า "การคุ้มครองนักลงทุน" คือประเด็นเร่งด่วนที่หน่วยงานกำกับควรให้ความสำคัญสูงสุด พร้อมระบุว่า "ขนาดของตลาดคริปโตไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้าม" โดยเฉพาะเมื่อ Stablecoin กลายเป็นเครื่องมือหลักในการโอนมูลค่าระหว่างผู้ใช้งานภายในระบบคริปโตBIS เรียกร้องให้มีการออกกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและเข้มข้นขึ้นต่อการออกและใช้ stablecoin โดยเฉพาะด้านความโปร่งใส การสำรองสินทรัพย์ และความสามารถในการแลกคืนเป็นสกุลเงินจริง เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้ “ภาวะตลาดที่ตึงเครียด” เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นช่องโหว่ในระบบเศรษฐกิจรายงานของ BIS เผยแพร่ไม่นานหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย “Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy” หรือ STABLE Act เมื่อวันที่ 2 เมษายน ด้วยคะแนนเสียง 32 ต่อ 17อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างกรอบกำกับดูแล Stablecoin ที่มีความชัดเจน โปร่งใส และคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันอย่างละเอียดถัดมาในวันที่ 13 มีนาคม วุฒิสภาสหรัฐฯ ก็ได้ผ่านร่างกฎหมาย “GENIUS Act” (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins) ด้วยคะแนนเสียง 18 ต่อ 6 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหลักเกณฑ์ด้านการใช้หลักประกัน รวมถึงบังคับให้ผู้ออก Stablecoin ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินอย่างเข้มงวดนอกจากความกังวลด้านเสถียรภาพ BIS ยังชี้ว่าโครงสร้างตลาดคริปโตอาจทำให้ช่องว่างความมั่งคั่งยิ่งถ่างกว้างขึ้น โดยเฉพาะเมื่อนักลงทุนรายใหญ่ (หรือที่เรียกว่าวาฬ) ใช้ประโยชน์จากความไม่เชี่ยวชาญของผู้ลงทุนรายย่อยทั้งนี้ตัวอย่างชัดเจนเกิดขึ้นช่วงการล่มสลายของ FTX ในปี 2565 ซึ่งรายงานระบุว่า “เมื่อราคาร่วงลงในปี 2565 กลับพบว่าผู้ใช้งานทั่วไปยิ่งเทรดกันมากขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย (เคยกุ้ง) ที่เข้าซื้อ ในขณะที่นักลงทุนรายใหญ่ (‘วาฬ’) กลับทยอยขาย”BIS จึงตั้งข้อสังเกตว่า แม้คริปโตจะถูกนำเสนอในฐานะ “โอกาสสำหรับการเติบโตแบบครอบคลุมและสร้างเสถียรภาพทางการเงิน” แต่ในทางกลับกัน อาจกลับกลายเป็น “ช่องทางถ่ายโอนความมั่งคั่งจากผู้มีรายได้น้อยไปสู่ผู้มีทุนหนา” แทนในช่วงท้ายของรายงาน BIS ระบุว่า แม้ DeFi และ TradFi (ระบบการเงินแบบดั้งเดิม) จะมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่คล้ายกัน แต่ DeFi มี “คุณลักษณะเฉพาะ” อย่างสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) และความสามารถในการจัดการตนเอง ซึ่งอาจเป็นดาบสองคมBIS จึงเสนอให้มี “การแทรกแซงเชิงรุกจากภาครัฐ” เพื่อควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว โดยเน้นว่าควรหาทาง “ปกป้องเสถียรภาพทางการเงิน พร้อมกับส่งเสริมนวัตกรรมไปพร้อมกัน” แทนที่จะปล่อยให้ตลาดพัฒนาไปโดยปราศจากกรอบกำกับที่เหมาะสม