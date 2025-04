มองขาด BCP ไร้เจ้าของ “อัลฟ่าฯ” รุกถกบอร์ด พ.ค.นี้

ในที่สุด ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มใหม่ของ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ก็ได้ฤกษ์เปิดตัว เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยแบบรายงานการได้มาหุ้น BCP ของ บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 68 ในสัดส่วน 6.1335% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 20.0083% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของ BCP ในปัจจุบันการสะสมหุ้น BCP ของ “อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี” นั้น ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่า ดำเนินการผ่าน Capital Asia Investment Pte.Ltd โดยบล.อินโนเวสท์ เอกซ์ และ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เป็นโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้น ซึ่งมีการเข้าเก็บหุ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 19 มี.ค.68 และ 31 มี.ค.68จนมีการจับสังเกตว่า การปล่อยหุ้น BCP เริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ขายออกพยายามทยอยปล่อยออกมาในสัดส่วนที่ละน้อยๆหรือคิดเป็นมูลค่าแค่หลักร้อยล้านบาท แต่เป็นการทยอยปล่อยออกมาให้เข้าไปรับจน Capital Asia กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ใน 3 ของบริษัท เพียงแต่ในช่วงเวลานั้นการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของBCP ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่มีการอัพเดตที่แน่ชัดสำหรับ อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี (Alpha Chartered Energy Co., Ltd.) จดทะเบียนในประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักในการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด โดยโครงสร้างการถือหุ้นมี บริษัท อัลฟ่า โกลบอล จำกัด (Alpha Global Co., Ltd.) ถือหุ้น 51% และ บริษัท อังกอร์ อิสชูแอนซ์ เอส เอ (Encore Issuances S.A.) จากประเทศลักเซมเบิร์ก ถือหุ้น 49%โดย อัลฟ่า โกลบอล นั้น ผู้ถือหุ้นทั้งหมดคือ นายณัฐกร อธิธนาวานิช ซึ่งเป็นกรรมการของ อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี นอกจากนี้นาย ณัฐกร ยังเป็นกรรมการ ใน บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC)อีกด้วยส่วน บริษัท อังกอร์ อิสชูแอนซ์ เอส เอ เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท Chartered Group โดย Chartered Group เป็นบริษัท Private Equity ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน และมีความสนใจในการร่วมลงทุนในบริษัทไทยชั้นนำมีรายงานว่าปัจจุบัน Chartered Group มีมูลค่าเงินลงทุนภายใต้การบริหารจัดการ (Assets Under Management) กว่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 400,000-500,000 ล้านบาท ในหลายอุตสาหกรรม เช่น การเงิน อสังหาริมทรัพย์ ไลฟ์สไตล์ รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูง ใน 8 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ เยอรมนี ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อิสราเอล ลักเซมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ และไทยล่าสุด ผู้บริหารอัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ ได้อธิบายสาเหตุในการเข้าลงทุน BCP ว่าโดยมองว่า BCP นั้นเป็นองค์กรใหญ่และมีศักยภาพรอบด้าน อีกทั้งยังมีโอกาสในการต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้อีกมากในอนาคต เพียงแต่จังหวะในการเข้าลงทุนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมายังไม่ลงตัว จนกระทั่งราคาหุ้นปรับตัวลงมาอยู่ในจุดที่สมเหตุสม จึงมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน และนั่นจะทำให้หลังจากนี้บางจากฯ จะมี Synergy เข้ามาเสริม รวมถึงโอกาสในการลงทุนจะไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศ แต่จะไปไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยในอนาคตส่วนการเข้าซื้อหุ้น BCP นั้นโดยรวมใช้เงินทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกทุนจดทะเบียน บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด จำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใส่เงินตามสัดส่วนการลงทุน บริษัท อัลฟ่า โกลบอล จำกัด ถือหุ้น 51% ใส่เงิน 25.5 ล้านบาท และ อังกอร์ อิสชูแอนซ์ เอส เอ ถือหุ้น 49% ใส่เงิน 24.5 ล้านบาท ส่วนที่ 2 เงินในการเข้าซื้อหุ้น BCP จำนวน 9,950 ล้านบาท เป็นเงินกู้จากทาง Encore Issuances S.A. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท Chartered Groupสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ หลังจากที่ “อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ” ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ BCP แล้ว จะมีการเข้าไปเจรจากับคณะกรรมการบริษัท BCP จากนั้นในเบื้องต้นจะส่งกรรมการเข้าไปนั่งตามสิทธิ์จำนวน 2 คน เพื่อกำหนดทิศทางของบริษัท ได้แก่ นายณัฐกร อธิธนาวานิช ส่วนอีกคน คือ Mr.Tomas Koch ซึ่งเคยทำงานที่ McKinsey & Company ด้านพลังงานมามากกว่า 20 ปี ทำให้คาดว่าจะได้เห็นรายชื่อบอร์ดใหม่ของ BCP ประมาณ พ.ค.นี้ขณะเดียวกัน อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ จากการเข้าลงทุนใน BCP ของ “อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ” คือ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของ BCP นั้นมองขาดในเรื่องสถานะของบริษัท เพราะไม่เพียงแค่สถานะปัจจุบันที่หุ้นพลังงานเทรดต่ำกว่าบุ๊ก แต่ยังเห็นว่า BCP นั้นเป็นบริษัทที่ไม่มีเจ้าของชัดเจนเหมือนบริษัทมหาชนทั่วไป ทั้งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ดังนั้นอย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาล เนื่องจาก BCP อยู่ระหว่างการเปลี่ยนด้านพลังงาน ซึ่งต้องอาศัยการจัดการของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจพลังงานดั้งเดิมและพลังงานสมัยใหม่เข้ามาช่วยผลักดันดังนั้นไม่ว่าจะเป็น battery recycle, data center & Al, space หรือแม้แต่ nuclear ซึ่งล้วนแต่เป็นทิศทางใน next wave of growth โดยธุรกิจเหล่านี้ไทยมีจุดแข็งแต่ไม่มีใครลงไปทำ ซึ่งขนาดของ BCP ใหญ่มากพอที่จะทำได้นั่นทำให้ Alpha Global ได้พิจารณาจัดเตรียมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานทั้งในไทยและระดับโลก รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำกลยุทธ์และดำเนินการด้านกลยุทธ์ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนงานในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ BCPขณะที่ Charted Group จะใช้เครือข่ายธุรกิจที่ครอบคลุมกลุ่มประเทศหลักในโลก รวมถึงความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล นักธุรกิจในหลายประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ BCP เข้าถึงแหล่งเงินทุนนอกประเทศ และโอกาสในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวนอกจากนี้ ยังช่วยให้เข้าถึงข้อมูล และเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบของ private equity ที่มีความรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะส่งผลให้ BCP มีการปรับตัวได้ดีขึ้นในโลกปัจจุบันไม่เพียงเท่านี้ Chartered Group ยังมีการลงทุนธุรกิจ advanced technology / deep technology ซึ่งมีบทบาทสำคัญในอนาคตในการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม โดยหลายเทคโนโลยี ปัจจุบันอยู่ในระดับที่ได้เริ่มใช้งานเชิงพาณิชย์ในประเทศพัฒนาแล้ว จึงเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทไทยจะได้รับอิทธิพลจากการปรับตัวดังกล่าวทั้งนี้ มีรายงานว่าสำหรับจุดกำเนิด บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) นั้นเริ่มจาก โรงกลั่นแห่งแรกในไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2483 โดยกรมเชื้อเพลิง กระทรวงกลาโหม บริเวณช่องนนทรี จังหวัดพระนครแต่เมื่อผ่านไป 5 ปี กลับเจอเหตุให้ต้องยุติกิจการไป เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2จากนั้นอีก 10 ปีต่อมาแต่เมื่อดำเนินกิจการไป กลับประสบภาวะขาดทุนจนรัฐต้องเปิดประมูลให้เอกชนเช่า โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องรับภาระค่าก่อสร้าง และขยายกำลังการกลั่นเป็นวันละ 20,000 บาร์เรล หลังจากนั้น ก็ได้เอกชนมาเช่าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เป็นเวลานาน 15 ปี จนได้มีการขยายหน่วยกลั่นที่ 2 และ 3 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก จนได้วันละ 65,000 บาร์เรลแต่พอถึงปี 2540 ซึ่งประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ "ต้มยำกุ้ง" บริษัทบางจากพบปัญหาเช่นเดียวกับธุรกิจทั้งหลาย ต้องปรับโครงสร้าง และพ้นการเป็นรัฐวิสาหกิจ จนต้องให้ ปตท.เข้าไปถือหุ้นหลัก 27% ร่วมกับกระทรวงคลัง ซึ่งรวมกันแล้วร้อยละ 40จากนั้น บริษัทก็โตขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้กรอบบริหาร ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งสหกรณ์ขายสินค้าชุมชน ต่อมาก็ต่อยอดไปพลังงานชีวภาพ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จนขณะนี้ บางจากเป็น "ผู้นำ" ด้านพลังงานทดแทนในประเทศและในภูมิภาคและแล้วก็มีล่าสุด นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ BCP กล่าวว่าส่วนกรณีที่ บริษัทอัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญบางจากฯ บิ๊กล็อต จาก บริษัท Capital Asia Investments Pte Ltd หรือ CAI จากสิงคโปร์ จำนวน 84,454,585 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 6.1335% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ส่งผลให้อัลฟ่าฯ ถือครองหุ้น BCP รวมทั้งสิ้น 275,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 20.0083% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ขยับขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 1 ในบางจากฯ นั้น นายชัยวัฒน์กล่าวว่า หากได้รับการติดต่อพูดคุยกับทางอัลฟ่าฯ จะปรึกษาทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเชื่อว่าอัลฟ่าฯ มีความเชื่อมั่นในบริษัทจึงได้เข้ามาซื้อหุ้นจนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข่นปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี การเข้ามาซื้อหุ้น BCP ดังกล่าวมีส่วนให้ราคาหุ้น BCP ยืนอยู่ในแดนเขียวในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมาด้าน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ประเมินทิศทางธุรกิจปี 2025 ว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทรับรู้ประโยชน์จาก Synergy การบริหารงานร่วมกันระหว่าง BCP และ BSRC โดยการปรับโครงสร้างถือหุ้น BSRC จะช่วยลดค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน รวมถึงช่วยให้การบริหารงานคล่องตัว และรับรู้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากขึ้นสำหรับแนวโน้มธุรกิจปี 2025 มีปัจจัยการเติบโตจากการดำเนินงานภายใน เช่น 1)อัตรากลั่นรวมเพิ่มเป็น 280 kbd (vs 258 kbd) เพราะไม่มีการหยุดซ่อมเหมือนปีก่อน และเร่งเพิ่มกำลังผลิตของโรงกลั่นศรีราชา 2) ปริมาณขายน้ำมันเพิ่มขึ้น +5% จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เช่น B24 Marine Oil และกลยุทธ์การตลาด 3) การเร่งกิจกรรมขุดเจาะช่วยเพิ่มปริมาณผลิตแบบ Organic Growthขณะที่โครงการน้ำมันอากาศยานยั่งยืน SAF ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้า 93% คาด COD ไต้ในไตรมาส 2/68 แม้ปัจจุบัน Margin SAF ถูกกดดันเพราะหลายประเทศเลื่อนการบังคับใช้อัตราผสม(Mandate) อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสัญญาซื้อขาย SAF มีความยืดหยุ่นในการผลิตให้ ทำให้คงประมาณการกำไรปีนี้ที่ 6.7 พันล้านบาท เติบโตจากปีก่อน โดยมีราคาเหมาะสม 39.00 บาท