"พฤกษา" ขับเคลื่อนโครงการ "Plant to Plate" ปลูกความสุขให้ผู้พิการ เปลี่ยนบ้านเป็นแหล่งอาหารยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางที่ “พฤกษา” ดำเนินการมาโดยตลอดภายใต้แนวคิด "ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต...อยู่ดี มีสุข Live well Stay well" ที่ผ่านมาจึงได้เห็นพฤกษาเดินหน้าส่งมอบคุณค่าการอยู่อาศัยที่ครอบคลุมการสร้าง "ปัจจัยสุข สร้างสุขภาพดี ชุมชนดี" ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบแนวคิด ESG ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ล่าสุด ได้ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ยิ้มสู้) จัดโครงการ "Plant to Plate" เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรของผู้พิการ และส่งเสริมวิถีชีวิตการกินดี เพื่อสร้างสุขภาพดีของลูกบ้าน โครงการนี้จึงไม่เพียงสร้างโอกาสให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพดีให้ลูกบ้าน สอดคล้องกับเป้าหมายด้าน ESG ของพฤกษาในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

Plant to Plate

Plant to Plate เชื่อมโยงผลผลิตปลอดสารพิษจากศูนย์ฝึกอาชีพสู่ชุมชน

วิจิตรพงศ์พันธุ์

กินดี-อยู่ดี-มีสุข: ประโยชน์ที่ทุกฝ่ายได้รับ

ก่อนหน้านี้ พฤกษาได้สนับสนุนความเท่าเทียมในสังคม โดยช่วยเหลือคนพิการในชนบทผ่านโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA'” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวคิด ESG ในมิติสังคม ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนพิการดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและมีศักดิ์ศรี เป็นการสร้างปัจจัยสุข สู่ชุมชน โครงการจึงเป็นการต่อยอดมาจากโครงการบ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้ผู้พิการ ขณะเดียวกันก็เกิดประโยชน์กับลูกบ้านพฤกษาด้วยจุดเริ่มต้นของโครงการ Plant to Plate เกิดขึ้นจากการที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ยิ้มสู้) ได้รับทุนจากทุนซึ่งเป็นเงินบริจาคส่วนตัวของคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้ก่อตั้งพฤกษาฯ ที่ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการสร้างศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน จังหวัดนครปฐม ให้เป็นแหล่งฝึกอาชีพให้คนพิการในด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูกผักแบบใช้ดินและไฮโดรโปนิกส์ การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและเห็ด รวมถึงการปลูกเมล่อนและมะเขือเทศ โดยผลผลิตที่ได้ล้วนปลอดสารพิษซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคพนักงานจิตอาสาของพฤกษาที่ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ฯ เล็งเห็นประโยชน์ในการต่อยอดจึงเกิดแนวคิดการเชื่อมโยงผลผลิตจากศูนย์ฯ เข้ามาที่โครงการบ้าน จึงเปิดพื้นที่ให้มูลนิธิฯ นำผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเข้าไปจำหน่ายให้ลูกบ้านในโครงการพฤกษาในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมสอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้กับลูกบ้านที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยโครงการ Plant to Plate ถูกออกแบบให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายตามแนวคิด "กินดี-อยู่ดี-มีสุข" ได้แก่กินดี – ลูกบ้านในโครงการพฤกษาได้บริโภคผักปลอดสารพิษ ทั้งจากการซื้อผลผลิตที่คนพิการปลูก และจากการปลูกเองตามความรู้ที่ได้รับจากการอบรมอยู่ดี - ลูกบ้านมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี สอดคล้องกับเทรนด์การดูแลสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันมีสุข - เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยลูกบ้านได้ความสุขใจจากการอุดหนุนและช่วยเหลือคนพิการ ขณะเดียวกัน คนพิการก็ได้รับรายได้และความภาคภูมิใจจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพดีให้กับผู้บริโภคด้านผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้เผยความรู้สึกที่สร้างความประทับใจให้กับทั้งพฤกษา และลูกบ้านพฤกษา นั่นคือ โครงการนี้ทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานกับการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ได้ออกมาทดลองขายของ ได้พบปะลูกค้าจริง มีความภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นผู้แชร์ผู้สอนการปลูกผัก รู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่าตนเองคือภาระ แต่ด้วยโครงการนี้ทำให้เขากลับเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความทัดเทียม สามารถเปลี่ยนภาระเป็นพลังส่งเสริม ESG อย่างเป็นรูปธรรมโครงการ “Plant to Plate” จึงนับเป็นโครงการที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพฤกษาในการดำเนินธุรกิจตามกรอบ ESG อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในมิติทางสังคม ที่มุ่งสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับทุกคนในสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม และมิติด้านธรรมาภิบาล พฤกษาแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบผ่านการสนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมพฤกษาเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกภาคส่วนในสังคมเติบโตไปด้วยกัน โครงการ Plant to Plate จึงไม่ใช่เป็นเพียงการทำ CSR แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมให้กับทุกฝ่าย ทั้งบริษัท ลูกค้า และสังคมโดยรวม.