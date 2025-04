เปิดโผหุ้นเฮ รับอานิสงส์ Virtual Bank - BBKI มาแรง

บทวิเคราะห์ บล.กรุงศรี เปิดเผยว่า หลังจากมีกระแสข่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ได้ส่งรายชื่อ 3 กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินธุรกิจ Virtual Bank ให้กระทรวงการคลัง เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบก่อนเริ่มบริการปี 69 ประกอบด้วย 1. กลุ่ม กรุงไทย-เอไอเอส-กัลฟ์-โออาร์ 2. กลุ่ม SCBX-KakaoBank-WeBank และ 3. กลุ่ม แอสเซนด์ มันนี่ กลุ่มซีพี ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ คาดว่าจะนำเสนอ กระทรวงการคลัง และ ครม. ในช่วงปีนี้ ก่อนเตรียมลงทุนระบบ และคาดเปิดบริการปี 2026 เราประเมินผลกระทบด้านต่างๆ ดังนี้คือ หุ้นในกลุ่ม Digital Tech Consult อาทิ BE8,BBIK ที่มีโอกาสได้งานพัฒนาระบบเพิ่มเติม ซึ่งตามเกณฑ์ BOT ต้องทำเป็นระบบแยกออกมาใหม่คือ หุ้นในกลุ่ม บริษัทร่วมทุนที่ผ่านการคัดเลือกที่มีโอกาสถูกนำทรัพยากรในมือไปสร้างประโยชน์ คือ กลุ่มที่ฐานข้อมูลในมือ และมีโอกาสที่ บ.ร่วมทุน จะนำต่อยอดในธุรกิจ + การใช้ช่องทางสาขารองรับธุรกรรมที่จำเป็น อาทิ ฝาก - ถอนเงินสด ADVANC จำนวนลูกค้ามือถือ สิ้นปี 2024 อยู่ที่ 45 ล้านเลขหมาย ,TRUE จำนวนลูกค้ามือถือ สิ้นปี 2024 อยู่ที่ 49 ล้านเลขหมาย, OR ลูกค้าสมาชิก ณ 4Q24 > 6 ล้านราย + สถานีบริการน้ำมันราว 2.34 พันสาขา และ CPALL สมาชิก All Member ณ เม.ย. 24 > 18 ล้านราย, Makro Card (ไม่มีข้อมูล) และ Club Card Lotus’s ณ มี.ค. 22 ราว 18 ล้านราย + จำนวนสาขาในเครือ ร้านสะดวกซื้อ 15.2 พันสาขา ร้าน Makro 164 สาขา Lotus’s 2.45 พันสาขาคือ กลุ่มธนาคาร ยังคงมุมมองเดิมต่อ virtual bank ว่าไม่กระทบต่อกลุ่มธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ เพราะปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ได้พัฒนาระบบการเงินดิจิทัลอยู่แล้ว, ฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงธนาคารได้ขณะที่กลุ่มที่ไม่ผ่านการคัดเลือก VGI มองเป็น Sentiment ลบเราอยู่ระหว่าง Update ข้อมูลกับ VGI ว่ามีแผนอย่างไรต่อไปกับเงินเพิ่มทุน (PP) 1.3 หมื่นลบ. ก่อนหน้านี้ที่เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนธุรกิจ Virtual Bank (7.5 พันลบ.) โดยเบื้องต้นตลาดให้น้ำหนักกับโครงการ Entertainment complexบทวิเคราะห์บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า มีมุมมองเป็นกลางต่อประเด็นดังกล่าว โดย 3 กลุ่มที่จะได้คือ 1) กลุ่ม KTB, AIS, OR ฐานลูกค้ารวมราว 100 ล้านคน 2) กลุ่ม SCBX, KakaoBank, WeBank ฐานลูกค้ารวมราว 400 ล้านคน 3) กลุ่ม TRUE โดยมี Ascend money (Truemoney), Ant group ฐานลูกค้ารวมราวกว่าพันล้านคน (จากทั้งหมด 5 กลุ่มที่สนใจ โดยมีเพิ่มเติมคือ กลุ่ม Sea Group, BTS,BBL, สหพัฒน์, ไปรษณีย์ไทย และกลุ่มชัชวาลย์ เจียรวนนท์ โดยมี Lightnet group, WeLab ฐานลูกค้ารวมราว 46 ล้านคน)ทั้งนี้ หากดังกล่าวเป็นจริง กลุ่มที่ได้ใกล้เคียงกับที่เราคาดเพราะมีฐานลูกค้าที่กระจายไปยังรายย่อยได้เยอะ และมีกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการทำ digital bank อยู่แล้ว ขณะที่เรายังคงต้องรอกระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ใบอนุญาตในเดือน มิ.ย. 25 และจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือน มิ.ย. 26สำหรับกลุ่มธนาคารเรายังคงน้ำหนักการลงทุนเป็น “มากกว่าตลาด” โดยเลือก TTB (ซื้อ/เป้า 2.22 บาท), KTB (ซื้อ/เป้า 27.50 บาท) และ BBL (ซื้อ/เป้า 186.00 บาท) เป็น Top pickขณะที่จะเป็น sentiment เชิงบวกต่อกลุ่มที่จะได้รับงานทางด้าน IT เช่น BBIK (ซื้อ/เป้า 52.00 บาท) ที่มีโอกาสได้รับงานเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบ Virtual Bank ตั้งแต่การให้คำปรึกษา, การดำเนินด้าน Digital Excellence, ระบบ ERP, ระบบ CRM รวมถึงระบบ AI เป็นต้น นอกจากนั้น จะยังส่งผลบวกต่อภาพรวมการลงทุนด้าน IT เพราะจะเป็นการดูดซัพพลายผู้วางระบบ digital transformation ทำให้มีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น