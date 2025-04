ทองคำในประเทศทะยานต่อ! ราคาปรับขึ้นอีก 500 บาท

ราคาทอง (96.5%) ขายปลีกในประเทศ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่อง ตามสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลกโดยเมื่อเวลา 09.13 น. สมาคมค้าทองคำ รายงานว่า ราคาทองปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน (16 เม.ย.) บาททองคำละ 500 บาท ส่งผลให้ราคาทองแท่งรับซื้อ บาททองคำละ 52,350 บาท ขายออก บาททองคำละ 52,450 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อ บาททองคำละ 51,407.56 บาท ขายออก บาททองคำละ 53,250 บาทบทวิเคราะห์ของบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) ระบุว่า เมื่อวานนี้ (16 เม.ย.) ราคาทองคำปรับตัวทะยานขึ้น 112.54 ดอลลาร์/ออนซ์ ทำ New All Time High ต่อเนื่องที่ระดับ 3,357.58 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ สั่งการให้มีการสอบสวนกรณีการจัดเก็บภาษีนำเข้าแร่ธาตุสำคัญของสหรัฐฯ ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นความพยายามกดดันจีนเพิ่มเติม ส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยต่อเนื่องนอกจากนี้ ทองคำยังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวในงานของสมาคมเศรษฐกิจแห่งชิคาโก (Economic Club of Chicago) ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ดูเหมือนจะชะลอตัวลง ด้าน SPDR ยังคงเดินหน้าถือครองทองคำ เพิ่มอีก 4.02 ตัน สะท้อนกระแสเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำต่อเนื่องวันนี้มองว่าถ้ายืน 3,334 ดอลลาร์ ยังขึ้นต่อ แต่ราคาอยู่ในภาวะ Overbought ใน Timeframe ใหญ่ จึงต้องระวังแรงขายที่อาจสลับเข้ามาเป็นระยะ ถ้าหลุด 3,334 ดอลลาร์ จะเริ่มเสียโมเมนตัม และเป็นสัญญาณการพักตัวสำหรับกลยุทธ์ ไม่ซื้อแบ่งขายทองคำทำกำไร หากราคาไม่ผ่าน 3,363-3,374 ดอลลาร์ ผ่านได้ถือต่อ และขยับ Trailing Stop เพื่อ lock กำไร เสี่ยงซื้อหากราคาย่อไม่หลุด 3,298 ดอลลาร์ แต่ถ้าหลุด 3,298 ดอลลาร์รอเข้าซื้อ หากไม่หลุด 3,266-3,200 ดอลลาร์ ตัดขาดทุนหากหลุด 3,200 ดอลลาร์