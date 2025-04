“อรสิริน”ได้ฤกษ์ลุยสร้าง“อะไรซ์ ไวบ์ ภูเก็ต” โชว์พรีเซลสุดฮอต 611 ลบ. ทะลุเป้าภายใน 1 เดือน

“อรสิริน” จัดพิธีลงเสาเอก โครงการ “อะไรซ์ ไวบ์ ภูเก็ต” มูลค่าโครงการรวม 1,115 ล้านบาท กระแสดีเกินคาด ลูกค้าชาวไทย-ต่างชาติแห่ซื้อ กวาดยอดขายพรีเซลกว่า 611 ล้านบาท ภายใน 1 เดือน เดินหน้าเปิดไซด์ก่อสร้างเต็มสูบ หลังผ่าน EIA ปั้นโครงการสูง 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร รวม 411 ยูนิต มั่นใจแล้วเสร็จไตรมาส 4/2569 ชูจุดเด่นทำเลศักยภาพกลางเมืองถลาง มีห้อง 5 แบบ ขนาด 25.85 - 91.62 ตร.ม. ในราคา เริ่มต้นที่ 2.2 ล้านบาท ครบครันด้วยพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ คลับเฮาส์ขนาด 1,600 ตร.ม. เดินหน้าจัดกิจกรรมการตลาด สร้างการรับรู้แบรนด์ อัดโปรฯ พิเศษ กระตุ้นยอดขายเติบโตต่อเนื่อง

"ARISE Vibe Phuket" (อะไรซ์ ไวบ์ ภูเก็ต)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้ฤกษ์ดีจัดพิธีลงเสาเอก "ARISE Vibe Phuket" (อะไรซ์ ไวบ์ ภูเก็ต) คอนโดมิเนียม Low rise ใจกลางเมืองภูเก็ต มูลค่าโครงการรวม 1,115 ล้านบาท โดยมีคณะผู้บริหาร นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนายอรรคเดช อุดมศิริธำรง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธนวัฒน์ อัจฉริยวุธ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติงาน และทีมงาน บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมประกอบพิธีเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมเริ่มต้นเดินหน้างานก่อสร้างโครงการ หลังได้รับการอนุญาตงานก่อสร้างจาก EIA (Environmental Impact Assessment ) เป็นที่เรียบร้อย ตั้งเป้าก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 4/2569โครงการได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถสร้างยอดขายพรีเซลกว่า 611 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของทำเล และคุณภาพของโครงการภายใต้แบรนด์ “อรสิริน” ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ โครงการ "ARISE Vibe Phuket" (อะไรซ์ ไวบ์ ภูเก็ต) เป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low-Rise สูง 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร รวมทั้งสิ้น 411 ยูนิต ภายใต้แนวคิด “Rise Your Own Vibe อยู่สบายได้เป็นตัวเอง” โดดเด่นด้วยทำเลศักยภาพ บนถนนศรีสุนทร ใจกลางเมืองถลาง ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันของจังหวัดภูเก็ต มีห้องพักให้เลือก 5 แบบ ได้แก่ ห้อง Studio, ห้อง 1 Bedroom, ห้อง 1 Bedroom Plus, ห้อง 2 Bedroom และ ห้อง 2 Bedroom Plus ขนาดเริ่มต้น 25.85-91.662 ตร.ม. ในราคา เริ่มต้นที่ 2.2 ล้านบาท ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ เพื่อการพักผ่อนและทำกิจกรรมสำหรับครอบครัว ประกอบด้วย คลับเฮาส์ขนาด 1,600 ตร.ม. จำนวน 3 ชั้น ห้องโยคะ ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก คิดเป็น 43% ของพื้นที่“พิธีลงเสาเอกในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงการ “อะไรซ์ ไวบ์ ภูเก็ต” ซึ่งได้รับการตอบรับที่น่าประทับใจอย่างยิ่งจากกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ-ชาวไทยในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่ช่วงพรีเซล ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและมั่นใจในศักยภาพของโครงการ ด้วยยอดขายที่ทะลุเป้าภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สะท้อนถึงความสำเร็จของกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ทั้งนี้ พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์การตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้แบรนด์และโครงการฯ ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการที่อยู่อาศัยคุณภาพในจังหวัดภูเก็ต สร้างยอดขายเติบโตต่อเนื่อง ”นายอรรคเดช กล่าว.