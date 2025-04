ทองทำ New All Time High หลังกังวลสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน

ราคาทอง (96.5%) ขายปลีกในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All Time High) ตามสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลก โดยสมาคมค้าทองคำ รายงานว่า เปิดตลาดเช้านี้เมื่อเวลา 09.05 น. ราคาทองแท่งรับซื้อบาททองคำละ 51,250 ขายออกบาททองคำละ 51,350 ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาททองคำละ 50,331.20 ขายออกทองคำละ 52,150 โดยราคาขายปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันศุกร์ (11 เม.ย.) อีกบาททองคำละ 150บทวเคราะห์ของบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) ระบุว่า เมื่อวันศุกร์ราคาทองในตลาดโลกปิดทะยานอีก 61.31 ดอลลาร์ หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.93% โดยทำ New All Time High ใหม่ที่ที่ระดับ 3,245 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐฯ เผยดัชนี PPI และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจาก ม.มิชิแกนที่ออกมาแย่กว่าคาด ด้านสงครามการค้าระหว่าสหรัฐฯ กับจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น หลังจีนเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เป็น 125% กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย หนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยโดย Goldman Sachs ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาทองคำสู่ระดับ 3,700 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 12% จากเป้าหมายเดิมที่ระดับ 3,300 ดอลลาร์/ออนซ์ ด้าน UBS ระบุว่า ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า และราคาจะทรงตัวในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต โดยราคาเป้าหมายปัจจุบันอยู่ที่ 3,500 ดอลลาร์/ออนซ์ สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อทองคำในหมู่วาณิชธนกิจระดับโลก