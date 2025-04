กสิกรไทยขยายบริการสแกนจ่ายผ่าน K PLUS ในญี่ปุ่น-ตั้งเป้าธุรกรรมปีนี้โต 9 เท่า

​​​เปิดเผยว่า ตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยยังมีปัจจัยด้านบวก ทั้งจากมาตรการฟรีวีซ่าในการณ์ว่าในปี 2568 จะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศใกล้เคียงกับปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 8.9 ล้านคนหลายประเทศ และการทำโปรโมชันของผู้ประกอบการอย่างสายการบินและบริษัทนำเที่ยว โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยได้มุ่งมั่นพัฒนา ecosystem ระบบการชำระเงินดิจิทัลระหว่างประเทศที่มีความเสถียรและปลอดภัยสูง เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้จ่ายที่สะดวกและไม่สะดุด (Seamless Experience) รองรับลูกค้าคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ล่าสุดได้มีการขยายบริการ Cross Border QR Payment ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับต้นของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพแข็งแกร่งอย่าง Alipay+ และ UnionPay QR ในการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินโดยตรง ที่มีจุดรับเงินรวมกันมากกว่า 3 ล้านจุดทั่วประเทศญี่ปุ่น ให้ลูกค้าสามารถสแกนจ่ายได้ง่าย ผ่านฟีเจอร์ K+ Go Inter ใน K PLUS โดยได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดี ไม่เสียค่าธรรมเนียม 2.5% ไม่ต้องผูกบัตร หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม และไม่มีค่าธรรมเนียม รวมทั้งสามารถใช้ K PLUS ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้อีกด้วย ซึ่งลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้บริการสแกนจ่ายผ่านได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568โดยก่อนหน้านี้ ธนาคารกสิกรไทยเปิดบริการให้ลูกค้าสามารถใช้ K PLUS สแกนจ่าย QR Payment ได้ในประเทศจีน ผ่านเครือข่าย UnionPay QR และ Weixin Pay ที่มีจุดรับชำระเงินมากกว่า 250 ล้านจุดทั่วประเทศจีน ซึ่งทำให้ในปี 2567 ที่ผ่านมาประเทศจีนมียอดใช้บริการสแกนจ่าย QR Payment สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นประเทศมาเลเซีย ที่มีจุดรับเงินของ Alipay+ มากกว่า 2.5 ล้านจุดทั่วประเทศ และจากแผนพัฒนาต่อยอด ecosystem ระบบการชำระเงินดิจิทัลระหว่างประเทศในปีนี้ คาดว่ายอดการทำธุรกรรมผ่าน QR Payment ในต่างประเทศ จะเติบโต 9 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2567นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมเป็น Settlement Bank ธนาคารหลักในการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงิน Cross-Border QR Payment ไปที่ สปป.ลาว ตามแผนงานของ Nation e-Payment ภายใต้นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีแผนขยายความเชื่อมโยงการชำระเงินระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครอบคลุมหลายประเทศในอาเซียน และภูมิภาคเอเชีย โดยลูกค้าสามารถสแกนจ่ายใน สปป.ลาว ได้ง่ายและสะดวกผ่านฟีเจอร์ K+ Go Inter ใน K PLUS เช่นกันสำหรับช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่กำลังมาถึงนี้ ธนาคารกสิกรไทยร่วมมือกับร้านค้าพันธมิตรแบรนด์ดังในประเทศญี่ปุ่น มอบโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าในร้าน TAKEYA จะได้รับส่วนลด 2 ต่อ โดยต่อที่ 1 รับส่วนลดสูงสุด 9% เมื่อใช้ K PLUS สแกนจ่ายผ่านเครือข่าย Alipay+ ขั้นต่ำ 30,000 เยนขึ้นไปต่อรายการ (จำกัดส่วนลดไม่เกิน 10,000 เยนต่อรายการ โดยไม่จำกัดสิทธิ์ และต้องแสดงคูปองก่อนรับสิทธิ์) และต่อที่ 2 รับส่วนลดทันที 1,000 เยน เมื่อสแกนจ่ายขั้นต่ำ 5,500 เยน (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน จำนวน 14,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ) หรือสแกนจ่ายที่ร้าน Don Quijote BicCamera และ HANEDA International Airport ขั้นต่ำ 5,500 เยน รับส่วนลดทันที 1,000 เยนเช่นกัน ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 15 พฤษภาคม 2568