SKY ICTให้บริการระบบเทคโนโลยี Airport & Passenger Service

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ สกาย กรุ๊ป (SKY Group) กล่าวว่า การได้รับความไว้วางใจจากทั้งสองหน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ กรมท่าอากาศยาน (DOA) และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ทำให้ SKY ICT ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสนามบินที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบัน SKY ได้พัฒนาและติดตั้งระบบ CUPPS ครอบคลุม 13 สนามบินทั่วประเทศ มูลค่าโครงการรวมกว่า 18,000 ล้านบาทโดย SKY ICT ได้พัฒนาและติดตั้งระบบ CUPPS ครอบคลุมทั้งสนามบินภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยาน (DOA) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ พิษณุโลก ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่ รวมถึงสนามบินหลักของประเทศภายใต้การบริหารของ ทอท. (AOT) อีก 6 แห่ง ซึ่งได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ส่งผลให้ SKY เป็นบริษัทที่พัฒนาระบบให้กับสนามบินมากที่สุดในประเทศ ความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นว่า SKY ICT ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสนามบินทั่วไป แต่เป็น “ผู้นำที่ไร้คู่แข่ง” ในด้าน Aviation Technology ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและสนามบินหลักของประเทศ การที่ SKY ICT ได้รับเลือกให้พัฒนาและติดตั้งระบบ CUPPS ในระดับประเทศ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทที่สามารถส่งมอบโซลูชันเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสูง และตอบโจทย์การบริหารจัดการสนามบินระบบ CUPPS ที่ SKY นำเสนอในสนามบินเหล่านี้ ครอบคลุมโซลูชันหลัก อาทิCUTE (Common Use Terminal Equipment): ระบบออกตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์CUSS (Common Use Self-check in System): ระบบออกตั๋วโดยสารด้วยตัวเองCUBD (Common Use Bag Drop): ระบบโหลดกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติPVS (Passenger Validation System): ระบบคัดกรองผู้โดยสารก่อนเข้าเกตSBG (Self-Boarding Gate): ระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติการมีระบบเหล่านี้ทำให้สนามบินในประเทศไทยสามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลารอคอย ได้มาก และเพิ่มประสบการณ์ที่ราบรื่นในการเดินทาง ล่าสุด SKY ICT ยังได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยการพัฒนาระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Automated Biometric Identification System: Biometric) ซึ่งใช้การสแกนใบหน้าเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้โดยสารก่อนเข้าสู่ระบบสนามบิน โดยเทคโนโลยีนี้สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพิ่มความปลอดภัยและลดขั้นตอนยุ่งยากในการเดินทาง ปัจจุบันระบบ Biometric นี้ได้เปิดให้บริการแล้วภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการในสนามบินไทยให้ทัดเทียมระดับสากล และรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงไฮซีซั่น เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศนายสิทธิเดช กล่าวอีกว่า “การที่ SKY ได้พัฒนาระบบ CUPPS ครอบคลุม 13 สนามบินทั่วประเทศ และการนำระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Automated Biometric Identification System: Biometric) มาใช้ในสนามบิน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทในการเป็นผู้นำด้าน Aviation Tech ที่แท้จริง เราไม่เพียงแค่ติดตั้งระบบ แต่ยังมุ่งเน้นให้การเดินทางของผู้โดยสารเป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย และทันสมัยที่สุด เราไม่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อโชว์ศักยภาพ แต่เพื่อตอบโจทย์การเดินทางของผู้โดยสารให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สุด โดยเฉพาะในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแห่ง ‘Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025’ และจำนวนนักเดินทางยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง SKY จึงยกระดับบริการเพื่อรองรับการเติบโตภาคการบินของไทยที่คาดว่าจะมากกว่า 10% ในปีนี้”จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่าในไตรมาสแรกของปี 2568 (มกราคม–มีนาคม) ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 9.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่า 1.91% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ AOT คาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารทั้งปี 2568 อาจทะลุ 130 ล้านคน สะท้อนการฟื้นตัวเต็มรูปแบบของภาคการบินและการท่องเที่ยวนอกจากความสำเร็จในการพัฒนาระบบสนามบิน SKY ยังมองการณ์ไกลไปถึงการนำ AI และ Big Data มาใช้ในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อสร้างสนามบินอัจฉริยะที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างแม่นยำและตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็ว การที่ SKY ICT ก้าวขึ้นเป็นผู้พัฒนาระบบใน 13 สนามบินทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับสนามบินไทย แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พร้อมแข่งขันในเวทีระดับโลกสำหรับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศไทยที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน การรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ และแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยบริษัทมุ่งเดินหน้าให้บริการโซลูชันใหม่ๆ ให้สอดรับกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดให้กับผู้โดยสารผ่านบริการต่างๆ อาทิ การรวมระบบ แอปพลิเคชัน ระบบรักษาความปลอดภัย และบริการอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน