พฤกษาฯเปิดตัวแบรนด์ "Plantnery by IHC" บุกธุรกิจรับสร้างบ้าน ชู“บ้านคุณภาพ-นวัตกรรมที่อยู่อาศัย-บริการครบวงจร”

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ประกาศเปิดตัว "Plantnery by IHC" แบรนด์รับสร้างบ้าน ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท อินโน โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด (IHC) ในเครือพฤกษา โดยนำความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาฯ กว่า 30 ปี มาต่อยอด บุกตลาดรับสร้างบ้านที่มุ่งเน้นสร้างบ้านคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัย ให้บริการครบวงจร ด้วยจุดแข็งสร้างเร็ว เข้าอยู่ได้ไว งบไม่บานปลาย เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีที่ดินเป็นของตัวเอง พร้อมตอบโจทย์การอยู่อาศัยยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรม Inno-Tech และ Inno-Solution เพื่อการอยู่อาศัย และการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย







"ปัจจุบันตลาดรับสร้างบ้านมีช่องว่างที่สำคัญในเรื่องยังขาดผู้ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ที่สามารถควบคุมคุณภาพบ้าน และก่อสร้างในระยะเวลาที่รวดเร็ว พร้อมรองรับความต้องการด้านนวัตกรรมที่อยู่อาศัย ซึ่ง Plantnery by IHC จะเข้ามาเติมเต็มในเรื่องนี้ ด้วยการเป็น One Stop Solution ที่ให้บริการสร้างบ้านที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร โดยใช้นวัตกรรมการก่อสร้าง "Inno-Tech" ที่ใช้เทคโนโลยี Inno-Precast คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปคุณภาพสูง เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันและอิตาลี ที่สั่งสมประสบการณ์และพัฒนามากกว่า 20 ปี แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดี ต้านแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่าผนังก่ออิฐทั่วไป ควบคุมการก่อสร้างโดยทีมช่างมากประสบการณ์ การันตีงานก่อสร้างและวัสดุคุณภาพ โดยมีบ้านให้เลือกมากกว่า 100 แบบ และยังสามารถสร้างตามแบบของลูกค้า รวมทั้งปรับแต่งตามความต้องการได้” นายปิยะ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโน โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด ในเครือพฤกษา โฮลดิ้ง เปิดเผยว่า Plantnery by IHC (แพลนท์เนอรี่ บาย ไอเอชซี) นับเป็นก้าวสำคัญของกลุ่มพฤกษาในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจรับสร้างบ้านครบวงจร ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด "Building Homes, Crafting Dreams, Made Possible. สร้างบ้าน สร้างฝัน สร้างได้” ที่มุ่งเน้นการสร้างบ้านที่เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ลูกค้าจะได้อยู่อาศัยตลอดไปจุดแข็งของ Plantnery by IHC คือการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพฤกษาที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 30 ปี มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสร้างบ้านมาแล้วกว่า 2000,000 หลัง และยังมีธุรกิจในเครือที่เป็น Ecosystem พร้อมรองรับความต้องการทั้งด้านแรงงาน วัสดุก่อสร้าง นวัตกรรมการก่อสร้าง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า Plantnery by IHC สามารถส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพได้รวดเร็ว และตรงเวลา อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการด้านต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ได้เปรียบจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ซึ่งจะช่วยให้ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมงบประมาณได้ ไม่บานปลายด้วยนอกจากคุณภาพงานก่อสร้างและบริการที่ครบถ้วนแล้ว Plantnery by IHC ยังให้ความสำคัญกับเทรนด์การอยู่อาศัยยุคใหม่ จึงได้นำเสนอฟังก์ชันที่ช่วยประหยัดพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า ด้วยนวัตกรรม "Inno-Solutions" เพื่อบ้านอยู่สบายและปลอดภัย เช่น นวัตกรรมบ้านเย็น การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับการติดตั้ง Solar Cell รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี ด้วยนวัตกรรมบ้านอากาศบริสุทธิ์ ป้องกัน PM2.5 นวัตกรรมบ้านลดภูมิแพ้ นวัตกรรมบ้านปลอดภัยเพื่อเด็กและผู้สูงอายุ และนวัตกรรมบ้านอัจฉริยะด้วยPlantnery by IHC อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท อินโน โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งก่อตั้งจากวิสัยทัศน์ของพฤกษา โฮลดิ้ง ที่เล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจรับก่อสร้างที่มีมูลค่าการก่อสร้างภาคเอกชนกว่า 200,000 ล้านบาท จึงนำความแข็งแกร่งและประสบการณ์ที่สั่งสมมาพัฒนาต่อยอดเป็นบริการใหม่ โดยเน้นลูกค้า 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ลูกค้ารายย่อย ดำเนินการภายใต้แบรนด์ Plantnery by IHC สำหรับผู้ต้องการสร้างที่อยู่อาศัยหรืออาคาร ในงบประมาณ 10 - 30 ล้านบาท และ ลูกค้าองค์กร ดำเนินการภายใต้แบรนด์ IHC สำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ พันธมิตรธุรกิจ ที่ต้องการผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานสากล สามารถควบคุมต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไรที่คุ้มค่า เพื่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัย สำนักงาน รวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ด้วย“Plantnery by IHC พร้อมยกระดับมาตรฐานการสร้างบ้าน ด้วยความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริการที่ครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านยุคใหม่ เราเชื่อว่าจุดแข็งของเราจะทำให้เราเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านในยุคนี้” นายปิยะ กล่าว.