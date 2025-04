WINMED ส่งซิกแนวโน้ม Q1 โตแกร่ง

วินเนอร์ยี่ เมดิคอล ส่งสัญญาณแนวโน้มผลงานไตรมาสแรก โตแกร่ง ล่าสุดคว้างานประมูลน้ำยาเพื่อใช้กับอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มอีก 31 ล้านบาท พร้อมแจกสิทธิ์ตรวจมะเร็งเต้านมฟรีด้วยวิธี Thermogram.AI อีก 100 สิทธิ์ สำหรับผู้พลาดโอกาส ผู้บริหารมั่นใจบริการทางการแพทย์ และโครงการต่างๆ หนุนผลงานเติบโตต่อเนื่อง และก้าวสู่มิติใหม่ใช้ AI มาเป็นส่วนช่วยพัฒนาองค์กร พร้อมโชว์การจัดทำ One Report จาก Generative AI ภายใต้ธีม “Bridging Innovation and Better Health”

นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (WINMED) ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องและชุดอุปกรณ์ สำหรับการเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ เปิดเผยว่า บริษัทฯคว้างานประมูลน้ำยาทางการแพทย์ กับโรงพยาบาลภาครัฐมูลค่ารวม 31 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลุยประมูลงานกับทางภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง“แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2568 คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเข้าประมูลงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจมะเร็งเต้านม ที่จับมือกับพันธมิตรชั้นนำ อย่าง กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ออกให้บริการตามสาขาต่างๆ ตั้งแต่ต้นปี รวมถึงจับมือร่วมกับบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA) ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในช่วงที่ผ่านมา และบริษัทฯอื่นๆถึงสิ้นปี”ทั้งนี้ WINMED ได้เพิ่มสิทธิ์ให้ลงทะเบียนในโครงการตรวจมะเร็งเต้านมฟรี ด้วยวิธี Thermogram.AI อีก 100 สิทธิ์ ได้แล้ววันนี้ หลังกระแสตอบรับดีเกินคาด สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสไปก่อนหน้านี้ โดยท่านสามารถสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท https://www.winmed.com โดยจะเริ่มนัดหมายเพื่อเข้ารับการตรวจช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสุภาพสตรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เตรียมลงนามเพิ่มอีก 1 จังหวัด กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงเดือน เมษายน 2568 นี้ จะทำให้โครงการที่ดำเนินการร่วมกับ (อบจ.) เพิ่มขึ้น และมีแผนขยายการดำเนินงานไปยังจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศนอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการสร้างรายได้และผลกำไรอย่างมั่นคง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการปรับตัวรับเทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะ AI (Artificial Intelligence) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะพลิกโฉมกระบวนการทำงานภายในองค์กร บริษัทฯ จึงริเริ่มนำ AI มาช่วยในการประมวลผลข้อมูล และจัดทำรายงานในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจและในปีนี้ บริษัทฯ ได้ก้าวสู่มิติใหม่ของการใช้ Generative AI อย่างเต็มรูปแบบ ในการจัดทำรายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1 One Report ภายใต้ธีม “Bridging Innovation and Better Health” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและเป็นก้าวสำคัญขององค์กร คาดว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายแรกที่ใช้ AI ในการจัดทำรายงานประจำปีอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนขยายการใช้ AI ไปยังส่วนงานอื่น ๆ ขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต