บิทคับ เปิดตัว "CHAINS FOR ALL" ส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวกว่า 2 ล้านบาท

โดยผู้ประสบภัยที่สามารถรับความช่วยเหลือได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้- รับเหรียญมูลค่า 500 บาท* สำหรับผู้ที่มีบัญชี Bitkub Exchange และผ่านการยืนยันตัวตน- รับเหรียญมูลค่า 250 บาท* เพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีบัญชี Bitkub NEXT wallet และผ่านการยืนยันตัวตน- รับเหรียญมูลค่า 250 บาท* เพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีบัญชี Bitkub NEXT wallet และผ่านการยืนยันตัวตน และเชื่อมต่อกระเป๋าผ่าน Bitkub Academyผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://form.bitkub.com/chains-for-all-apr25/ทั้งนี้ โครงการ CHAINS FOR ALL ได้รับการสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์บริษัทผู้พัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำระดับสากลในมูลค่า ดังนี้ Tether (USDT) สนับสนุน $20,000, Zircuit (ZRC) สนับสนุน $10,000, Kaia (KAIA) สนับสนุน $8,460, IOST (IOST) สนับสนุน $8,000, LeisureMeta (LM) สนับสนุน $5,000, ZetaChain (ZETA) สนับสนุน $5,000 และ CARV (CARV) สนับสนุน $1,000กลุ่มบริษัทบิทคับ ขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยทุกท่าน และยังคงยืนเคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤตการณ์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูให้กับคนไทยและประเทศหมายเหตุ โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้กลุ่มบริษัทบิทคับ จัดขึ้นโดย บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.