“พฤกษา” ผนึกพันธมิตรรอบด้าน เคียงข้างลูกบ้านบรรเทาเหตุแผ่นดินไหว ใส่ใจครบวงจร

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เดินหน้าใส่ใจดูแลลูกบ้านและผู้อยู่อาศัยต่อเนื่อง ประกาศบูรณาการผนึกกำลังและร่วมมือกับพันธมิตรแบบครบวงจร เร่งเดินหน้าดูแลครอบคลุมทั้งพันธมิตรกลุ่มวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง พันธมิตรกลุ่มผู้รับเหมา พันธมิตรกลุ่มบริษัทประกันภัย พันธมิตรกลุ่มสถาบันการเงิน และ พันธมิตรกลุ่มบริษัทในเครือ พฤกษา โฮลดิ้งฯ เพื่ออำนวยความงสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกบ้านพฤกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พฤกษา มุ่งมั่นรักษามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความมั่นใจของลูกบ้านและผู้อยู่อาศัยทุกท่าน โครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์พฤกษา ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งในส่วนของโครงสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค ไม่พบความเสียหายที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร โดยได้ผ่านการตรวจสอบแล้วกว่า 79 โครงการ พร้อมร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรในการเข้าซ่อมแซมโครงการที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง"พฤกษา ตระหนักถึงทุกความเดือดร้อนของลูกบ้านและมุ่งมั่นที่จะเคียงข้างกันในทุกสถานการณ์ ด้วยการอำนวยความสะดวกและมอบสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ และบริษัทในเครือ พฤกษา โฮลดิ้งฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการดูแลที่ครบวงจร ทั้งด้านความปลอดภัยและการฟื้นฟูจากเหตุแผ่นดินไหว ให้ลูกบ้านทุกท่านก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยความมั่นใจ” นายภัคริน กล่าวเพราะความ ใส่ใจ คือหัวใจสำคัญและจุดเริ่มต้นของความ อยู่ดี มีสุข ที่จะส่งมอบให้ลูกบ้านพฤกษาทุกท่าน ผ่าน 4 แกนสำคัญใส่ใจทุกเรื่องงานซ่อม Clickzy บริษัทในเครือพฤกษา โฮลดิ้งฯ พร้อมมอบสิทธิ์สำรวจฟรี! ออกเอกสารเคลมประกัน โดยทีมวิศวกรและช่างผู้มีประสบการณ์ รับส่วนลดค่าซ่อม 15% ลูกบ้านพฤกษารับสิทธิ์ ผ่านทาง Line Official : @clickzyofficial พิมพ์คำว่า “สำรวจ” (จำนวนจำกัด) อีกทั้งร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มผู้รับเหมา Home Smile by SCG สำหรับลูกบ้านพฤกษากลุ่มคอนโดมิเนียม โดยติดต่อผ่านนิติบุคคลประจำโครงการ เพื่อช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดคิวเข้าซ่อมแซม พร้อมความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในกลุ่มวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง อาทิ SCG VORACHART Q-CON เบเยอร์ ทีโอเอ Furring Line L&E แกรนด์โฮมมาร์ท WDC และ DEAR & DOME มอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 50% (เฉพาะรุ่น/แบรนด์ที่กำหนด ภายใน 30 มิถุนายน 2568) ช่วยลดภาระค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สำหรับลูกบ้านพฤกษา กลุ่มคอนโดมิเนียม โดยติดต่อผ่านนิติบุคคลประจำโครงการใส่ใจทุกการเคลม ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มบริษัทประกันภัยชั้นนำ พร้อมให้คำแนะนำที่ชัดเจนและรวดเร็วในการดำเนินการเคลมประกัน เร่งรัดกระบวน การดูแลเพื่อให้ลูกบ้านได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผ่านนิติบุคคลประจำโครงการ เพื่อความสะดวกและมั่นใจในทุกขั้นตอนการดูแลใส่ใจทุกเรื่องการเงิน พร้อมให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้ความช่วยเหลือประสานงานกับสถาบันการเงินที่เป็นกลุ่มพันธมิตร สำหรับลูกบ้านที่ได้รับผลกระทบและต้องการขอพักชำระหนี้ หรือขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับค่าซ่อมแซมบ้านอย่างรวดเร็วและสะดวก ลูกบ้านสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ผ่านนิติบุคคลประจำโครงการ เพื่อให้ทุกท่านผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยความมั่นคงและสบายใจ ใส่ใจทุกความอยู่ดีมีสุข ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มบริษัทในเครือ พฤกษา โฮลดิ้งฯWizlahTH มอบส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท พร้อมส่งแคมเปญ “Refresh & Renew เติมเต็มบ้านให้กลับมาน่าอยู่เหมือนเดิม” กับสินค้าเพื่อบ้านในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ้าม่าน วอลเปเปอร์ พร้อมปรึกษาในการตกแต่งภายใน รับสิทธิ์ผ่านทาง https://www.wizlah.co.th/Refresh-and-RenewLIVE WELL ส่งความห่วงใย ชวนดูแลสุขภาพ ให้พร้อมรับมือทุกสถาณการณ์ มอบส่วนลดสูงสุด 50% พร้อมปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ 24 ชม. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับสิทธิ์ผ่าน www.livewell.co.thโรงพยาบาลวิมุต ขออยู่เคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาที่ยากลำบาก ให้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสุขภาพใจ ทุกวันเวลา 8.00 - 20.00 น. รับสิทธิ์ผ่าน Line Official ViMUT Telemedicine : @vimuttelemed คลิก https://lin.ee/nps0jRaพฤกษาฯ ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดูแลลูกบ้านทุกท่านอย่างเต็มที่ เราจะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด พร้อมอำนวยความสะดวกและมอบสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกบ้าน ด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ของลูกบ้านพฤกษาทุกท่าน หากท่านต้องการความช่วยเหลือจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว.