EU เล็งปรับ "อีลอน มัสก์" 1 พันล้านดอลลาร์! ข้อหา X เผยแพร่ข้อมูลเท็จ

ตามรายงานของ The New York Times ระบุว่าสหภาพยุโรป (EU) กำลังพิจารณาปรับแพลตฟอร์ม X ของ Elon Musk เป็นเงินสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ หลังถูกกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติบริการดิจิทัล (Digital Services Act) โดยปล่อยให้มีการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายและข้อมูลบิดเบือนโดยทางหน่วยงานกำกับดูแลของ EU ระบุว่า การคำนวณค่าปรับจะอิงจากรายได้รวมของ Musk ซึ่งรวมถึงรายได้จากบริษัทอื่นๆ ที่เขาควบคุมอย่าง Tesla และ SpaceX ด้วย โดยพระราชบัญญัติบริการดิจิทัล ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 มีเป้าหมายควบคุมโซเชียลมีเดียและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายออนไลน์ โดยกำหนดโทษปรับสูงสุดถึง 6% ของรายได้ทั่วโลกสำหรับบริษัทที่ฝ่าฝืนทีมงานด้านกิจการรัฐบาลระดับโลกของ X ออกแถลงการณ์ทันควันว่า หากรายงานนี้เป็นความจริง “นี่จะเป็นการเซ็นเซอร์ทางการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นการโจมตีเสรีภาพในการพูด” ทีมงานยืนยันว่า “X ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายบริการดิจิทัลของ EU และเราจะใช้ทุกทางเลือกที่มีเพื่อปกป้องธุรกิจ รักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ และพิทักษ์เสรีภาพในการพูดในยุโรป”นอกจากค่าปรับแล้ว EU ยังอาจเรียกร้องให้ X ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โดยรายละเอียดทั้งหมดของโทษปรับจะประกาศในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม รายงานจาก Times ระบุว่า หาก X ยอมปรับเปลี่ยนตามที่ EU เรียกร้อง ก็อาจมีการเจรจาข้อตกลงเพื่อลดโทษได้การสอบสวน X โดย EU เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2566 และคำตัดสินเบื้องต้นในเดือนกรกฎาคม 2567 ระบุว่า X ละเมิดกฎหมาย โดยไม่ให้ข้อมูลเพียงพอแก่ผู้วิจัยภายนอก ขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับผู้โฆษณา และไม่ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีที่ผ่านการยืนยัน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ EU รายหนึ่งยังเผยกับ Times ว่า X กำลังเผชิญการสอบสวนครั้งที่สอง เนื่องจากวิธีการตรวจสอบเนื้อหาของแพลตฟอร์ม ทำให้ X กลายเป็นศูนย์กลางของคำพูดแสดงความเกลียดชังและข้อมูลเท็จที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจนำไปสู่โทษเพิ่มเติมX ตอบโต้คำตัดสินด้วยข้อโต้แย้งนับร้อยข้อ โดยอีลอน มัสก์ ระบุว่า เขาได้รับข้อเสนอข้อตกลงจาก EU ที่ให้ X หลีกเลี่ยงค่าปรับ หากยอมปกปิดเนื้อหาบางส่วนเป็นความลับ แต่ Musk ปฏิเสธข้อเสนอนี้ และยืนยันว่าเขาพร้อมสู้คดีในศาลอย่างเปิดเผย “เพื่อให้ประชาชนในยุโรปได้รู้ความจริง”ด้าน Thierry Breton อดีตกรรมาธิการ EU ด้านตลาดภายใน โพสต์ผ่าน X เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ว่า ไม่มีข้อตกลงลับใด ๆ เกิดขึ้น และทีมงานของ X เป็นฝ่ายขอให้ EU อธิบายกระบวนการยุติข้อพิพาท ซึ่งคำตอบของ EU ก็เป็นไปตามขั้นตอนการกำกับดูแลที่กำหนดไว้โฆษกคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของ EU ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้กับ The New York Times แต่ย้ำว่า “คณะกรรมาธิการจะยังคงบังคับใช้กฎหมายของเราอย่างยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติต่อทุกบริษัทที่ดำเนินธุรกิจใน EU”ทั้งนี้การปะทะกันระหว่างอีลอน มัสก์ และสหภาพยุโรปครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นเรื่องของค่าปรับมหาศาล แต่ยังเป็นการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการพูดและการกำกับดูแลโซเชียลมีเดียในยุคดิจิทัล ผลลัพธ์ของคดีนี้อาจเปลี่ยนโฉมการทำงานของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในยุโรปไปตลอดกาล