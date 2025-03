LEOไฟเขียว บ.ย่อย "LSSC"เพิ่มทุนให้ ลีโอ จี๋ทู่ อินฟอร์เมชั่นฯ

บอร์ด "ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์" อนุมัติให้ บริษัทย่อย “ลีโอ ซอร์สซิ่ง ซัพพลายเชน (LSSC)” เพิ่มทุนใน “ลีโอ จี๋ทู่ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี” เป็น 27 ล้านบาท พร้อมลุยธุรกิจให้บริการเช่า-จำหน่าย Power Bank โทรศัพท์มือถือ / รถจักรยานไฟฟ้า ผ่าน Application เตรียมเปิดสถานีบริการ 3,000 แห่ง คาดทำเปิดให้บริการภายในปลายไตรมาส 2/68 ฟากซีอีโอมั่นใจสามารถต่อยอดธุรกิจ Non Freight ตั้งเป้าปี 69 สร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาท เติมเต็มธุรกิจหลัก หนุนอนาคตเติบโตมั่นคง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 ที่ประชุมคณะผู้บริหาร (Executive Committee) บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 มีมติอนุมัติให้บริษัท ลีโอ ซอร์สซิ่ง แอนด์ ชัพพลายเชน จำกัด (LSSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพิ่มทุนในบริษัท ลีโอ จี๋ทู่ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (LJT) โดยก่อนการเพิ่มทุน มีทุนจดทะเบียนที่ 5,000,000บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เพิ่มเป็น 27,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 270,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งก่อนเพิ่มทุนและหลังเพิ่มทุนเป็น 51% วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต คาดว่าจะทำรายการได้ภายในเดือนเมษายน 2568ทั้งนี้ บริษัท ลีโอ จี๋ทู่ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (LJT) เป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่าง บริษัท ลีโอ ชอร์สซิ่ง แอนด์ ซัพพลายเชน จำกัด (LSSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LEO กับ Yunnan Xiaomaolv Information Technology Co., Ltd. โดย LSSC มีสัดส่วนถือหุ้น 51% ส่วน Yunnan Xiaomaolv Information Technology Co., Ltd. ถือหุ้น 49% ประกอบธุรกิจให้เช่า และจำหน่าย Power Bank โทรศัพท์มือถือ / รถจักรยานไฟฟ้า ให้บริการโซลูชั่นแก่ลูกค้าผ่าน Application คาดว่าจะสามารถจะเริ่มดำเนินงานได้ภายในปลายไตรมาส 2/ 2568 โดยจะเริ่มจากธุรกิจให้บริการเช่ายืม Power Bank จัดทำเป็นตู้เช่า คิดค่าบริการรายชั่วโมง ใช้เสร็จสามารถนำมาคืนที่จุดบริการที่ไหนก็ได้ ตอบโจทย์ผู้ใช้ ที่ไม่สะดวกพกพา Power Bank ตลอดเวลา หรือไม่ต้องใช้เวลาชาร์จนานๆ ตามจุดบริการปลั๊กไฟสาธารณะที่ค่อนข้างหายาก ให้สามารถเช่าและชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้ทันที และสามารถพกพาไปกับการเดินทางได้ตลอดการเดินทาง หมดกังวลแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหมดระหว่างวัน“LEO มั่นใจว่าความร่วมมือระหว่าง LSSC กับ Yunnan Xiaomaolv ในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดตลาดธุรกิจใหม่ที่เป็น Sharing Economy โดยเฉพาะลูกค้าหลักของบริษัทฯ เน้นเจาะกลุ่ม Millennials และ Generation Z ซึ่งมีการใช้งานสมาร์ทโฟนสูงและสนใจใช้ผลิตภัณฑ์ Sharing Economy เนื่องจากพวกเขามีการใช้งานสมาร์ทโฟนมากและยินดีที่จะจ่ายค่าบริการเช่า Power Bank ลูกค้าหลักอีกกลุ่มจะเป็นนักท่องเที่ยวจีน ญี่ปุ่น และฮ่องกง ที่คุ้นเคยกับ Sharing Economy ของ Power Bank เป็นอย่างดี สำหรับการที่ LEO เพิ่มทุนในบริษัท ลีโอ จี๋ทู่ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เป็น 27,000,000 บาท เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจให้เช่าแบตเตอรี่สำรอง ให้มีจุดบริการที่ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น”นายเกตติวิทย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 ประเทศจีนถือส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจ Power Bank Rental (PBR) และคาดว่าจะเติบโตที่อัตรา 52.7% ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2573 การเติบโตในตลาดนี้ขับเคลื่อนโดยการพึ่งพาสมาร์ทโฟนมากขึ้น การคาดการณ์การเติบโตของตลาดในจีนจะเติบโตตามรูปแบบเดียวกับที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ 41.3% ในช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2573 คาดว่าจะผลักดันให้ตลาดมีมูลค่า 8.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2573 นอกจากนี้ มีข้อมูลสนับสนุนว่าจำนวน Millennials ที่เป็นกลุ่มลูกค้ารายหลักของธุรกิจ PBR นั้น ในทวีปเอเชียมีกลุ่ม Millennials มากที่สุด จำนวน 1,082 ล้านคน คิดเป็น 42% เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด การเพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเมืองก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจเช่า Power Bank ในเอเชียให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกัน“LEO มั่นใจว่าความร่วมมือระหว่าง LSSC กับ Yunnan Xiaomaolv ที่เป็นบริษัทชั้นนำในประเทศจีน ที่มีจุดแข็งด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีนี้ ทางบริษัทฯ สามารถนำมาขยายการให้บริการให้เช่า Power Bank ต่อในประเทศไทย คาดว่าจะตอบโจทย์ให้ลูกค้าชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ หมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่มือถือหมดอีกต่อไป ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าจะเปิดให้บริการสถานีเช่า Power Bank จำนวน 3,000 แห่งในกรุงเทพฯ ภายในปลายไตรมาส 2 /2568 และมีแผนที่จะขยายไปถึง 10,000 แห่งภายในปลายปี 2568 และมีเป้าหมายที่จะขยายถึง 25,000 สถานีในปี 2569 และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้กว่าปีละ 100 ล้านบาท ภายในปี 2569” นายเกตติวิทย์ กล่าว