แบงก์กรุงเทพเผยสินเชื่อQ1ยังโต-จ่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติปันผล 8.50บาท

กล่าวว่า ภาพรวมของสินเชื่อธนาคารในไตรมาสแรกยังคงเติบโตได้ โดยยังคงประมาณการสินเชื่อเติบโตทั้งปีที่ 3-4% ซึ่งธนาคารก็ให้ความสำคัญกับลูกค้าในทุกๆกลุ่ม คู่ขนานไปกับการผลักดันลูกค้าให้สามารถการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจจาก High Carbon ไปสู่ Low Carbon โดยมีสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านให้กับลูกค้า อย่างสินเชื่อบัวหลวงกรีนเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Bualuang Green Financing for Transition to Environmental Sustainability) และสินเชื่อบัวหลวงเพื่อการปรับตัวธุรกิจ (Bualuang Transformation Loan) เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้ปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่โดยตั้งวงเงินรวมไว้ 30,000 ล้านบาท และพร้อมที่จะเพิ่มวงเงินหากมีความต้องการเพิ่มส่วนแนวทางการซื้อหุ้นคืนและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารนั้น นายชาติศิริกล่าวว่า ธนาคารจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายนที่จะถึงนี้ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ที่ระดับหุ้นละ 8.50 บาท ซึ่งก็นับว่าสูงกว่าเดิมมาระดับหนึ่งแล้ว"สินเชื่อในช่วงที่ผ่านมาของปีก็ยังโตได้ ธนาคารเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกกลุ่ม โดยกลุ่มธุรกิจรายใหญ่นั้นก็อาจจะยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาสถานการณ์ต่างๆอีกระยะหนึ่ง"พร้อมกันนายชาติศิริได้กล่าวในโอกาสเปิดงานเสวนา “The Great Green Transition” ว่า โลกกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่กำลังยกระดับจาก Global Warming หรือ โลกร้อน ขึ้นเป็น Global Boiling หรือ โลกเดือด นำมาซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดถี่ขึ้น แรงขึ้นในทุกทวีป ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา หรือ ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นที่มาของการตั้งกฎเกณฑ์-สนธิสัญญาเพื่อชะลอปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเจริญแล้ว ในการออกเกณฑ์บังคับใช้การจัดเก็บภาษีการนำเข้าสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอัตราที่สูง อาทิ อลูมิเนียม ,เหล็ก ,เหล็กกล้า,ปูนซีเมนต์,ปุ๋ย ,ไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้โครงสร้างในการนำเข้าตลาดโลกเปลี่ยนไป ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าจะทำอย่างไรให้เราสามารถเข้าสู่ซัพพลายเชนในกลุ่ม Low Carbon ให้ได้ ซึ่งก็ต้องใช้แนวทาง Green Transition เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปดังนั้น ธนาคารกรุงเทพเองในฐานะ 'เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน' ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และได้มีแนวทางในการช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถเปลี่ยนถ่ายขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างแท้จริง ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ และทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเต็มที่นอกจากนี้ ที่ผ่านมาธนาคารได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการในประเด็นเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ‘Green Innovative Solutions Startup Pitching’ โดยเชิญชวนธุรกิจสตาร์ทอัพในไทยที่เชี่ยวชาญและเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจสีเขียว มาร่วมกันนำเสนอโซลูชันเพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยที่จะเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่โลกการแข่งขันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสตาร์ทอัพเข้าร่วมกิจกรรมถึง 44 บริษัท และได้คัดเลือก 10 รายที่มีโครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น มาร่วมจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์และบริการ ภายในงานเสวนาดังกล่าว รวมถึงได้คัดเลือก 3 รายที่โดดเด่นที่สุด ร่วมนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการบนเวทีงานเสวนาอีกด้วยและเร็วๆนี้ ธนาคารยังเตรียมเปิดโครงการหลักสูตรอบรม ‘Green Transition Academy’ ซึ่งเป็นหลักสูตรนำเสนอความรู้เชิงลึกและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเกี่ยวกับมาตรการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดทำ Official Fanpage บนแพลตฟอร์ม Facebook ภายใต้ชื่อ ‘The Great Green Transition by Bangkok Bank’ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม แบ่งปันความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม ความคืบหน้าด้านมาตรการกฎระเบียบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และอัปเดตแนวทางบริหารจัดการองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจในโลกยุคใหม่ โดยเน้นที่วิธีการและตัวอย่างที่ถูกนำไปปฏิบัติจริงซึ่งผู้ประกอบการจะสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้จริง