WHA Groupปิดดีลหุ้นกู้ 4 พันล.ขายเกลี้ยง

"ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น"เผยหุ้นกู้มูลค่าเสนอขาย 4,000 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันจองซื้อเข้ามากว่า 2 เท่า โดยหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.69% ตอกย้ำถึงความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของการเป็นผู้นำใน 5 กลุ่มธุรกิจ ทั้งโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน ดิจิทัลโซลูชันและโมบิลิตี้ อีกทั้งยังสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ประกาศทิศทางธุรกิจและเป้าหมายสำหรับปี 2568 มุ่งเน้นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งใน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก โดยวางกลยุทธ์หลักในการขยายความเป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ โซลูชันกรีนโลจิสติกส์ครบวงจร นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัลโซลูชัน ด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ครบวงจร ก้าวสู่การเป็นการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (Tech-Driven Organization) ตลอดจนการนำศักยภาพขององค์กรไปสร้างการเติบโตในภูมิภาคอาเซียน และเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงทุกมิติ (High Performance Organization) สอดคล้องกับพันธกิจ “WHA: We Shape the Future”โดยนักลงทุนสถาบันให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมด้วยยอดจองล้นเกินเป้ากว่า 2 เท่า สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท หลังจากที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2568 ผ่านธนาคารยูโอบี ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายดังกล่าว (โดยเป็นหุ้นกู้แบบ Zero Coupon Bond) มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.69% โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และประเทศโดยรวม สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินไปชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน/เงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A- แนวโน้ม “คงที่” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ จากผลงานที่ได้รับการยอมรับในธุรกิจพัฒนาคลังสินค้า / โรงงานตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-suit Warehouse/ Factory) และธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงฐานรายได้ประจำจำนวนมากที่บริษัทได้รับจากธุรกิจสินทรัพย์ให้เช่า ตลอดจนธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและไฟฟ้า และรายได้จากการบริหารจัดการรวมถึงเงินปันผลจากการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) อีกด้วยทั้งนี้ จากผลกำไรปกติในปี 2567 ที่ทุบสถิติใหม่สร้าง New Record High ซึ่งตอกย้ำถึงความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของการเป็นผู้นำใน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ซึ่งได้แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน ธุรกิจดิจิทัล และ ธุรกิจโมบิลิตี้ บริษัทฯ วางกลยุทธ์ปี 2568 เพื่อมุ่งต่อยอดพันธกิจ “We Shape the Future” เสริมศักยภาพทั้ง 5 กลุ่มธุรกิจให้แข็งแกร่งครบวงจรสุดท้ายนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียในทุกส่วน สอดคล้องกับพันธกิจ “WHA: WE SHAPE THE FUTURE” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้คน สังคม และประเทศไทยต่อไป และขอบคุณนักลงทุนสถาบันทุกรายที่ให้การสนับสนุนและตอบรับอย่างดีในการเสนอขายหุ้นกู้ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในครั้งนี้