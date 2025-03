Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าบาทเปิดที่ 33.83-รอรายงานเงินเฟ้อ PCE สหรัฐฯ-ราคาทองคำ

เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(28มี.ค.68) ที่ระดับ 33.83 บาทต่อดอลลาร์ “ทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง”จากระดับปิดวันที่ผ่านมา และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 33.75-34.05 บาท/ดอลลาร์ (ระวังความผันผวนในช่วงตลาดทยอยรับรู้รายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ) โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนวันที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) เคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways (แกว่งตัวในกรอบ 33.80-33.94 บาทต่อดอลลาร์) โดยเงินบาทมีจังหวะอ่อนค่าลงบ้างทะลุโซน 33.90 บาทต่อดอลลาร์ ตามการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ หลังรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ ออกมาดีกว่าคาด อาทิ คาดการณ์ครั้งที่ 3 ของอัตราการเติบโตเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ของปีก่อนหน้า ที่ออกมา +2.4% จากไตรมาสก่อนหน้า เมื่อเทียบเป็นรายปี รวมถึง ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่อง (Continuing Jobless Claims) ที่ลดลงสู่ระดับ 1.856 ล้านรายอย่างไรก็ดี การแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ก็เผชิญแรงกดดันบ้าง หลังผู้เล่นในตลาดยังคงมีความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่ล่าสุด รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ 25% ทำให้ผู้เล่นในตลาดบางส่วนทยอยลดสถานะ Long USD เพิ่มเติม นอกจากนี้ ความกังวลแนวโน้มการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ยังได้หนุนให้ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวขึ้น ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ (New All-Time High) โดยการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำดังกล่าว ก็มีส่วนช่วยหนุนการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทในช่วงคืนที่ผ่านมาสำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่ รายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ต่างประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อ PCE อาจยังคงทรงตัวแถวระดับ 2.5% ทำให้เฟดยังคงมีท่าทีไม่เร่งรีบเดินหน้าลดดอกเบี้ย จนกว่าเฟดจะมั่นใจในแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ เมื่อประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด เพื่อประเมินแนวโน้มการปรับดอกเบี้ยนโยบายของเฟดส่วนในฝั่งยุโรป ผู้เล่นในตลาดจะรอประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจอังกฤษ ผ่านรายงานยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนกุมภาพันธ์ พร้อมกันนั้น ผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ด้วยเช่นกัน โดยในช่วงนี้ ถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ ECB ซึ่งส่งสัญญาณว่า ECB สามารถเดินหน้าลดดอกเบี้ยต่อได้นั้น ก็มีส่วนกดดันให้เงินยูโร (EUR) อ่อนค่าลงบ้าง หรือจำกัดการรีบาวด์แข็งค่าขึ้นของเงินยูโรสำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท แม้ว่าเงินบาทจะมีจังหวะแข็งค่าขึ้นบ้าง รับอานิสงส์การปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ของราคาทองคำ แต่เราคงมุมมองเดิมว่า เงินบาทยังเสี่ยงทยอยอ่อนค่าลงแบบค่อยเป็นค่อยไป หรืออาจกล่าวได้ว่า เงินบาทอาจแกว่งตัวในลักษณะ Sideways Up ท่ามกลางความกังวลแนวโน้มการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งอาจช่วยหนุนเงินดอลลาร์ในช่วงนี้ได้ จนกว่าตลาดจะเห็นความชัดเจนของการดำเนินนโยบายการค้าของสหรัฐฯ โดยเฉพาะในฝั่งไทย ว่าประเทศไทยจะเสี่ยงเผชิญการเก็บภาษีนำเข้าตอบโต้ (Reciprocal Tariff) หรือนโยบาย Non-Tariff อื่นๆ หรือไม่ เนื่องจากประเทศไทยมีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่สงครามการค้ารอบแรกในปี 2018อย่างไรก็ดี เรามองว่า การอ่อนค่าของเงินบาทก็อาจถูกชะลอลงบ้าง หากราคาทองคำยังสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้ หรืออย่างน้อยก็แกว่งตัวในกรอบ Sideways นอกจากนี้ ควรจับตาทิศทางฟันด์โฟลว์นักลงทุนต่างชาติ ที่แม้จะทยอยเข้าซื้อสินทรัพย์ไทยบ้าง โดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นไทย แต่เราคงกังวลว่า ฟันด์โฟลว์นักลงทุนต่างชาติก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ และอาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนของค่าเงินบาทได้ ทั้งนี้ เราประเมินว่า ในระยะหลัง นักวิเคราะห์ต่างชาติเริ่มปรับมุมมองต่อหุ้นไทยดีขึ้นมาก เช่น ปรับมุมมองเป็น “Overweight” ทำให้เราคาดว่า แรงขายหุ้นไทยอาจไม่ได้สูงมากนัก เหมือนช่วงก่อนหน้า และนักลงทุนต่างชาติ อาจใช้จังหวะการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นไทยที่อาจเกิดขึ้น ในการทยอยเข้าซื้อ หรือ Buy on Dip ได้อนึ่ง ในช่วง 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย บรรดาผู้เล่นในตลาดจะทยอยรับรู้รายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ซึ่งจากสถิติในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมานั้น เงินบาท (USDTHB) อาจแกว่งตัวได้ถึง +0.10%/-0.22% ในช่วงหลังรับรู้รายงานข้อมูลดังกล่าว 30 นาที ทำให้เราขอย้ำว่า ผู้เล่นในตลาดควรระวังความผันผวนของตลาดค่าเงินในช่วงดังกล่าว