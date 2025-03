KICE พร้อมจัด BEYOND FOOD EXPO 2025 มหกรรมงานแสดงสินค้าอาหาร-เครื่องดื่ม ดันอีสานขึ้นฮับธุรกิจอาหารโลก

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น หรือ KICE ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ประกาศความพร้อมเตรียมจัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2025 งานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยี แห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 3 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Beyond Food, Beyond Experience” เปิดโลกแห่งอาหาร สู่ประสบการณ์แห่งอนาคต ที่จะเปิดประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัส มุ่งนำเสนอประสบการณ์เหนือระดับที่ผสาน เทคโนโลยี วัฒนธรรม และความยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสามารถต่อยอดธุรกิจ ขยายเครือข่าย และเชื่อมโยงสู่ตลาดระดับนานาชาติ ในงาน BEYOND FOOD EXPO 2025 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 ส.ค.68 ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น หรือ KICE ในฐานะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2025 กล่าวว่า งาน Beyond Food Expo 2025 จะเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการอาหารจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสู่เวทีโลก ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต ตั้งแต่วัตถุดิบที่ยั่งยืน เทคโนโลยีแปรรูปสมัยใหม่ ไปจนถึงโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์ตลาดโลกBEYOND FOOD EXPO 2025 ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยสู่เวทีสากล มอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงาน ผ่านการผสาน เทคโนโลยี นวัตกรรม และวัฒนธรรมอาหารอีสาน ในรูปแบบที่ทันสมัย พร้อมขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร สู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยคอนเซปต์หลักของงานปีนี้จะถูกถ่ายทอดผ่าน 5 แกนหลัก ซึ่งจะนำเสนอผ่านโซนต่างๆ ภายในงานอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่●Multisensory Dining - กระตุ้นประสาทสัมผัสด้วยแสง สี กลิ่น เสียง เพื่อสร้างประสบการณ์การรับประทานที่สมจริงและเต็มอรรถรส●Immersive Culinary Experiences - สัมผัสประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยใช้เทคโนโลยี เชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหารจากทั่วโลก●Sustainability Beyond the Plate - ผลักดันอุตสาหกรรมอาหารสู่ความยั่งยืน ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบจนถึงกระบวนการผลิต●Personalized Nutrition - อาหารที่ออกแบบเฉพาะบุคคล ปรับตามสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน●Hyper-Local Ingredients - นำเสนอวัตถุดิบท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกพร้อม 4 โซนไฮไลต์ ที่นำเสนอเทรนด์อาหารแห่งอนาคต ได้แก่●Innovation Showcase – นวัตกรรมอาหารและเทคโนโลยีการผลิตแห่งอนาคต●Local-to-Global Zone - ขับเคลื่อนการขยายตลาดวัตถุดิบไทยสู่ระดับสากล●Experiential Food Tasting - สร้างประสบการณ์การลิ้มรสอาหารด้วยผ่านเทคโนโลยีและศาสตร์การปรุงรูปแบบใหม่●Business Matching & VIP Networking Lounge - พื้นที่เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างนักลงทุนและพันธมิตรธุรกิจ พร้อมผู้ซื้อจากในประเทศและกลุ่มประเทศ GMS●เปิดประตูสู่ภาคอีสานสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดสู่ภูมิภาคและต่อยอดธุรกิจในระดับนานาชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมอาหาร BEYOND FOOD EXPO 2025 ในระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่นสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมแสดงสินค้าได้ที่ https://beyondfoodexpo.com/register/