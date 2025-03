เปิดบัญชีทรัพย์สินประธาน SEC คนใหม่รวยอู้ฟู่ดิจิทัลแอสเซตเกือบ 330 ล้านเหรียญ

พอล แอตกินส์ (Paul Atkins) ผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) กำลังเป็นที่จับตามอง หลังเอกสารจริยธรรมล่าสุดเปิดเผยว่าเขาถือสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าสูงถึง 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมสินทรัพย์รวมทั้งหมด 327 ล้านเหรียญ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากบริษัทที่ปรึกษา Patomak Global Partners ของเขาและกิจการครอบครัวรายงานระบุว่า แอตกินส์ถือหุ้นในบริษัทคริปโตหลายแห่ง รวมถึง Anchorage Digital และแพลตฟอร์มโทเคนไนเซชัน Securitize มูลค่ารวม 500,000 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ ยังลงทุนผ่านกองทุน Off the Chain Capital อีก 1-5 ล้านเหรียญ แม้จะไม่พบการถือบิทคอยน์โดยตรง แต่การลงทุนเหล่านี้สะท้อนความใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลในช่วงที่ SEC กำลังทบทวนนโยบายด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แอตกินส์ประกาศแผนลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Patomak และลดบทบาทในบริษัทคริปโตภายใน 90 วัน หลังได้รับการยืนยันตำแหน่ง พร้อมขายหุ้นใน Securitize และลาออกจาก Token Alliance ของ Chamber of Digital Commerceการขึ้นแท่นของแอตกินส์ถูกจับตาพร้อมคำถาม โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับ FTX บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตที่ล้มละลาย ซึ่งเคยเป็นลูกค้าของ Patomak ล่าสุดวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วาร์เรน เรียกร้องให้เขาชี้แจงบทบาทที่ผ่านมาและแนวทางรักษาความเป็นกลางการมาของแอตกินส์อาจเป็นจุดเปลี่ยนนโยบาย SEC ที่เคยแข็งกร้าวกับคริปโตสมัย Gary Gensler (ประธานเก่า) หลังมีแนวโน้มผ่อนคลาย เช่น การถอนคดีสำคัญหลายคดี ท่ามกลางเสียงกังวลจากนักกฎหมายบางกลุ่มที่มองว่าเขามี "สายสัมพันธ์ลึก" กับวงการสินทรัพย์ดิจิทัล