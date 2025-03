ออมสินออกกระปุกรุ่นใหม่'อาชีพพลิกฝัน'ฉลองวันสถาปนา-เปิดจองสิทธิ์ 28 - 31 มีนาคมนี้

แจ้งว่า เนื่องในวาระก้าวสู่ปีที่ 113 วันที่ 1 เมษายน 2568 ธนาคารออมสินเตรียมมอบกระปุกออมสิน “อาชีพพลิกฝัน” เป็นของที่ระลึกสำหรับผู้ฝากเงิน ซึ่งมีแรงบันดาลใจการออกแบบลวดลายเป็นภาพอาชีพที่คุ้นเคยเพื่อจุดพลังและสนับสนุนให้ทุกอาชีพเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนสีสันสดใส พร้อมลูกเล่นหมุนเปลี่ยนอาชีพได้ เพื่อให้ทุกการออมสนุกยิ่งขึ้น โดยร่วมพัฒนาและออกแบบลวดลายโดยศิลปินจากโครงการ อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal) กิจการเพื่อสังคม เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ในการดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าร่วม ตลอดจนขยายผลสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนและสังคมทั้งนี้ ผู้ที่รักการออมเงินและการสะสมกระปุกออมสิน เตรียมลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงินและรับกระปุกออมสิน “อาชีพพลิกฝัน” ได้ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2568 ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ www.gsb.or.th, Line Official : GSB Society และแอปพลิเคชัน MyMo และฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา แอป MyMo และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ พร้อมรับกระปุกออมสินตามสาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ไว้ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 เมษายน 2568 (1 กระปุกต่อ 1 ท่าน) ของมีจำนวนจำกัด