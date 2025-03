ก.ล.ต. เอาผิด OKX และอินฟลูเอนเซอร์ 9 ราย ฐานหนุนแพลตฟอร์มเทรดคริปโตโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดำเนินคดีต่อ Aux Cayes FinTech Co. Ltd. ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม OKX บนเว็บไซต์ www.okx.com/th และอินฟลูเอนเซอร์ 9 ราย ที่มีส่วนสนับสนุนการกระทำความผิด ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ในข้อหาประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561จากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่า ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2564 OKX ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.1 ต่อธุรกรรม และดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Telegram, Twitter (X), Line OpenChat และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ส่งผลให้ OKX เป็นที่รู้จักและมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นการกระทำดังกล่าวถือเป็นการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 26 ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ซึ่งมีโทษตามมาตรา 66 ขณะที่อินฟลูเอนเซอร์ทั้ง 9 ราย ถูกกล่าวโทษฐานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการกระทำผิดตามมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญารายชื่อผู้สนับสนุนการกระทำผิด 9 ราย1. นายศรัณย์ บุญมีศรีสง่า (ลองลงทุน)2. นายณัฐ จูงวงศ์ (พ่อบ้านคริปโต)3. นายกฤษณะ กฤษณานุวัตร์ (Srisiam)4. นายสมิทธิ เจริญมิน (น้ายามพาเทรด)5. นายกิตติทัศน์ เบญจเจริญพัฒน์ (I Learn A Lot)6. นายสรวิศ สงวนโภคัย (Art of Crypto)7. นายอัครวัฒน์ รุจิเรืองชัย (Crypto Teller)8. นายรชต เชื้อสายบัว (กราฟฟิ้ววว)9. นายวรุตม์ วนิชยาโกศล (Insight On-Chain)ก.ล.ต. ย้ำว่าหลังการกล่าวโทษ กระบวนการทางกฎหมายจะอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของตำรวจ การพิจารณาสั่งฟ้องของอัยการ และการพิจารณาคดีของศาล พร้อมยืนยันว่าจะติดตามความคืบหน้าและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เตือนนักลงทุนระวังเสี่ยงถูกหลอกก.ล.ต. เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้บริการแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมายและเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงหรือเป็นช่องทางฟอกเงิน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th หรือแอปพลิเคชัน “SEC Check First” รวมถึงสามารถแจ้งเบาะแสธุรกิจน่าสงสัยได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ก.ล.ต. โทร. 1207 หรือผ่าน Facebook "สำนักงาน ก.ล.ต." และ SEC Live Chat บนเว็บไซต์ ก.ล.ต.