แบงก์กรุงเทพแนะธุรกิจเดินหน้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ-ปรับบทบาทสู่พาร์ทเนอร์ด้านกลยุทธ์

กล่าวให้สัมภาษณ์พิเศษหัวข้อ มุมมองของนักการธนาคารต่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Creating opportunities in the transition to a low-carbon economy – a banker’s perspective) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน “Economist Impact: Sustainability Week Asia 2025” โดยนิตยสาร The Economist ว่า ปัจจุบันประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสำคัญมากขึ้น การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและกฎระเบียบใหม่ที่จะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน เช่น ความไม่แน่นอนของตลาด และข้อกำหนดใหม่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บทบาทของธนาคารจึงไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการด้านสินเชื่ออีกต่อไป แต่ต้องปรับให้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าปรับตัวและวางแผนเชิงรุกเพื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้"การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญ เป็นสิ่งจำเป็นต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังมีเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ให้ผู้ประกอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรักษาขีดความสามารถการแข่งขัน ประเทศไทยได้เริ่มใช้กลไกราคาโดยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเชื้อเพลิงและอยู่ระหว่างร่าง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะรวมทั้งมาตรการภาคบังคับ เช่น ระบบซื้อขายสิทธิการปล่อยคาร์บอน (ETS) และมาตรการสนับสนุน เช่น กองทุน Climate Fund ทั้งหมดนี้เป็นผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านอาจไม่ใช่ต้นทุนเสมอไป แต่เป็นโอกาสสำหรับคนที่ปรับตัวได้เร็ว ธนาคารจะต้องช่วยให้ข้อมูลความรู้สนับสนุนประเด็นเหล่านี้มากขึ้น"พร้อมกันนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เช่น “สินเชื่อบัวหลวงกรีนเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม” (Bualuang Green Financing for Transition to Environmental Sustainability) เป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบการค้าระดับโลกใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน รวมถึงกฎระเบียบในประเทศที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ ,สินเชื่อบัวหลวงเพื่อการปรับตัวธุรกิจ (Bualuang Transformation Loan) เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้ปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ โดยเน้นการลงทุน 3 ด้าน ได้แก่ 1.เทคโนโลยีดิจิทัล 2.พลังงานสีเขียว และ 3.นวัตกรรม และสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan)นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดต้นทุนธุรกิจด้วยพลังงานสะอาดโซลาร์รูฟ, การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน: ก้าวแรกสู่ Net Zero, Digital Transformation for SME: เตรียมความพร้อมองค์กรสู่โลกใหม่ในกฎเกณฑ์ ESG, ยุคแห่งความยั่งยืน: การปรับตัวของภาคเกษตรไทย เป็นต้น สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารยังสนับสนุนให้ออกตราสารหนี้สีเขียวและความยั่งยืน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)"แต่ละบริษัทมีแนวทางการดำเนินการเปลี่ยนผ่านของตนเอง ในโลกยุคใหม่ที่ให้คุณค่ากับธุรกิจที่ดำเนินงานด้วยความยั่งยืน ธุรกิจไทยที่เตรียมพร้อมก่อนย่อมได้เปรียบ นี่คือเหตุผลที่ธนาคารกรุงเทพตั้งเป้าเป็นพันธมิตรกับลูกค้าเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจไทยสามารถสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนจากการเปลี่ยนผ่านนี้ได้อย่างมั่นใจ ทั้งยังสอดคล้องกับบทบาท 'เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน' ที่พร้อมเคียงข้างและสนับสนุนให้ลูกค้าเปลี่ยนผ่านเพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจในโลกยุคใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง"