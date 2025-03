บิทคับคว้า 2 รางวัลเวที Leader of Business จาก Future Trends และ 55 บริษัทที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดปี 2568 จาก QMAC

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า “การได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 55 บริษัทที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ผมและบิทคับมีความเชื่อมั่นว่า 'บุคลากรที่ดี' คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ พวกเราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยความเข้าใจ ใส่ใจ และความยืดหยุ่น พร้อมผลักดันศักยภาพของพนักงานผ่านมาตรฐานการทำงานที่ทันสมัย รวมทั้งไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก ตลอดจนขอบคุณ Future Trends ที่พิจารณาและมอบรางวัล Leader of Business ให้ผมเป็นปีที่ 2 ซึ่งรางวัลนี้ไม่ได้เป็นเพียงเส้นชัยของความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนมาตรฐานที่เราจะต้องทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม สร้างสรรค์และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบแทนสังคมไทยในการเป็นรากฐานโครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ”ทั้งนี้ รางวัล Leader of Business เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างเทรนด์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมธุรกิจ สะท้อนถึงบทบาทสำคัญในฐานะ "The Winner of Tomorrow" ส่วนรางวัล QMAC จัดทำโดย QGEN Consultant เป็นการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานอายุ 20-40 ปี ในช่วงปลายปี 2567 สะท้อนถึงความนิยมและความเชื่อมั่นในแนวทางการบริหารองค์กรที่โดดเด่นของบิทคับ กรุ๊ป ซึ่งสามารถครองอันดับดังกล่าวได้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ บิทคับ กรุ๊ป ยังได้รับรางวัล 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2568 จากการจัดอันดับโดย WorkVenture ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ตอกย้ำการเป็นบริษัทขวัญใจคนทำงานจากทั้งสองเวทีอีกด้วย