ANAN ปิดขาย Big Lot ต่างชาติซื้อคอนโดฯ 859 ลบ. มั่นใจกำลังซื้อในปท.เริ่มฟื้นกลับมา

อนันดาฯ ปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ เติบโตสวนกระแส ประกาศความสำเร็จกวาดยอดขายไตรมาสแรก ทะลุเป้ากว่า 3,600 ลบ. โชว์ศักยภาพขยายตลาดลูกค้าต่างชาติ โกยยอดขายงานบ้านและคอนโดฯ กว่า 853 ลบ. มั่นใจกำลังซื้อในประเทศเริ่มฟื้นตัวกลับมา พร้อมผลักดันตลาดอสังหาฯ ไทย

ทั้งนี้ อนันดาฯ เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ต่างชาติให้ความสนใจเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นจุดแข็งในฐานะผู้นำอสังหาริมทรัพย์ติดรถไฟฟ้าที่มีสินค้าที่ดีและมีคุณภาพพร้อมอยู่พร้อมโอนบนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ (The Best Locations) และเป็นทำเลที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนที่มูลค่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าจากอินไซด์ของคนเมือง มุ่งเน้นในการปรับสินค้าใหม่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ นำเสนอห้องแต่งครบรูปแบบใหม่ (New Design) การปรับพื้นที่ใช้สอยส่วนตัว (New Layout) ในภาพลักษณ์ใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวที่สุด เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และการมอบบริการที่เหนือระดับ ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับโครงการพร้อมอยู่พร้อมโอน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าคนเมืองได้ครบทุกเซกเม้นท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อนันดาฯ ประกาศความสำเร็จอีกครั้ง จากการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ เติบโตสวนกระแส โดยในไตรมาสแรกของปี 2568 นี้ สามารถสร้างยอดขายกว่า 3,600 ล้านบาท ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็น Achieved 120% และเติบโตกว่าไตรมาส 4 ปี 2567 ถึง 17% ซึ่งความสำเร็จในวันนี้เป็นผลมาจากศักยภาพการปรับตัวขององค์กรและการปรับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความท้าทาย และสร้างโอกาสในตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยได้มีการปรับกลยุทธ์การขยายตลาดกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายลูกค้าต่างชาติจาก 816 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2567 เป็น 1,862 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เติบโตขึ้นถึง 128% (QoQ) และสัดส่วนยอดขายลูกค้าต่างประเทศจาก 41% ในปี 2567 ยังเพิ่มเป็น 65% ของยอดขายรวมในไตรมาส 1 ปี 2568 นี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถปิดการขาย Big Lot จากลูกค้าต่างชาติได้ถึง 859 ล้านบาทในไตรมาสแรกของปีนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งการันตีคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการ ภายใต้ ANANDA SURE ระบบปฏิบัติการดีที่สุดในวงการอสังหาริมทรัพย์ ขับเคลื่อนทีมงานด้วยมาตรฐานสูงสุด ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เกิดจากการรวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับมาตรฐานการบริการที่เข้มงวดและครอบ คลุมทุกด้าน ทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขาย รวมถึงรักษามาตรฐานที่สูงสุดในทุก ๆ ด้าน เพื่อรับรองว่าทุกเรื่องราวของการอยู่อาศัยจะได้รับการดูแลและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมส่งมอบการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและยั่งยืน สามารถวางใจได้ว่าครอบคลุมทุกด้านทั้ง QUALITY คุณภาพมีมาตรฐาน COMMUNITY บริการตรงใจ และ WORRY FREE ดูแลชัวร์ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุดนายพงศ์อนันต์ สุขเกษม ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN กล่าวว่า นอกจากนี้ อนันดาฯ ยังประสบความสำเร็จจากงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 47 สามารถสร้างยอดขายกว่า 853 ล้านบาท ซึ่งภายในงานนี้ อนันดาฯ ได้มีการดีไซน์บูธให้มีสีสันสดใสที่สุดด้วยธีม Hot Vacay ครั้งแรกกับบรรยากาศสุดชิลล์ของทะเล Capri ทะเลสุดชิคแห่งอิตาลี มาให้คนเมืองได้สัมผัสถึงที่ ไม่ต้องไปไกลถึงอิตาลี พร้อมความสนุกสนานด้วยกิจกรรมหลากหลาย โดยมีลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการภายในบูทคึกคักต่อเนื่องตลอด 4 วัน ส่งผลให้มียอดขายในไตรมาสแรกสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนกำลังซื้อตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น และเรียลดีมานด์ยังคงมีความสนใจหาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับในไตรมาสแรกนี้ ยังสามารถปิดการขาย 100% (Sold Out) โครงการแอชตัน เรสซิเดนซ์ 41 และยังมีอีกหลายโครงการที่เหลือเพียงเฟสสุดท้าย ที่ใกล้จะปิดการขายเช่นเดียวกัน ด้วยจุดเด่นของโครงการและทำเลที่ตั้งรวมถึงการออกแบบโครงการที่โดดเด่น ตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่สมดุลให้แก่คนเมือง และที่สำคัญที่สุด คือ ความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ที่มีคุณภาพของอนันดาฯ จึงทำให้ประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอนันดาฯ ยืนยันศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่แข็ง แกร่ง ยังคงวางเป้าหมายในการพัฒนาโครงการตอบรับความต้องการลูกค้าในทุกเซกเมนต์ โดยมีโครงการพร้อมอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดรองรับการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นที่จะส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้กับคนเมือง พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและการใช้ชีวิตของคนเมืองทุกคน และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกระแสเงินสด นำไปสู่การสร้างรากฐานการเติบโตและยั่งยืนต่อไป“ด้วยศักยภาพของอนันดาฯ และความสำเร็จจากผลงานในไตรมาสแรกปีนี้ รวมทั้งจากงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 47 สะท้อนให้เห็นถึงการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ขององค์กรโดยเฉพาะด้าน Distribution และการทำงานร่วมกันกับ Agent ชั้นนำที่หลากหลาย สามารถสร้างยอดขาย Big Lot จากลูกค้าต่างชาติอันเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของผลงานในไตรมาสนี้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการปรับตัวกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญอย่างยิ่งในบริการหลังการขายภายใต้มาตรฐาน ANANDA SURE ที่เข้มงวดและครอบคลุมทุกด้านด้วยระบบปฏิบัติการที่ดีที่สุดในวงการอสังหาริมทรัพย์ ขับเคลื่อนทีมงานด้วยมาตรฐานสูงสุด รวมถึงการที่ลูกค้าไว้วางใจในคุณภาพและการดูแลของอนันดาฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองได้อย่างลงตัวในทุกมิติ” นายประเสริฐ กล่าว.