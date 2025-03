SME D Bank จัดสินเชื่อดบ.ต่ำ3%หนุนยกระดับเอสเอ็มอีธุรกิจโรงแรม-ท่องเที่ยว Go Green

กล่าวในพิธีเปิดโครงการ “GO SMART GO GREEN FOR SUSTAINABLE TOURISM” ว่า ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจไทย ด้วยมูลค่าอุตสาหกรรมรวมมากกว่า 2 ล้านล้านบาทต่อปี โดยปี 2567 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทยจำนวนสูงกว่า 35 ล้านคน ขณะที่ปัจจุบันด้วยภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ทั่วโลกจึงหันมาให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง มีกฎกติกาสากลและมาตรฐานทั้งภายในและภายนอกประเทศมาควบคุมการท่องเที่ยวโดยข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า นักท่องเที่ยวกว่า 60% ให้ความสำคัญและต้องการสร้างความยั่งยืนให้แก่การท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทยมากกว่า 60% สนใจและต้องการยกระดับสู่มาตรฐาน Green Tourism แต่มีรายที่พร้อมจะปรับตัวแค่ประมาณ 10% เนื่องจากยังขาดความรู้ ขาดเงินทุนเพื่อปรับตัว และขาดเครื่องมือในการยกระดับ ขณะที่โรงแรมที่ผ่านเกณฑ์ Green Tourism ในประเทศไทยมีเพียง 2% เท่านั้น ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยไม่สามารถปรับตัวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ มีความเสี่ยงที่ชาวต่างชาติจะย้ายฐานการท่องเที่ยวไปยังประเทศที่มีความพร้อมแทนดังนั้น SME D Bank ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน นำโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนกลุ่ม Green Alliance จัดโครงการ “GO SMART GO GREEN FOR SUSTAINABLE TOURISM” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม ที่พัก และเกี่ยวเนื่อง เข้าถึงการสนับสนุนครบวงจรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน Green Tourism ได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ SME D Bank พร้อมสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ได้แก่ สินเชื่อ “SME Green Productivity” วงเงินรวมกว่า 10,000 ล้านบาท สำหรับนำไปลงทุนติดตั้งระบบ เครื่องจักร อุปกรณ์ ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือเทคโนโลยี เพื่อใช้พลังงานสะอาด เช่น ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เปลี่ยนเครื่องจักร ใช้เทคโนโลยี รวมถึง เชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นต้น วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3%ต่อปี คงที่ตลอด 3 ปีแรก ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี ปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน นอกจากนั้น ยังมีสินเชื่ออื่นๆ ไว้รองรับครบทุกความต้องการ เช่น สินเชื่อ “BCG Loan” สนับสนุนยกระดับพัฒนาสู่ “BCG Model” (Bio-Circular-Green Economy) ผลักดันธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตอย่างยั่งยืน วงเงินกู้สูงสุดต่อราย 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นประมาณ 4.55%ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี และปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 24 เดือน เป็นต้นควบคู่กับให้บริการปรึกษาแนะนำจากโค้ชมืออาชีพ ช่วยยกระดับสู่มาตรฐานท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง มีบริการพัฒนาธุรกิจครบวงจรผ่านแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank (dx.smebank.co.th) ที่สามารถใช้บริการได้สะดวกสบาย ตลอด 24 ชม. มีฟีเจอร์สำคัญ ๆ เช่น Business Health Check ระบบตรวจประเมินสุขภาพธุรกิจ , E-Learning รวบรวมหลักสูตรความรู้สำคัญ ช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจ , ช่องทางขยายตลาด จับคู่ธุรกิจ และ Privilege สิทธิประโยชน์ช่วยยกระดับธุรกิจ เป็นต้นสำหรับการเปิดตัวโครงการ “GO SMART GO GREEN FOR SUSTAINABLE TOURISM” จัด ณ อาคาร SME Bank Tower ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ เช่น การปาฐกถาพิเศษ โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “ขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและ SME Green Productivity” นอกจากนั้น มีการเสวนา “Financial Talk วางแผนการเงินและบัญชีอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตและได้รับสินเชื่ออย่างเหมาะสม” นำโดยนายกิตติ พรศิวะกิจ ประธานเครือข่าย Green Alliance อีกทั้ง บริการปรึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว แนะนำเข้าถึงแหล่งทุน โดยสามารถแจ้งความประสงค์ยื่นกู้ได้ทันที และการออกบูธให้บริการเครื่องมือเพื่อเข้าสู่มาตรฐานท่องเที่ยวสีเขียวจากหน่วยงานพันธมิตร เป็นต้น