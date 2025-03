AP โซนร้อน HEAT ZONE ที่สุดของดีลร้อนแรงแห่งปีในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 47

เอพี ไทยแลนด์ สร้างที่สุด....ให้ชีวิตดีที่สุด จัดแคมเปญร้อนแรงแห่งปีกับ AP โซนร้อน HEAT ZONE* พบกับ 6 ที่สุดของโปรโมชันฮอตเกินต้านแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน กับบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด คอนโดจากเอพี ลดสูงสุด 7 ล้านบาท จองต่ำเริ่มต้น 999 บาท สำหรับทาวน์โฮมและบ้านแฝด หรือรับ GIFT VOUCHER 10,000 บาท เมื่อจองคอนโดฯ ผ่อนต่ำเพียงล้านละ 900 บาท/เดือน คอนโด ผ่อนต่ำล้านละ 2,500 บาท/เดือน ฟรี! ค่าส่วนกลางสูงสุด 10 ปี คอนโด ONE PRICE ห้องสวยราคาเดียว อยู่ฟรีสูงสุด 2 ปี หรือเลือกรับ Yield สูงสุด 7% สิทธิพิเศษ ON-TOP ทุกยูนิต ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 47 ที่เริ่มแล้ววันนี้ ถึง 23 มี.ค.68

เอพี ไทยแลนด์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” นำโดยเดินหน้าสร้างที่สุดความเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม จัดแคมเปญ AP โซนร้อน HEAT ZONE* ปรากฏการณ์ความร้อนแรง ขนทัพโครงการทุกโซนรอบกรุงเทพฯ ในโลเคชันหลากหลายทั่วเมือง ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด และคอนโดมิเนียม พร้อมแบบบ้านให้เลือกหลากหลาย กับ 6 ที่สุดของโปรโมชันฮอตเกินต้าน ลดทุกยูนิตพิเศษ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คุ้มค่าที่สุดให้ทุกคนมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ด้วยที่อยู่อาศัยคุณภาพจากเอพี“AP โซนร้อน HEAT ZONE” แคมเปญสุดร้อนแรงที่สุด พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ในราคาสุดคุ้ม และของรางวัลสุดฮอตที่เอพีขนมาให้ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 47 วันที่ 20 - 23 มี.ค. 2568 พบกันที่ บูธ เอพี ไทยแลนด์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พบกับที่สุดของ บ้านเดี่ยว สร้างที่สุด...ให้ชีวิตดีที่สุด เติมเต็มทุกพื้นที่ชีวิต กับ HOT PRICE HOT DEAL กว่า 300 ยูนิต ทั้ง THE CITY, CENTRO และ MODEN พร้อม 3 ทำเลไฮไลต์ เพชรเกษม-บางแค, ปิ่นเกล้า-จรัญฯ-บรมฯ และบางนา กับโปรโมชันตลอดเดือนมีนาคมนี้ จอง 3,999 บาท* รับส่วนลดสูงสุด 7 ล้านบาท* ฟรีเฟอร์นิเจอร์หรือทองคำมูลค่าสูงสุด 5 แสนบาท* ฟรีส่วนกลาง 10 ปี* ผ่อนต่ำล้านละ 900 บาท* ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน* HEAT SALE เฉพาะหน้าร้อนนี้เท่านั้น เริ่ม 4.19 - 50 ล้านบาท*ที่สุดของ ทาวน์โฮมและบ้านแฝด สร้างที่สุด...ให้ชีวิตดีที่สุด ก้าวไปสู่ที่สุดของชีวิต กับราคาที่ไม่เคยมีมาก่อน พบกับยูนิตพิเศษราคาที่ดีที่สุด ทั้ง บ้านกลางเมือง THE EDITION, บ้านกลางเมือง, GRANDE PLENO, PLENO และ PLENO TOWN กับโครงการที่พลาดไม่ได้ อย่าง บ้านกลางเมือง THE EDITION พระราม 9 - พัฒนาการ 2, GRANDE PLENO สุขสวัสดิ์ 64 และ PLENO TOWN วงแหวน - รังสิต คลอง 7 พร้อมส่วน ลดสูงสุดถึง 5 ล้านบาท* ผ่อนต่ำล้านละ 900 บาท* ดอกเบี้ย 0.68%* จองเพียง 999 บาท* เฉพาะในงาน เริ่ม 1.49 - 25 ล้านบาท*ที่สุดของ คอนโดมิเนียม สร้างที่สุด...ให้ชีวิตดีที่สุด เพื่อให้คุณเริ่มชีวิตที่อยากใช้ กับที่สุดของยูนิตพิเศษ ONE PRICE ครบเกินคุ้ม คุ้มเกินต้าน พบห้องสวย วิวเริ่ด บ้านเลขที่มงคล ทั้ง THE ADDRESS, RHYTHM, LIFE, ASPIRE และ GOOD DAY พร้อมขนโครงการสุดฮอตอย่าง RHYTHM เอกมัย เอสเตท, LIFE พระราม 4 - อโศก และ ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น มาร่วมโปรฯ ที่ร้อนเกินต้าน อยู่ฟรีสูงสุด 2 ปี* ฟรีค่าส่วนกลาง 10 ปี* ฟรีเฟอร์นิเจอร์ยกห้อง* ผ่อนต่ำล้านละ 2,500 บาท/เดือน* ลงทุนปล่อยเช่า Yield สูงสุด 7%* จองในงานรับ Gift Voucher เพิ่ม 10,000 บาท* เริ่ม 1.69 - 8.49 ล้านบาท*พิเศษที่สุดเฉพาะในงาน จองต่ำเริ่มต้นเพียง 999 บาท[1] สิทธิพิเศษ ON-TOP ทุกยูนิต* พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกเช็คความฮอตในตัวคุณ ลุ้นดีลพิเศษ และ Flash Sale นาทีทอง ลุ้นของรางวัลใหญ่ทุกวัน ระเบิดความร้อนไปด้วยกันที่บูธ เอพี ไทยแลนด์ เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://apth.ly/5u71