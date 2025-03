กรุงไทยปล่อยกู้กรีนโลน'สิงห์ เอสเตท'-วงเงิน1.9พันล้าน-พัฒนาสำนักงาน S-OASIS

กล่าวว่า อาคารสำนักงาน S-OASIS เป็นอาคารที่ออกแบบภายใต้แนวคิดอาคารอัจฉริยะโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการออกแบบควบคู่กับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การันตีด้วยมาตรฐาน LEED Gold โดยสินเชื่อสีเขียวครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงการมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรและความยั่งยืนของสิงห์ เอสเตท สู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 และมีแผนที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2593"บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลภายใต้วิสัยทัศน์ "Entrusted and Value Enricher" ที่มุ่งสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับธุรกิจ ผ่านโครงการเพื่อความยั่งยืนหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น โครงการ ‘ปลูกป่าด้วยปลายนิ้ว’ ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ปลูกต้นไม้แล้ว 6,200 ต้น หรือ 20%, ธุรกิจโรงแรมและอาคารสำนักงานใช้พลังงานสีเขียวด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในไทยและมัลดีฟส์, การลงนาม MOU กับรัฐบาลมัลดีฟส์เพื่อสนับสนุนพื้นที่อนุรักษ์ CROSSROADS Maldives ภายใต้โครงการ OECMs ครอบคลุมพื้นที่ 1.75 ล้านตารางเมตร หรือ 17.05%, โครงการ SOS ปล่อยฉลามกบลงสู่ทะเลอันดามัน และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลที่โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจและ CROSSROADS Maldives เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล นอกจากนี้ยังร่วมกับธนาคารกรุงไทยในสัญญาข้อตกลงอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเชื่อมโยงคาร์บอนเครดิต และปัจจุบันได้ต่อยอดเป็นเงินกู้สีเขียวมาถึงอาคารสำนักงาน S-OASIS ดังกล่าว"โดยแผนการดำเนินงานที่ สิงห์ เอสเตท วางไว้จะมุ่งเน้นการลงทุนในอาคาร S-OASIS ในหลายด้าน อาทิ การติดตั้งหลอด LED Motion แบบหรี่แสง ที่สามารถหรี่แสงลงในกรณีที่ไม่มีการเข้าใช้งานพื้นที่ แต่ยังคงมีแสงสว่างให้บริการพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ,การติดตั้งระบบกรองน้ำดื่ม (Drinking Water) กรองสิ่งปนเปื้อนที่เจือปนในน้ำ เพื่อสุขอนามัยที่ดีแก่ผู้เช่าภายในอาคาร ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มและสนับสนุนในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้หรือ Reuseable Products ,การติดตั้ง ระบบ AI Optimization เพื่อปรับปรุงอาคารให้เป็นระบบอัจฉริยะ โดยการใช้ระบบ AI ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์การควบคุมการใช้พลังงาน และบริหารงานด้านระบบสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ,การติดตั้งโคมไฟ Solar Cell ส่งเสริมพลังงานสะอาด ,การติดตั้งนวัตกรรมระบบ Air Chiller ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อจ่ายน้ำเย็นให้กับ Air Server 24 ชั่วโมง เพื่อมุ่งเน้นการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด .การพัฒนาออฟฟิศแบบพร้อมใช้งาน JUMP&SYNC Green ที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามความต้องการของผู้เช่าและเลือกใช้วัสดุ Low Carbon ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ยัง Low VOC ให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอีกด้วยเปิดเผยว่า ธนาคารมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่ดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความยั่งยืน ผ่านการเป็นธนาคารที่ได้สนับสนุนสินเชื่อสีเขียวให้แก่สิงห์ เอสเตทในครั้งนี้ โดยธนาคารได้กำหนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (Key Performance Indicator) ภายใต้แนวทางการสนับสนุนสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending Guideline) เพื่อให้สิงห์ เอสเตท ใช้สำหรับการพัฒนาอาคารสำนักงาน S-OASIS ตามแผนการดำเนินงานสู่การเป็นอาคารเทคโนโลยีอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจ ผู้เช่าอาคาร ชุมชน และสังคมโดยรอบ โดยธนาคารเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของสิงห์ เอสเตท ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม