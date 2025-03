อีลอน มัสก์ แฉ! พบ "คอมพิวเตอร์ปั๊มเงินในระบบบัญชีของรัฐบาลสหรัฐฯ" นักลงทุนคริปโตสวนกลับ "บิทคอยน์จะแก้ปัญหานี้ได้"

มัสก์เปิดเผยเรื่องนี้ในพอดแคสต์ Verdict with Ted Cruz เมื่อวันที่ 17 มีนาคม โดยเขาอธิบายว่า คอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถสร้างเงินขึ้นมาและส่งออกไปโดยไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน“คุณอาจคิดว่าระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลทั้งหมดเชื่อมต่อกัน ประสานกัน และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง แต่นั่นไม่ใช่ความจริงเสมอไป” มัสก์กล่าวเขาระบุว่า ตัวเลขที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้รับอาจคลาดเคลื่อนถึง 5-10% ในบางกรณี ซึ่งทำให้เขาขนานนามระบบนี้ว่า "คอมพิวเตอร์วิเศษที่ผลิตเงินได้"“คอมพิวเตอร์ใดก็ตามที่สามารถสร้างเงินขึ้นมาได้โดยไม่มีที่มา นั่นคือคอมพิวเตอร์วิเศษ”หลังจากมัสก์เผยข้อมูลนี้ เจมสัน ลอปป์ (Jameson Lopp) หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยของ Casa บริษัทดูแลสินทรัพย์คริปโต ได้แสดงความเห็นสั้น ๆ ว่า "บิทคอยน์แก้ปัญหานี้ได้"ผู้สนับสนุนบิทคอยน์เชื่อมาโดยตลอดว่า BTC สามารถเป็นเกราะป้องกันภาวะค่าเงินเฟ้อ เนื่องจากอุปทานของบิทคอยน์ถูกจำกัดไว้ที่ 21 ล้านเหรียญ ต่างจากเงินสกุลปกติที่รัฐบาลสามารถพิมพ์เพิ่มได้ตลอดเวลามัสก์ยังเผยว่า จากการตรวจสอบล่าสุด พบว่าหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ มี บัญชีสื่อ, ซอฟต์แวร์ และบัตรเครดิต มากกว่าจำนวนพนักงานจริงโดยบางแห่งมีบัญชีมากกว่าถึงสองเท่าอย่างไรก็ตาม มัสก์มองว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากแผนโกงที่ซับซ้อน แต่น่าจะมาจากความสิ้นเปลืองและความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการ เนื่องจากมีกรณีที่เงินถูกส่งออกไปผิดพลาด แต่กลับไม่มีใครติดตามเพื่อเรียกเงินคืน“เราพบว่ามีเงินจำนวนมากถูกส่งออกไปโดยไม่มีรหัสการชำระเงิน และไม่มีคำอธิบายว่าเงินเหล่านั้นใช้ทำอะไร” มัสก์กล่าวเขาเล่าว่า มีบางกรณีที่สัญญารัฐบาลควรสิ้นสุดลงแล้ว แต่กลับไม่มีใครยุติสัญญา ส่งผลให้บริษัทเอกชนยังคงได้รับเงินโดยไม่มีเหตุผล“นี่เป็นเพียงความสูญเปล่าหรือเป็นการฉ้อโกงกันแน่?” มัสก์ตั้งคำถามการขุดคุ้ยเรื่องนี้ของมัสก์ทำให้ธุรกิจอื่นของเขาได้รับผลกระทบ โดยโรงงานรถยนต์เทสล่าทั่วสหรัฐฯ ถูกโจมตีและพ่นสีโดยกลุ่มเคลื่อนไหว "Take Down Tesla" ซึ่งประท้วงมาตรการลดต้นทุนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ Dogecoin (DOGE) ของมัสก์