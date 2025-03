GPI รุกขยายธุรกิจใหม่เต็มตัว

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจปี 2025 นอกจากการจัดงานมอเตอร์โชว์ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักในช่วงที่ผ่านมา บริษัทวางแผนรุกขยายธุรกิจใหม่ด้านการจัดอีเวนต์และเอ็กซิบิชันเกี่ยวกับ Lifestyle และ Sport & Entertainment เพื่อสร้างการเติบโตตามแผนงานที่วางไว้ โดยคาดการณ์รายได้จากธุรกิจใหม่ 100 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11% ของเป้าหมายรายได้รวม 900 ล้านบาทในปีนี้ และเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 16% เนื่องจากเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและมีโอกาสเติบโตในอนาคต สะท้อนจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดลำดับให้งานคอนเสิร์ต มหกรรมจัดแสดงสินค้า และอีเวนต์ เป็นธุรกิจดาวรุ่งอันดับที่ 4 ในปี 2568จากแผนงานขยายธุรกิจใหม่ คาดว่าจะจัดอีเวนต์และเอ็กซิบิชันรวมประมาณ 10 งานในปีนี้ โดยธุรกิจด้าน “Entertainment” วางแผนจัดคอนเสิร์ตของศิลปินในประเทศและการจัดงานแฟนมีตติ้งต่อเนื่อง หลังจากมีประสบการณ์จัดงานดังกล่าวร่วมกับพาร์ตเนอร์มาแล้ว 2 ปี ปัจจุบันได้ลงนามเอ็มโอยูกับผู้ประกอบการที่ดีลกับศิลปินดาราต่างประเทศไว้เป็นที่เรียบร้อย โดยมีศิลปินดารารวม 5-6 รายที่อยู่ในแผนการจัดงานปีนี้ คาดว่าจะเริ่มจัดงานแรกในเดือนเมษายนปีนี้ส่วนธุรกิจด้าน “Sport” จะร่วมกับพาร์ตเนอร์จัดงานพัทยามาราธอน 2025 ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนและส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ภายใต้ บริษัท กรังด์ปรีซ์ ไตรลีก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ซึ่งเกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษัท และบริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด และมีแผนร่วมกับพาร์ตเนอร์จัดการแข่งขันมาราธอนระดับโลกในปลายปีนี้ 1 รายการ และเตรียมงาน Amazing Race Festival ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการกีฬาและสนับสนุนการท่องเที่ยวในไตรมาส 1 ปี 2569 ขณะที่ธุรกิจด้าน “Lifestyle” มีแผนจัดงาน Thailand Diecast Expo ที่รวบรวมโมเดลรถจำลองจากผู้ค้าและผู้ผลิต เพื่อเจาะกลุ่มคนที่รักการสะสมโดยเฉพาะ คาดว่าจะจัดงานในเดือนกรกฎาคมนี้นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายกิจกรรมพิเศษ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI กล่าวว่า บริษัทคาดการณ์การจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 46 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม-6 เมษายน 2568 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 ฟอรั่ม ฮอลล์ 4 และเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี จัดเต็มบนพื้นที่กว่า 77,000 ตารางเมตร เชื่อมั่นว่าจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แม้ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปีนี้ยังมีแนวโน้มชะลอตัว จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ล่าสุด มีผู้ประกอบการยานยนต์จากยุโรปและเอเชียตอบรับเข้าร่วมออกบูธภายในงานแล้ว 54 ราย แยกเป็นรถยนต์ 41 บริษัท และจักรยานยนต์ 13 บริษัทสำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกงานอย่างเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้รับการตอบรับการเข้าร่วมออกงานของกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่เป็นแบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า ที่เพิ่งเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทย เช่น ZEEKR, OMODA&JAECOO, CHERY, FARIZON, JUNEYAO, RIDDARA และ GEELY รวมถึงเทคโนโลยีระบบนำทางภายในรถยนต์ HUAWEI นอกจากนี้ยังมีแบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า YADEA ที่มาเปิดตัวครั้งแรกภายในงาน โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการจากประเทศจีน บริษัท หนานจิง ฉ่วงยี่ เอ็กซิบิชั่น ได้นำสินค้าอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาจัดแสดง นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของการจัดงานแสดงรถยนต์เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์โดยตรง เป็นการเชื่อมโยงทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ บนพื้นที่กว่า 3,800 ตารางเมตรภายในฟอรั่ม ฮอลล์ 4 ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2568 มั่นใจได้ว่าจะได้สินค้าที่ตรงตามคุณภาพในราคาจากผู้ประกอบการโดยตรงนอกจากนี้ ยังมีการออกบูทจัดแสดง USED CAR หรือรถมือสองระดับลักชัวรี รวมถึงสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น การแข่งขันชิงรางวัล พร้อมกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย และอีก 1 งานที่แต่งเติมสีสันให้ล้อกันไปกับงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ คงนี้ คือ MU-NIVERSE “เปิดจักรวาลมูเตลูไทย สู่คนรุ่นใหม่” เป็นอีเวนต์ที่รวบรวมเรื่องราวมูเตลูของเมืองไทยในแบบที่เข้าถึงง่าย เชื่อมโยง ความเชื่อม ศิลปะ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2568 ที่บริเวณฟอรั่ม ฮอลล์ 4 พบกับ อ.ลักษณ์ โหราธิบดี และแขกรับเชิญสายมูชื่อดังมากมาย พร้อมกิจกรรมดูดวง ปรึกษาฤกษ์ออกรถ ป้ายทะเบียนมงคล สินค้าเครื่องรางวัตถุมงคล กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลของดีของสะสมสายมู คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเข้าร่วมชมงานไม่แพ้ปีก่อนๆนายอโณทัย เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่สายการผลิต บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทจะรุกขยายธุรกิจด้าน Sport สู่การจัดแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเล็กถึงเด็กโต เนื่องจากพบว่าปัจจุบันผู้ปกครองนิยมให้ลูกเล่นกีฬามากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทางร่างกาย ล่าสุดได้ร่วมกับ Runbike Championship Series, Japan ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬา Balance Bike หรือจักรยานทรงตัว (จักรยานขาไถ) ชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมจากเด็กญี่ปุ่นและต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก เตรียมจัดการแข่งขันในประเทศไทยภายใต้ชื่อ “Grandprix Runbike Championship 2025 Partnership with R.C.S” สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 2-12 ปีทั้งนี้ แม้เป็นการจัดงานดังกล่าวเป็นครั้งแรกของบริษัท แต่ได้วางคอนเซ็ปต์เป็นงานใหญ่ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชินี คาดว่าจะมีเด็กไทยและต่างชาติสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน 400 คน โดยกำหนดจัดแข่งขันแบบ Pre Race ประเภท Pro Rider วันที่ 29-30 มีนาคม 2568 และประเภท Beginner Rider วันที่ 5-6 เมษายน 2568 ภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 46 และกำหนดเริ่มการแข่งขันจริงรวม 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 12-13 เมษายน 2568 ณ สวนกีฬากมลครั้งที่ 2 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2568 ณ เดอะมอลล์บางแค ครั้งที่ 3 วันที่ 27-28 กันยายน ณ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และครั้งที่ 4 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2568 ณ สวนกีฬากมล เพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเลิศนอกจากนี้ บริษัทจะเดินหน้าธุรกิจดิจิทัลมอเตอร์สปอร์ตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยวางแผนจัดการแข่งขันเกมแข่งรถเสมือนจริง Assetto Corsa Competizione ซึ่งเป็นหนึ่งในเกมแข่งรถที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก รูปแบบจะเป็นรายการแข่งขันแบบเก็บสะสมคะแนนตลอดทั้งปี เพื่อหาผู้ชนะเลิศในปีนี้ รวมถึงจะจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Honda One Make Race ซึ่งเป็นการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่จัดติดต่อกันเป็นที่ 5 โดยในปีนี้จะแข่งขันชิงแชมป์ประจำปี 4 ครั้ง รวม 8 สนาม ซึ่งสนามสุดท้ายจะปิดถนนเพื่อแข่งขันที่สงขลา คาดว่าจะได้รับความสนใจที่ดีและสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย