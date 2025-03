กรุงไทย ดัน ‘FinFit การเงินฟิต ชีวิตแข็งแรง’ คนแห่ร่วมกว่า 100,000 ราย เช็กสุขภาพการเงินและฟิตความรู้กับ 6 กูรูชั้นนำ

และยังเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ผ่านสื่อออนไลน์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้สื่อของคนไทย โดยผลิตรูปแบบคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม

ตอกย้ำความสำเร็จของในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) กับแคมเปญโครงการที่เปรียบเสมือนฟิตเนสด้านการเงิน (Financial Fitness) ให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นสร้างความแข็งแรงได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะทางการเงินแบบใด เพราะหลังจากเปิดตัวโครงการก็มีประชาชนเข้ามาร่วมเช็กสุขภาพการเงินมากกว่า 100,000 ราย สะท้อนถึงความตื่นตัวของคนไทยที่ต้องการพัฒนาทักษะทางการเงินและปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายให้เป็นระบบมากขึ้น สมดังความความมุ่งมั่นของธนาคารตามวิสัยทัศน์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย พร้อมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ด้านการลดความยากจนและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยเป็นหลักสูตรเคล็ดลับบริหารจัดการทางการเงิน ที่ถูกออกแบบให้เป็น ‘Mass Personalized Financial Fitness’ แพลตฟอร์มที่ช่วยให้คนไทยลงมือวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้จริงและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว เริ่มต้นด้วยที่ช่วยวิเคราะห์สถานะทางการเงินของผู้ทำแบบประเมิน อีกทั้งยังมีการแนะนำหลักสูตรที่ตรงกับระดับทางการเงินของแต่ละบุคคล ซึ่งออกแบบโดย 6 กูรูการเงินชั้นนำของไทย ได้แก่•โค้ชหนุ่ม The Money Coach กับคอร์ส “เอาชนะหนี้อย่างไร ให้ปลอดภัยไร้กังวล”•เคน Money Buffalo กับคอร์ส “สูตรลับวางแผนการเงิน ที่โรงเรียนไม่เคยสอน”•คุณเฟิร์น Wealth Me Up และคุณน้ำ NamFinance กับคอร์ส คัดเลือกกองทุนรวมแบบมืออาชีพ รู้ครั้งเดียวใช้ได้ทั้งชีวิต•อ.เอิญ สุริยะฉาย (Mr.LikeStock) กับคอร์ส เทคนิคคัดเลือกหุ้นพื้นฐาน แบบนำไปลงทุนได้จริง•คุณเอ A-Academy กับคอร์ส จัดพอร์ตการลงทุนอย่างไร ให้รับมือได้ทุกสถานการณ์โดยจัดทำเนื้อหาความรู้ที่หลากหลายทั้งวิดีโอ และ Infographic ที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง จึงทำให้โครงการได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าสู่เส้นทางการเรียนรู้เฉพาะบุคคลผ่านคอร์สออนไลน์ในอัตราสูงถึง 74%•Long-form VDO บน Youtube เนื้อหาทางการเงินแบบเข้มข้นตั้งแต่ปูพื้นฐานไปถึงการวางแผนที่สามารถลงมือทำได้จริง•ลดทอนเป็น Short-form VDO ผ่าน TikTok, Youtube Shorts, IG Reels ที่ตัดให้ตรงประเด็นที่คนอยากรู้•รองรับการค้นหาด้วย Google Search สำหรับผู้ที่มองหาตัวช่วยในการเช็กสุขภาพการเงินหรือวางแผนการเงิน แค่เสิร์ช “FinFit กรุงไทย” ก็เจออย่างไรก็ตามพบสถิติที่น่าสนใจผู้เข้าร่วมแคมเปญโดยมีคนไทยเพียง 20% ที่อยู่ในกลุ่มของสุขภาพการเงินแข็งแรง มีความรู้ทางการเงินและพร้อมลงทุนเพื่อต่อยอดสร้างความมั่งคั่ง , 40% เป็นกลุ่มที่มีรายได้พอกับรายจ่าย มีเงินพอใช้แต่ไม่มีเงินเก็บออมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงกลุ่มที่มีเงินเก็บบ้างแต่ยังไม่มีความรู้ทางการเงินในการลงทุน และอีก 40% อยู่ในกลุ่มที่น่าเป็นห่วง คือมีภาระหนี้สินจำนวนมาก และจำเป็นต้องจัดการหนี้สินอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ผู้ที่สนใจฟิตสุขภาพทางการเงินให้แข็งแรง และสร้างอนาคตให้มั่นคง สามารถเข้าร่วมแคมเปญ “กับธนาคารกรุงไทย เรียนรู้ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์จาก 6 กูรูการเงินชั้นนำของประเทศ ได้ที่ https://krungthai.com/link/krungthai-finfit-mgronline