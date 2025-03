“แกะพอร์ตประกันสังคม หุ้นใหญ่มาเต็มแต่ยังไม่เพียงพอ ”

เอาเข้าจริงปัญหาของกองทุนประกันสังคมมีการพูดถึงมาในช่วง 1-2 ปีก่อนหน้านี้ ไม่ใช่แค่กรณีที่ถูกหยิบยกในปัจจุบันเช่นการดูงานต่างประเทศ และผู้บริหารได้สิทธิ์บินชั้นเฟิร์สคลาส เป็นเพราะมีการศึกษาพบว่าหากกองทุนประกันสังคมไม่ปรับตัวจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอาจเกิดปัญหาครั้งใหญ่ ถึงขั้นล่มสลายกองทุนประกันสังคมถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีแนวคิดให้เป็นกองทุนที่สร้างหลักประกันและความมั่นคง เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีพแก่ลูกจ้าง ความพอเพียงของเงินกองทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยถูกเดิมพันด้วยความไว้วางใจระหว่างภาครัฐและประชาชนผู้ประกันตนที่ถูกหักเงินส่งสมทบเข้ากองทุนทั้งนี้พบว่าปัญหาความไม่เพียงพอของเงินกองทุนประกันสังคมมีสาเหตุมาจากและปัจจัยเช่นเพดานค่าจ้างการจ่ายเงินสมทบไม่ได้ถูกปรับมาเป็นเวลานาน ถัดมาอัตราสมทบที่จัดเก็บอยู่ในระดับต่ำเกินไปรวมถึงอายุผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพต่ำเกินไป ปัญหาเหล่านี้คล้ายระเบิดเวลาที่จะปะทุขึ้นอีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้านั่นเพราะเมื่อพิจารณาจากรูปแบบการประกันสังคมและปัจจัยโครงสร้างทางสังคมต่างๆทำให้กองทุนต้องเผชิญกับความเสี่ยงรายได้เช่นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้อัตราการเข้าสู่กำลังแรงงานและอัตราการเกิดของประชากรลดลง ส่งผลให้มีแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมน้อยลงตามไปด้วยขณะที่รายจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงทำให้กองทุนประกันสังคมมีแนวโน้มที่จะมีเงินไม่เพียงพอต่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนพึงจะได้รับโดยเฉพาะการดูแลผู้ประกันตนในช่วงชราภาพดังนั้นมีการประเมินว่ากองทุน 4 กรณี (ซึ่งครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพและตาย) จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1.86% เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาลและการที่ผู้ประกันตนมีอายุค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นส่งผลให้รายจ่ายสิทธิประโยชน์จะสูงกว่ารายรับจากเงินสมทบและเริ่มใช้เงินสะสมในปี 2585 ซึ่งจะทำให้เงินกองทุนจังหวัดลดลงในปี 2613เช่นเดียวกับกองทุน 2 กรณี (กองทุน 2 กรณีซึ่งครอบคลุมกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ) ที่ได้จ่ายจากสิทธิประโยชน์ต่างๆจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.65% ต่อปีและจะเริ่มใช้เงินสะสมในปี 2572 และเงินกองทุนจะหมดลงในปี 2598 ซึ่งต่างกับกองทุนว่างงานจะจ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียง 0.13% ต่อปี ทำให้เงินกองทุนเพียงพอตลอดระยะเวลาประมาณการ 80 ปีแต่หากเกิดปัญหาการว่างงานอย่างเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ก็อาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยงไดขณะเดียวกัน ข้อมูลการลงทุนจากเว็บไซต์ประกันสังคมด้านการลงทุนพบว่า เงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม ณ 31 ธันวาคม 2567 มูลค่าทั้งสิ้น 2,657,245 ล้านบาท แบ่งเป็น หลักทรัพท์มั่นคงสูง 71.58% และหลักทรัพย์เสี่ยง 28.42%โดยการกระจายการลงทุนในประเทศ 1,800,064 ล้านบาท หรือ 67.74% และลงทุนต่างประเทศ 857,181 คิดเป็นสัดส่วน 32.26% และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 2.29% ส่วนอัตราผลตอบแทนปี 2567 อยู่ที่ 5.34%ทั้งนี้ เงินลงทุนรวมของกองทุนประกันสังคม มูลค่ารวม 2,657,245 ล้านบาท นั้นประกอบด้วยเงินจาก 2 ส่วนหลัก คือ 1.) เงินสมทบสะสมจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล 1,666,556 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 62.72% และ 2.) เงินผลประโยชน์สะสมที่ได้รับจากการลงทุน 990,689 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 37.28%สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าสำหรับสินทรัพย์ที่กองทุนประกันสังคม สามารถเข้าลงทุนได้ คือ 1.ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 2.พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน 3.หุ้นกู้เอกชน 4.เงินฝากธนาคาร 5.เงินฝากธนาคารที่กฏหมายเฉพาะจัดตั้ง 6.พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน 7.หน่วยลงทุนกองทุนรวม/ทรัสต์ (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ 8.หุ้นสามัญ9.สินทรัพย์นอกตลาด กองทุนที่มีนโยบายในอสังหาริมทรัพย์นอกตลาด กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนอกตลาด กองทุน/ทรัสต์ที่มีนโยบายลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน 10.หน่วยลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่โดยเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,657,245 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุุนในหลักทรัพย์ที่่ มีความมั่่นคงสููง1,902,066 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 71.58% การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง 755,179 ล้านบาท หรือ 28.42% นอกจากนี้พบว่ามีการลงทุนหลักทรัพย์ในประเทศ 1,800,064 ล้านบาท หรือ 67.74% และลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 857,181ล้านบาท หรือ 32.26% และรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพย์ในประเทศ 54,549 ล้านบาท หรือ 75.80% ขณะที่ผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ 17,411 ล้านบาท หรือ 24.20%ส่วนการลงทุนในปี 2567 พบว่า กองทุนประกันสังคม มีการลงทุนในตราสารหนี้ไทย 5 อันดับแรกได้แก่ตราสารหนี้กระทรวงการคลังมูลค่า 1,219,512 ล้านบาทหรือ 82.9 3% ของการลงทุนตราสารหนี้ทั้งหมด ตามมาด้วยตราสารหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย 74,700 บาทหรือ 5.08% ตราสารหนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 27,500 บาท 1.87% ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 19,967 ล้านบาท 1.36% และการรถไฟแห่งประเทศไทย 19,184 ล้านบาทหรือ 1.30%ขณะที่การลงทุนในหุ้นไทยสิ้นปี 2567 แบ่งเป็นการลงทุนในบมจ. ปตท (PTT) 17,831 ล้านบาท 7.67% บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส (ADVANC) 17,758 ล้านบาท 7.64% บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) 17,022 ล้านบาท 7.33% ธนาคาร กสิกรไทย (KBANK) 15,026 ล้านบาท 6.47% บริษัท เอาซีบี เอกซ์ (SCBX) 14,971 ล้านบาท 6.44% บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) 14,767 ล้านบาท 6.36% ธนาคารกรุงเทพ (BBL) 14,080 ล้านบาท 6.06% บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) 12,775 ล้านบาท 5.5 % บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย (SCC) 11,261 ล้านบาท 4.85% และ บมจ. บางจากคอร์ปอเรชั่น (BCP) 7,693 ล้านบาท 3.3%สำหรับการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 5 อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกา 46,920 ล้านบาท 11.25% ญี่ปุ่น 17,977 ล้านบาท 4.31%จีน 11,073 ล้านบาท 2.66% ฝรั่งเศส 6,866 ล้านบาท 1.65% อิตาลี 6429 ล้านบาท 1.54%ส่วนการลงทุนหุ้นต่างประเทศของกองทุนประกันสังคม 10 อันดับแรก ได้แก่ Apple Inc 11,712 ล้านบาท 3.24% NVIDIA Corp. 11,554 ล้านบาท 3.20% Microsoft Corp. 10,846 ล้านบาท 3.00% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd 8,668 ล้านบาท 2.40% Amazon.com Inc. 6,791 ล้านบาท 1.88%Alphabet Inc 6,714 ล้านบาท 1.86% Tencent Holdings Ltd. 4,437 ล้านบาท 1.23% Meta Platforms Inc. 4,317 ล้านบาท 1.19% TESLA Inc 3,674 ล้านบาท 1.02% และ BROADCOM Inc 3,305 0.91% รวม 72,018 ล้านบาท 19.93%และหากย้อนกลับไปดูการเก็บเงินสมทบและการจ่ายผลประโยชน์ ตั้งแต่เริ่มจัดเก็บในอัตราปกติ หลังจากโควิด-19 จะเห็นได้ว่ามีการจัดเก็บประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาท หรือ ราว 240,000 ล้านบาท และจ่ายออกประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 130,000 ล้านบาทโดยพิจารณาจากทั้งนี้ คาดหมายว่าไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวแล้ว และกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยขึ้นสุดยอดในระยะต่อไป หรือมีจำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 28% ของประชากรทั้งประเทศ และมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้น มากกว่า 20% ประชากรทั้งประเทศขณะที่สิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมคือ นอกจากแผนการกอบกู้เม็ดเงินกองทุนประกันสังคม ยังไม่ได้บทสรุปที่ชัด กลับมีข่าวที่น่าสนใจเพิ่มเติมว่ามีรายงานว่า อาคารแห่งนี้ในช่วงปลายปี 2565 มีอัตราการเข้าทำกำไรหรืออัตราการเช่าอยู่ที่ 1% เท่านั้น แม้ปัจจุบันตัวเลขที่ สปส. รายงานมีคนเข้าใช้ตึกประมาณ 40% แต่เป็นตัวเลขที่น่าสงสัย น่าจะมีการรวมผู้เช่าที่คาดว่าจะเข้ามาใช้ในอนาคตด้วย และตัวเลขจริงอาจต่ำกว่า 40% อยู่ที่เพียง 20-30%ล่าสุด สำนักงานประกันสังคมชี้แจ้งว่าการลงทุนมีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย โดยมีราคาประเมินตามวิถีพิจารณาจากรายได้ประมาณ 7,300 ล้านบาทและมีการประเมินโดยวิธีพิจารณาต้นทุนประมาณ 8,000 ล้านบาทซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เข้าลงทุนจริงในราคา 6,900 ล้านบาทและปัจจุบันอาคาร SKYY9 มีอัตราเช่าพื้นที่ประมาณ 45% ที่เซ็นสัญญาแล้วแบ่งเป็นผู้เช่าใช้พื้นที่ประมาณ 25% และผู้เช่าที่อยู่ระหว่างการทยอยเข้าพื้นที่ภายในปีนี้ประมาณ 20%นอกจากนี้ทางผู้บริหารอาคารคาดว่าผลตอบแทนเงินสดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อมีอัตราการเช่าคงที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ซึ่งยังไม่รวมมูลค่าที่เกิดขึ้นจากราคาที่ดินและอาคารในอนาคต นั่นทำให้การลงทุนดังกล่าวหากเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2.3% ส่งผลให้การลงทุนนี้ให้ผลตอบแทนสูงกว่าในระยะยาวอย่างไรก็ตาม มีรานงานว่า สำนักงานประกันสังคมเตรียมปรับยุทธศาสตร์พอร์ตลงทุนครั้งใหญ่ ในปี 2568-2570ขณะที่ในปี 2568 กองทุนประกันสังคม ตั้งเป้าผลตอบแทนอยู่ที่ 5% และในปี 2569 คาดผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นเป็น 6% อย่างไรก็ตามการเติบโตในอัตราที่ต่ำ นั่นอาจทำให้ในอนาคตรายจ่ายและรายรับของกองทุนประกันสังคมอาจรับเข้า 100 และจ่ายออกไป 100 ไม่มีกำไรสะสมเข้ามา และอาจต้องดึงเงินกำไรสะสมในอดีตออกมาใช้จนหมด ดังนั้นสถานการณ์ของกองทุนประกันสังคมในปัจจุบันจึงน่ากังวลอยู่ไม่น้อย