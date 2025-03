“ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์” ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำสตรีประจำปี 2025 ของ WFE

สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchanges : WFE) ประกาศรายชื่อ The WFE's Women Leaders 2025 โดย ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 20 ผู้นำสตรีประจำปี 2025 ของ WFE ซึ่งการประกาศรายชื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับสตรีในแวดวงตลาดทุนทั่วโลก โดยเน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำและผลงานที่มีต่ออุตสาหกรรมผู้ได้รับเลือกเป็น The WFE's Women Leaders 2025 มีทั้งหมด 20 คน จากสมาชิกตลาดหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี 250 องค์กรทั่วโลก ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้นำที่โดดเด่น โดย WFE มุ่งส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในภาคการเงิน ติดตามรายชื่อ The WFE's Women Leaders 2025 ได้ที่ https://focus.world-exchanges.org/issue/march-2025