ทีทีบีประกาศแผนกลยุทธ์ปี 2568 จัด 3 โปรอุ้มลูกค้าผ่อนดี

กล่าวว่า การที่ธนาคารให้ความสำคัญกับการดูแล ช่วยเหลือลูกค้านั้น เนื่องจากมองว่า เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัย ทั้งความขัดแย้งทางการเมืองที่ทวีความรุนแรง สงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจ ทำให้ทั้งภาคธุรกิจและประชาชนเผชิญภาระทางการเงินหนักขึ้น เผชิญกับปัญหารายได้ไม่เพิ่มแต่ค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้ปัจจุบันหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 16.3 ล้านล้านบาท หรือ 89% ของ GDP ธุรกิจ SME ถูกดิสรัปเข้าถึงแหล่งทุนได้ยากขึ้น และธุรกิจต้องปิดตัวลงมากขึ้น สถานการณ์เหล่านี้สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการมีมาตรการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถกลับมาตั้งหลักทางการเงินได้อีกครั้งทั้งนี้ จากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำให้ในปัจจุบันรายได้โตตามค่าใช้จ่ายไม่ทัน ทำให้กระทบต่อสภาพคล่องของครัวเรือนและธุรกิจ ซึ่งธนาคารตระหนักถึงความจำเป็น และการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารนั้นมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงโควิด-19 มีโครงการตั้งหลัก มาจนถึงโครงการรวบหนี้ เพื่อดูแลกลุ่มมนุษย์เงินเดือน แต่มาถึงวันนี้โครงการที่เราทำมากกว่านี้อีกนี้ และถือว่าเป็น Customer Centric ที่สุดตั้งแต่ทำมา เพราะเรารู้ว่าโจทย์คืออะไร และเราอยากทำอะไร แล้วก็แบ่งลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้ตอบโจทย์ได้ตรงจุด ได้แก่ 1.ลูกค้ากลุ่มต้องการความช่วยเหลือ 2.ลูกค้ากลุ่มผ่อนชำระดี 3.ลูกค้ากลุ่มอยากเข้าระบบ และ 4.คือกลุ่มพร้อมเทซึ่งถือเป็นภัยทางศีลธรรม และจะกลายมาเป็นภาระต้นทุนให้กลุ่มผ่อนดีต่อไปด้วย ดังนั้น กลุ่มที่ทีทีบีจะให้น้ำหนักเป็น 3 กลุ่มแรก"ที่ผ่านมาหลังจากทำโครงการ 'คุณสู้ เราช่วย' แล้ว จะมีเสียงจากกลุ่มลูกค้าผ่อนชำระดีว่าไม่ได้อะไรพิเศษเลย เลยกลายเป็นต้นเรื่องของโครงการนี้ที่ให้น้ำหนักกับกลุ่มที่มีปัญหาอยู่แต่สู้ต่อเราช่วย กลุ่มชำระดีมีรางวัลให้ แล้วกลุ่มอยากเข้าระบบอย่างเอสเอ็มอีหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระเราก็มีโซลูชันช่วยให้สามารถเข้าระบบได้"สำหรับการผ่อนปรนเรื่องของ LTV นั้น มองว่าคงจะช่วยไม่ได้มากนัก เนื่องจากปัญหาทางด้านหนี้ครัวเรือนที่สูงอยู่แล้ว ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ Debt to Income ขณะเดียวกันฝั่ง Demand เองไม่น่าจะมากนักในกลุ่มบ้านใหม่ เพราะบางส่วนอาจจะรอซื้อบ้านมือสองที่อาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มบ้านถูกยึดทำให้ราคาลดลงก็ได้ ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องที่แบงก์ปล่อยกู้หรือไม่ แต่เป็นปัญหาของทั้งระบบ ซึ่งการใส่เงินเข้าไปหรือลดดอกเบี้ยไม่ใช่คำตอบ ต้องเป็นการยกระดับรายได้และความสามารถซึ่งแบงก์ไม่สามารถช่วยได้ทุกกลุ่ม ทำได้ในกลุ่มที่เรารู้จัก โดยการช่วยลดภาระต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ใช่การลดดอกเบี้ย 0.25% ทุกคน หรือรวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ช่วยลดต้นทุน เป็นต้นนายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า กล่าวว่า ปีนี้ไม่ใช่ปีที่จะมา Focus ที่ Loan Growth แต่เราจะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกหนี้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความมีวินัยทางการเงินอย่างจริงจัง ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้ากลุ่มนี้อาจจะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งที่มีประวัติผ่อนดี ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หรือค้างชำระหนี้ ซึ่งทีทีบีมองเห็นความสำคัญของคนกลุ่มนี้จึงวางแนวทางการให้ที่มากกว่าผ่านโปรแกรม "ผ่อนดี...มีรางวัล" สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ผ่อนดีจะได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มค่าที่มากกว่า ได้แก่สินเชื่อบ้าน ลูกค้ารีไฟแนนซ์ ผ่อนดีดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา No Step Up Rate 3.39% ต่อปี (MRR-4.215% ต่อปี) ดอกเบี้ยปีที่ 4 ไม่มีกระโดด โดยไม่ต้องไปรีไฟแนนซ์ทุกๆ 3 ปี และหากผ่อนดีต่อเนื่อง มีดอกเบี้ยพิเศษ 5.45% ต่อปี (MRR-2.155% ต่อปี) เมื่อต้องการวงเงิน Top Up หรือเลือก Undo ค่าโปะได้ เมื่อต้องการเงินฉุกเฉิน ถอนเงินที่โปะมาใช้ได้ทันที ผ่านบัตรกดเงินสด พร้อมฟรีค่าประเมิน และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย โดยตั้งเป้าหมายสำหรับโปรแกรมนี้ 10,000 ล้านบาทในปีนี้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ลูกค้าที่ผ่อนดี รีไฟแนนซ์มาที่ทีทีบี ลดดอกเบี้ยทันที เริ่มต้นเพียง 13% ต่อปี พร้อมรับเงินคืน 5% ของดอกเบี้ยปีแรก เมื่อผ่อนดีต่อเนื่องครบ 12 เดือนและสินเชื่อบุคคล เมื่อรีไฟแนนซ์ผ่านบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช ลดภาระดอกเบี้ยทันที เริ่มต้นเพียง 17% ต่อปี (จากปกติสูงสุด 25% ต่อปี) พร้อมส่วนลดดอกเบี้ยผ่อนดี สูงสุด 2% ทุกปี (เหลือต่ำสุด 13% ต่อปี) และหากผ่อนตามแผนที่แนะนำการันตีปิดหนี้ได้ใน 3 ปีทั้งนี้ โปรแกรมผ่อนดีมีรางวัลนี้จะเปิดให้เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน-31 สิงหาคม 2568 โดยลูกค้าทีทีบีปัจจุบันที่เป็นกลุ่มผ่อนดีจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นกัน โดยธนาคารจะมีแผนการสื่อสารรายละเอียดของโปรแกรมอีกครั้งนายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ปีนี้ผู้ประกอบการธุรกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ไม่ว่าเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำและผันผวน ต้นทุนที่สูงขึ้น และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามท่ามกลางเศรษฐกิจดังกล่าวยังมีธุรกิจบางกลุ่มที่เติบโตได้ดี ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนที่ดีจะเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้มากขึ้น ทีทีบีพร้อมช่วยให้ลูกค้าเอสเอ็มอีและธุรกิจขนาดกลางก้าวผ่านความท้าทายนี้และเติบโตได้มากกว่า ด้วยโซลูชันที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและสนับสนุนเครื่องมือการเงินที่ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทุน แต่ช่วยแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน