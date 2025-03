PJW ลุยธุรกิจซักผ้าอุตสาหกรรม-วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์

ปัญจวัฒนาพลาสติก เดินเกมรุกธุรกิจ Healthcare ลุยงานบริการซักผ้าอุตสาหกรรม และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ปั้นพอร์ตธุรกิจใหม่ สู่การสร้าง New S-curve เพิ่ม 20-25% พร้อมหนุนอัตรากำไรขั้นต้นเติบโตกว่า 20-23% พร้อมปักธงตั้งเป้าดันธุรกิจใหม่เพิ่มเป็น 1 ใน 3 ของพอร์ต

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW เปิดเผยว่า ในปี 2568 บริษัทเดินเกมรุกธุรกิจใหม่ (New S-curve) ที่มีมาร์จิ้น และมีอัตราการเติบโตสูง สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้บริษัทอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การต่อยอดกลุ่มธุรกิจ New S-curve โดยเฉพาะธุรกิจ Healthcare อย่างกลุ่มงานบริการซักผ้าอุตสาหกรรม และกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มบรรจุภัณฑ์ 2.กลุ่มงานชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ และ 3.กลุ่มธุรกิจ Healthcareและด้วยแผนการวางกลยุทธ์บุกธุรกิจ New S-curve ส่งผลให้บริษัทประเมินภาพรวมการดำเนินงานในปีนี้มีทิศทางเติบโตเพิ่มขึ้น โดยบริษัทคาดการอัตราการเติบโตของกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 20-23% ซึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มธุรกิจ New S-curve อย่างกลุ่มธุรกิจ Healthcare ประกอบด้วย 2 กลุ่มธุรกิจให้บริการ คือกลุ่มงานบริการซักผ้าอุตสาหกรรม และกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ โดยทั้ง 2 กลุ่มงานดังกล่าวจะเข้ามาเริ่มสร้างรายได้ให้บริษัท โดยผลักดันผลการดำเนินงานในปีนี้เติบโตแบบก้าวกระโดด และคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2569 ส่งผลให้ในอนาคตสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจใหม่จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บริษัทประมาณการสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Healthcare ในปีนี้อยู่ที่ระดับ 20-25% และในปี 2569 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 3 ของรายได้รวม เนื่องจาก บริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ เช่น Oxygen Humidifier สายยางสำหรับผู้ป่วยฟอกไตและถุงน้ำยาล้างไตผ่านหน้าท้อง เป็นต้นส่วนงานกลุ่มงานบริการซักผ้าอุตสาหกรรม นายวิวรรธน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้จากกลุ่มงานดังกล่าวในปีนี้ 20% เนื่องจากดีมานด์ในกลุ่มงานนี้ โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลยังคงเติบโต เนื่องจากการซักรีดเพื่อฆ่าเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งจำเป็นในสถานพยาบาล ดังนั้นการให้บริการซักผ้าอุตสาหกรรมจึงมีดีมานด์ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักมาจากโรงพยาบาลของ PJW ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH) และโรงพยาบาลศิริราช เป็นต้นอย่างไรก็ตาม การปรับ Portfolio สู่ธุรกิจใหม่ จาก New S-curve ส่งผลให้บริษัทตั้งเป้าสัดส่วนรายได้เป็นประมาณ 20% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเติบโต 20-23% และคาดว่าจะปรับเพิ่มสูงในปีต่อไป ซึ่งเป็นผลจากสัดส่วนรายได้ของกลุ่ม Healthcare ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ของบริษัทจะมีเสถียรภาพความมั่นคงมากขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2569 บริษัทยังเตรียมนำสินค้ากลุ่ม Healthcare เจาะตลาดใน ASEAN มากขึ้นด้วย ขณะที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ยังเป็นธุรกิจ Cash cow ที่ยังทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอมีการเติบโตต่อเนื่อง