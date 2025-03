SA เผยปี 67 รายได้รวมเฉียด 4.8 พันล้าน

ไซมิส แอสเสท อวดผลงานปี 67 ทำรายได้รวม 4,740.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,744.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 137.56% เทียบปีก่อน มีกำไรสุทธิเท่ากับ 386.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.11% ซึ่งเป็นผลมาจากยอดโอนโครงการ LANDMARK AT MRTA STATION เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก รวมไปถึงธุรกิจโรงแรม-บริการ ร้านอาหาร มีส่วนช่วยผลักดันรายได้พุ่ง

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกาศผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2567 มีรายได้รวม 4,740.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,744.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 137.56% เทียบปีก่อน มีกำไรสุทธิเท่ากับ 386.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.11% ซึ่งเป็นผลมาจากยอดโอนโครงการ LANDMARK AT MRTA STATION เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก รวมไปถึงธุรกิจโรงแรม-บริการ ร้านอาหาร มีส่วนช่วยผลักดันรายได้ให้เพิ่มขึ้นทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปี 2567 (มกราคม-ธันวาคม 2567) ให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดจากกำไรสะสมปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 95,912,560 บาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 นี้สำหรับปี 2568 บริษัทพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการในรูปแบบ Branded Residence ภายใต้แบรนด์โรงแรมระดับโลก เช่น Cassia Residences Rama 9 Bangkok, WYNDHAM Bangkok Queen Convention Centre Hotel & Residences, WYNDHAM GARDEN Bangkok Sukhumvit 42 Hotel & Residences และ RAMADA PLAZA BY WYNDHAM Bangkok Sukhumvit 48 Hotel & Residencesรวมไปถึงการเพิ่มโครงการในรูปแบบ Mixed Use เจาะกลุ่มนักลงทุนและผู้อยู่อาศัยรุ่นใหม่ พร้อมตั้งเป้าการเติบโตเพิ่มขึ้นของรายได้อยู่ที่ประมาณ 10-15% จากปีก่อน สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง โดยประเมินจากยอดขายรอโอน (Backlog) อยู่ที่ 5,000 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้ในปี 2568 กว่า 2,000 ล้านบาท