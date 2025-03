จับตาบิทคอยน์มีนาคมนี้! ทรัมป์หนุน Crypto Summit - FED ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตลาดคริปโตประสบภาวะขาลง โดยบิทคอยน์สกุลเงินดิจิทัลอันดับ 1 ของโลก ร่วงลงมากกว่า 23% ทำจุดต่ำสุดที่ 78,300 ดอลลาร์ ขณะที่ความนิยมในการลงทุนใน Altcoins ก็ลดลงตามไปด้วย สาเหตุหลักมาจากปัจจัยกดดันหลายด้าน ทั้งตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดการณ์ และความกังวลต่อวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้นักลงทุนคาดหวังว่า Federal Reserve (FED) จะลดดอกเบี้ยในปีนี้อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าเดือนมีนาคมนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดคริปโต หลัง Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศจัดงาน Crypto Summit ในวันที่ 7 มีนาคมนี้ พร้อมสนับสนุนแผน “Crypto Strategic Reserve” ที่จะใช้บิทคอยน์และ Ethereum เป็นแกนหลักนายวรเมธ จันทร์เสน ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า มี 3 ปัจจัยหลักที่อาจส่งผลให้บิทคอยน์และตลาดคริปโต ฟื้นตัวและเติบโตได้ในเดือนมีนาคมนี้แม้ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์จะสูงกว่าคาดการณ์ แต่ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงน่ากังวล ทำให้นักลงทุนคาดหวังว่า FED จะลดดอกเบี้ย 0.75% หรือ 3 ครั้งในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดการณ์ไว้เพียง 0.25% ในช่วงต้นปี การลดดอกเบี้ยนี้จะช่วยลดแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงบิทคอยน์และคริปโตอื่นๆDonald Trump ประกาศแผนจัดตั้ง “Crypto Strategic Reserve” โดยใช้บิทคอยน์และ Ethereum เป็นแกนหลัก และเพิ่มเหรียญอื่นๆ เช่น Solana, Ripple และ Cardano ซึ่งส่งผลให้เหรียญเหล่านี้ปรับตัวขึ้นกว่า 10% ในเวลาเพียง 1 วัน นอกจากนี้ ทรัมป์ยังเตรียมจัดงาน White House Crypto Summit ครั้งแรกในวันที่ 7 มีนาคมนี้ เพื่อแสดงความสนับสนุนต่ออุตสาหกรรมคริปโตฯ อย่างเป็นทางการจากข้อมูล Market Value to Realized Value (MVRV Ratio) ซึ่งสะท้อนผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด พบว่า MVRV อยู่ต่ำกว่า 2 เท่า และเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 4 เดือน โดย Realized Value หรือต้นทุนเฉลี่ยของตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 43,400 ดอลลาร์ เทียบกับจุดต่ำสุดเดิมในเดือนตุลาคม 2024 ที่ราคาอยู่ที่ 32,200 ดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงความต้องการบิทคอยน์ที่เพิ่มขึ้นทั้งจากนักลงทุนรายย่อยและสถาบันในระยะยาวด้านนายมานะ คานิโยว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านพัฒนาธุรกิจและพาณิชย์ บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจมหภาคและความตึงเครียดด้านภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ยังไม่ลงตัว นักลงทุนควรเน้นการเก็งกำไรระยะสั้นและถือสัดส่วนเงินสดให้มากขึ้นอย่างไรก็ตาม การที่ตลาดปรับตัวลงมา และ MVRV Ratio อยู่ในระดับน่าสนใจ อาจเป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนที่มองยาว (Value Investor) ในการสะสมบิทคอยน์และถือครองเพื่อการลงทุนระยะยาวทั้งนี้เดือนมีนาคมนี้อาจเป็นเดือนแห่งการฟื้นตัวของตลาดคริปโตหลังได้รับแรงหนุนจากนโยบายสนับสนุนของ Donald Trump และสัญญาณลดดอกเบี้ยจาก FED นักลงทุนควรจับตาการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นต่อไป