"ทรัมป์" ส่งสัญญาณเดินเกมส์ "Crypto Strategic Reserve" ผุดงาน Crypto Summit ถกคนดังอุตฯคริปโต

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเผชิญแรงขายหนัก โดยเฉพาะบิทคอยน์สกุลเงินดิจิทัลอันดับ 1 ของโลก ที่ร่วงลงกว่า 23% ทำจุดต่ำสุดที่ 78,300 ดอลลาร์ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในกลุ่มเหรียญ Altcoins ลดลงตามไปด้วย ตามข้อมูล Bitcoin Dominance ที่สะท้อนถึงการไหลออกจากตลาดอย่างไรก็ตามปัจจัยกดดันหลักมาจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดการณ์ ทำให้นักลงทุนกังวลต่อวิกฤตเศรษฐกิจ และคาดการณ์ว่า Federal Reserve (เฟด) อาจลดดอกเบี้ย 0.75% หรือ 3 ครั้งในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดไว้เพียง 0.25% เท่านั้นอย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดคริปโต ยังได้รับแรงหนุนจากนายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ประกาศสนับสนุนแผน "US Crypto Strategic Reserve" โดยใช้บิทคอยน์และ Ethereum เป็นเหรียญหลัก และรวมเหรียญอื่นๆ เช่น Solana, Ripple และ Cardano เข้าไปด้วยนอกจากนี้ ทรัมป์ยังเตรียมจัดงาน "White House Crypto Summit" ครั้งแรกในวันที่ 7 มีนาคมนี้ สร้างความหวังให้กับนักลงทุนในวงการคริปโต1.เฟดอาจลดดอกเบี้ย 0.75% ในปี 2568 : แม้ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะสูงกว่าคาดการณ์ แต่ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังน่ากังวล ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดอาจลดดอกเบี้ย 0.75% หรือ 3 ครั้งในปีนี้ ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกยังถูกกดดันจากการปิดรับความเสี่ยงของนักลงทุน2.ทรัมป์ประกาศสนับสนุน "Crypto Strategic Reserve" : แผนการสนับสนุนคริปโต ของทรัมป์ โดยเฉพาะการผลักดันให้บิทคอยน์และ Ethereum เป็นแกนหลักของ "US Crypto Reserve" สร้างแรงกระเพื่อมให้ตลาด เห็นได้จากเหรียญกลุ่มดังกล่าวปรับตัวขึ้นกว่า 10% ในเวลาเพียง 1 วัน3. MVRV Ratio ทำจุดต่ำสุดในรอบ 4 เดือน : จากข้อมูล Market Value to Realized Value (MVRV Ratio) ที่ทำจุดต่ำสุดในรอบ 4 เดือน แสดงให้เห็นว่าต้นทุนเฉลี่ยของตลาด (Realized Value) อยู่ที่ประมาณ 43,400 ดอลลาร์ ขณะที่จุดต่ำสุดเดิมในเดือนตุลาคม 2024 อยู่ที่ 32,200 ดอลลาร์ สะท้อนถึงความต้องการ Bitcoin จากทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนายวรเมธ จันทร์เสน ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด ระบุว่า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังไม่แน่นอน แต่การที่ตลาดปรับตัวลงและ MVRV Ratio อยู่ในระดับน่าสนใจ อาจเป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนที่มองการลงทุนระยะยาวขณะที่นายมานะ คานิโยว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านพัฒนาธุรกิจและพาณิชย์ บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด แนะนำว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังไม่ลงตัว นักลงทุนควรเน้นการเก็งกำไรระยะสั้นและถือสัดส่วนเงินสดให้มากขึ้น แต่หากตลาดปรับตัวลงต่อเนื่อง อาจเป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนที่มองการสะสมบิทคอยน์เพื่อลงทุนระยะยาวทั้งนี้แม้ตลาดคริปโต จะเผชิญแรงขายหนักในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ความหวังยังไม่หมด เพราะการสนับสนุนจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ และปัจจัยทางเศรษฐกิจอาจพลิกตลาดให้กลับมาแข็งแกร่งได้ในเดือนมีนาคมนี้!