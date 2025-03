“บริการ e-Dividend คว้า 3รางวัลนวัตกรรมการเงินดิจิทัลระดับสากล”

นางสาวพิชยา ชมชัยยา (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) นายธนวัฒน์ กิตติสุวรรณ (กลาง) รองผู้จัดการใหญ่ Head of Digital Business and Payment Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) และนางสาวรวิพร วงศ์พุทธพิทักษ์ (ขวา) Corporate Finance Excellence Director, Corporate Finance Excellence Office บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) ร่วมคว้า 3 รางวัล จากสถาบันชั้นนำระดับสากล ประกอบด้วย 1) รางวัล Best Innovative Technology Bank: e-Dividend จาก Finance Asia 2) รางวัล Editors’ Triple Star: e-Dividend จาก The Asset และ 3) รางวัล Best Digital Bank: e-Dividend จาก The Digital Banker จากการร่วมพัฒนาบริการ e-Dividend ยกระดับนวัตกรรมการจ่ายเงินปันผลให้แก่ลูกค้าผู้ถือหลักทรัพย์ของ SCC ผ่าน SCB BAHTNET เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยระบบ Straight Through Processing สามารถโอนเงินปันผลมูลค่าสูงโดยไม่จำกัดวงเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ทันที ลดการใช้เช็ค ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจและอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน