มันนิกซ์ปลื้มคว้า3รางวัล-โชว์ยอดสินเชื่อรวมกว่า4.1หมื่นล.

กล่าวว่า เราภูมิใจที่ได้รับการยอมรับจากเวทีระดับโลก รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี โมเดลธุรกิจ และศักยภาพในการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดของมันนิกซ์ รวมถึงเป็นผลมาจากความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของทีมงานทุกคนที่ร่วมกันสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้กับคนไทย โดยนำ AI, Machine Learning และการใช้ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) มาช่วยยกระดับการให้บริการสินเชื่อดิจิทัลผ่านแอปฟินนิกซ์ ให้สามารถอนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็วทันใจ ไวสุดใน 5 นาที ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการเงินด่วนแบบโปร่งใสและเป็นธรรมรางวัล Future Enterprise of the Year (Thailand) จาก IDC Future Enterprise Awards 2024 ถือเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้แก่องค์กรที่เป็นผู้นำด้านดิจิทัลในยุค Digital-First ซึ่งเป็นข้อยืนยันถึงความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ “อีโคซิสเต็ม F.I.R.E.” (Finance, Intel, Reward, Empowerment) ที่ช่วยให้มันนิกซ์เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนและต่อยอดทุกมิติของธุรกิจ เช่น รายงานฟินนิกซ์เครดิต–รายงานเครดิตที่ช่วยให้ลูกค้ารู้จักสุขภาพทางการเงินของตัวเอง ฟินนิกซ์คอยน์–ฟีเจอร์เกมมิฟิเคชันที่ให้รางวัลลูกค้าที่รักษาเครดิตดี เพื่อเสริมแรงจูงใจทางการเงิน การได้รับรางวัลนี้สะท้อนว่ามันนิกซ์เป็นองค์กรฟินเทคที่ไม่เพียงนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ แต่ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับอุตสาหกรรม ทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมได้อีกด้วยขณะเดียวกัน รางวัล The Most Innovative จาก Future Trends Awards 2025 ตอกย้ำบทบาทของมันนิกซ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นให้เป็นที่ยอมรับในวงการฟินเทคอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพของแอปฟินนิกซ์ และช่วยให้คนไทยเข้าถึงเงินทุนถูกกฎหมายได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ในเวทีเดียวกันนี้ นางสาวถิรนันท์ อรุณวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของมันนิกซ์ ยังได้รับรางวัล Leader of Technology แสดงถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ส่งผลให้มันนิกซ์มีผลงานที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง“ในปี 2567 ที่ผ่านมา แอปฟินนิกซ์สร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีฐานลูกค้ามากกว่า 1.2 ล้านราย มียอดปล่อยสินเชื่อรวมกว่า 41,000 ล้านบาท และมียอดดาวน์โหลดแอปฟินนิกซ์แล้วกว่า 25 ล้านครั้ง ความสำเร็จเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆ แต่เรายังไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้น เร็วๆ นี้ มันนิกซ์จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แอปฟินนิกซ์ และก้าวนำคู่แข่งในตลาด พร้อมเตรียมแคมเปญพิเศษฉลองครบรอบ 5 ปี ส่วนจะมีอะไรออกมาให้ได้ชมกันบ้างนั้น อยากให้ทุกคนรอติดตามไปพร้อมๆ กัน" นางสาวถิรนันท์ กล่าวปิดท้าย