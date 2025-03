GG ขายลิขสิทธิ์ "Home Sweet Home: Rebirth" 64 ประเทศทั่วโลก

อิ๊กดราซิล กรุ๊ป ปิดดีลขายลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์ ฮอลลีวูด "Home Sweet Home: Rebirth" ให้กับพันธมิตรระดับแนวหน้าในวงการภาพยนตร์แล้ว 64 ประเทศทั่วโลก พร้อมทยอยรับรู้รายได้กว่า 1.4 ล้านดอลลาร์หรือราว 47 ล้านบาท สะท้อนถึงศักยภาพ และ ความเชื่อมั่นในระดับสากล พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้วยการเพิ่มทุน 135 ล้านบาท

​นายธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG เปิดเผยว่า ภาพยนตร์ฮอลลีวูด เรื่อง "Home Sweet Home: Rebirth" ได้ทยอยขายลิขสิทธิ์แล้ว ปรากฎว่า ได้รับความสนใจจากบริษัทจัดจำหน่ายชั้นนำระดับโลก ปัจจุบันสามารถขายลิขสิทธิ์ได้แล้วใน 64 ประเทศทั่วโลกโดย เฉพาะ Vertical Entertainment ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์คุณภาพในสหรัฐอเมริกา ที่มีผลงานโดดเด่นจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติอย่าง Poolman (TIFF 2023), Firebrand (Cannes 2023) และ She Came to Me (Berlin 2023)Signature Entertainment ผู้จัดจำหน่ายอิสระชั้นนำในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวางและประสบการณ์จากผลงานกว่า 1,500 เรื่อง รวมถึง Femme (George MacKay), The End We Start From (Jodie Comer) และ The Dead Don't Hurt (Viggo Mortensen) เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญที่จะช่วยผลักดันภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เข้าถึงตลาดยุโรปอย่างมีประสิทธิภาพ​นอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรสำคัญอย่าง Splendid Film, Arna Media และ Noori Film ที่จะช่วยขยายการเข้าถึงไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก โดยบริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับหลายประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน สำหรับตลาดในประเทศไทย บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้จัดจำหน่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าฉายในประเทศไทยเช่นกัน​"YGG จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป ผ่านสองช่องทางหลัก โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายสิทธิ์เผยแพร่ภาพยนตร์ และรายได้จากส่วนแบ่งการจัดจำหน่ายในทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งบริษัทจะได้รับ 50%-70% ของรายได้ในแต่ละตลาด คาดว่าจะสามารถทยอยบันทึกรายได้บางส่วนในไตรมาส 1 ปีนี้ จากจำนวนรายได้ขายสิทธิ์ 1.4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 47 ล้านบาท และหลังจากภาพยนตร์ออกฉาย จะมีรายได้จากส่วนแบ่งทยอยเข้ามาเพิ่มเติม" นายธนัช กล่าวภาพยนตร์ "Home Sweet Home: Rebirth" เตรียมเปิดฉายปลายเดือนมีนาคมนี้ในหลายประเทศ โดยเฉพาะตลาดรัสเซียที่มีกระแสตอบรับเชิงบวกอย่างมาก หลังการเผยแพร่ตัวอย่างภาพยนตร์ ทั้งนี้ ความ สำเร็จในการขยายสิทธิ์การฉายไปยังตลาดต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อศักย ภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้​"Home Sweet Home: Rebirth" เป็นภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์ที่พัฒนาต่อยอด จาก IP เกมHome Sweet Home ซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนาโดย YGG และมีผู้เล่นทั่วโลกสตรีมมิ่งแล้วกว่า 400 ล้านครั้ง ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอความน่ากลัวและความขลังของผีไทยสู่ตลาดโลก ได้รับการกำกับโดยผู้กำกับระดับโลก อเล็กซานเดอร์ คีสเซิล และสเตฟเฟน แฮกเกอร์ โดยใช้เทคนิคพิเศษที่ทำให้ภาพยนตร์มีความน่าสนใจและชวนติดตาม นำแสดงโดยดาราฮอลลีวูด มิเชล มอร์โรน, วิลเลียม โมสลีย์ ร่วมกับนักแสดงชั้นนำของไทย ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ และนักแสดงจากเกาหลี อเล็กซานเดอร์ ลี ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงผู้ชมในตลาดต่างๆ ทั่วโลก​นายธนัชกล่าวอีกว่า YGG ได้เตรียมจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 เพื่อขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 5 ราย รวม 250 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 135 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และลงทุนในโครงการทางธุรกิจในอนาคตของบริษัท เพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน